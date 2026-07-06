ВСУ пытались нарушить поставки топлива ночными атаками по России: в Минобороны рассказали, что теперь будет

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По Киеву уже нанесли ответный удар

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Россия усилит атаки, если Украина получит больше оружия | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUРоссия усилит атаки, если Украина получит больше оружия | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Россия усилит атаки, если Украина получит больше оружия

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В ночь на 6 июля украинские войска атаковали территорию России с применением 625 беспилотников. Сбить удалось 613 из них, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Основные усилия противника в ходе удара были сосредоточены на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливо-энергетической инфраструктуры в российских регионах, в том числе: в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму», — говорится в Telegram-канале Минобороны. 

Над Брянской областью сбили 147 дронов, над Ярославской — 72, над Крымом — 64, над Ленинградской — 48, над Белгородской — 43, над Калужской — 31. Всего средства ПВО сбили 613 беспилотников. В Минобороны отметили, что массированная атака не достигла цели. Отдельные гражданские объекты повредили, но их восстановят в ближайшее время.

По данным ведомства, эту атаку приурочили к саммиту НАТО в Анкаре. Киев хотел показать, что способен бить по российской территории, считают в ведомстве. 

В ответ на действия украинской стороны Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области. Подробнее об операции можно почитать отдельном материале. В Минобороны РФ предупредили, что увеличение поставок западного оружия для Украины приведет к усилению ответных действий России.

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Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
8
Гость
19 минут
Примета есть такая: куча ботов в любой теме хвалит власть за все подряд - значит скоро выборы.
Гость
29 минут
Молодцы ребята! 👍🏻
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Гость
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