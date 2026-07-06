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Происшествия Подробности «Уехал на велике»: в Ярославской области задержали подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня

«Уехал на велике»: в Ярославской области задержали подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня

Публикуем подробности от полиции

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В Ярославской области задержали подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUВ Ярославской области задержали подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

В Ярославской области задержали подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

В Ярославской области нашли подозреваемого в поджоге венков у Вечного огня. Всё произошло вечером 3 июля в Парке Победы в Ростове Великом. В редакцию 76.RU об этом сообщили очевидцы.

«Показывала друзьям Ростов, пришли к моему любимому памятнику в городе, а там такое! Мы подумали, что от Вечного огня пламя на венки перебралось, сразу стали звонить в 112. Было страшно, что огонь разгорится. Дети рядом обсуждали, что мужик какой-то подошел, подсел к венкам, а потом уехал на велике», — рассказала корреспонденту 76.RU очевидица Екатерина.

Через несколько дней Екатерине позвонили из уголовного розыска, уточнив, видела ли она, как начался пожар. Однако очевидица не смогла помочь с информацией, так как заметила пламя, когда оно уже догорало.

«Чуть позже нам вновь позвонили и сказали, что задержали подозреваемого», — поделилась ярославна.

Очевидица успела снять пожар на видео

Источник:

Екатерина Тарыгина / 76.RU

В УМВД России по Ярославской области подтвердили, что предполагаемый поджигатель задержан. Его передали медикам.

«Полицейскими установлен 36-летний мужчина, в настоящее время он передан сотрудникам специализированной медицинской помощи», — рассказали в полиции.

Пламя было видно издалека | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUПламя было видно издалека | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU
От сгоревших венков осталась одна леска | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUОт сгоревших венков осталась одна леска | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU
Основание памятника подкоптилось | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RUОснование памятника подкоптилось | Источник: Екатерина Тарыгина / 76.RU

Ранее в поселке Семибратово Ярославской области 8-летний мальчик потушил Вечный огонь. Видео инцидента разлетелось по всей стране. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации об осквернении символа воинской славы.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Пожар Вечный огонь Памятник Ростов Великий
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Комментарии
9
Гость
6 минут
Штраф максимальный и общественные работы как минимум И на камеру еще извинения публичные И ИСКРЕННИЕ
Гость
14 минут
по всей строгости его !
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Гость
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