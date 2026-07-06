Завод в Омске атаковали сразу несколько беспилотников: там работают спасатели

В области в первый раз объявили беспилотную опасность Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Беспилотники продолжают атаковать Омскую область. Несколько дронов попали по территории местного завода, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

«Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий», — написал глава области в своем Telegram-канале.

Виталий Хоценко призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. Это первая атака дронов на Омскую область. Мы рассказываем о ситуации в регионе в режиме онлайн. Также сегодня дрон пролетел над Курганской областью.

Если вы заметили подозрительный объект, нужно сообщить по номеру 112. Оператору следует назвать имя, время и место обнаружения, описать, как выглядит и ведет себя беспилотник (завис или летит, направление движения, силуэт или мигающий огонек на высоте 30–100 метров, характерные звуки).