ВСУ пытались нарушить поставки топлива ночными атаками по России: в Минобороны рассказали, что теперь будет

Россия усилит атаки, если Украина получит больше оружия Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В ночь на 6 июля украинские войска атаковали территорию России с применением 625 беспилотников. Сбить удалось 613 из них, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Основные усилия противника в ходе удара были сосредоточены на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливо-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе: в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму», — говорится в Telegram-канале Минобороны.

Над Брянской областью сбили 147 дронов, над Ярославской — 72, над Крымом — 64, над Ленинградской — 48, над Белгородской — 43, над Калужской — 31. Всего средства ПВО сбили 613 беспилотников. В Минобороны отметили, что массированная атака не достигла цели. Отдельные гражданские объекты повредили, но их восстановят в ближайшее время.

По данным ведомства, эту атаку приурочили к саммиту НАТО в Анкаре. Киев хотел показать, что способен бить по российской территории, считают в ведомстве.