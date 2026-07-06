«Уехал на велике»: в Ярославской области задержали подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня

В Ярославской области задержали подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В Ярославской области нашли подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня. Всё произошло вечером 3 июля в Парке Победы в Ростове Великом. В редакцию 76.RU об этом сообщили очевидцы.

«Показывала друзьям Ростов, пришли к моему любимому памятнику в городе, а там такое! Мы подумали, что от Вечного огня пламя на венки перебралось, сразу стали звонить в 112. Было страшно, что огонь разгорится. Дети рядом обсуждали, что мужик какой-то подошел, подсел к венкам, а потом уехал на велике», — рассказала корреспонденту 76.RU очевидица Екатерина.

Через несколько дней Екатерине позвонили из уголовного розыска, уточнив, видела ли она, как начался пожар. Однако очевидица не смогла помочь с информацией, так как заметила пламя, когда оно уже догорало.

«Чуть позже нам вновь позвонили и сказали, что задержали подозреваемого», — поделилась ярославна.

Очевидица успела снять пожар на видео Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В УМВД России по Ярославской области подтвердили, что предполагаемый поджигатель задержан. Его передали медикам.

«Полицейскими установлен 36-летний мужчина, в настоящее время он передан сотрудникам специализированной медицинской помощи», — рассказали в полиции.