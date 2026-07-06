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Завод в Омске атаковали сразу несколько беспилотников: там работают спасатели

О ситуации рассказал губернатор региона

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В области в первый раз объявили беспилотную опасность | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ области в первый раз объявили беспилотную опасность | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В области в первый раз объявили беспилотную опасность

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Беспилотники продолжают атаковать Омскую область. Несколько дронов попали по территории местного завода, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

«Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Виталий Хоценко призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Это первая атака дронов на Омскую область. Мы рассказываем о ситуации в регионе в режиме онлайн. Также сегодня дрон пролетел над Курганской областью.

Если вы заметили подозрительный объект, нужно сообщить по номеру 112. Оператору следует назвать имя, время и место обнаружения, описать, как выглядит и ведет себя беспилотник (завис или летит, направление движения, силуэт или мигающий огонек на высоте 30–100 метров, характерные звуки).

Ранее сразу на нескольких ближайших территориях объявляли беспилотную опасность. В их числе помимо Курганской и Челябинской оказались Свердловская, Оренбургская, Тюменская области, Татарстан и другие регионы.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
БПЛА Атака Завод
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Комментарии
4
Гость
3 минуты
Да, панику точно не стоит разгонять и читать сомнительные источники.
Гость
4 минуты
Я так понимаю без пострадавших и без особых последствий? Ну и хорошо.
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Гость
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