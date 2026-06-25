«Тебе станет хуже»: как турецкая актриса Мелиса Дёнгель оказалась в эпицентре скандалов

Яркую актрису невозможно не заметить Источник: кадр из сериала «Любовь, разум, месть» (18+), реж. Мурат Озтюрк, Корай Керимоглу, студия No Dokuz Productions, 2021–2022 год

Эта эффектная блондинка точно знает, как завоевать сердца миллионов поклонников, устроить переполох в медиапространстве и заставить говорить о себе абсолютно всех. Новые фотографии турецкой актрисы Мелисы Дёнгель мгновенно собирают космическое количество лайков, а в пабликах без остановки спорят о каждом ее шаге, нарядах и появлении на публике. Рассказываем, как молодая звезда построила свою головокружительную карьеру, попала в скандалы и о ее личной жизни.

« Хотела сыграть в „ Титанике “»

Мелиса Дёнгель, как и многие девочки, с ранних лет мечтала об актерской профессии. Она целеустремленно шла к своей цели и, когда пришло время выбирать жизненный путь, без колебаний поступила в театральный вуз.

Юную актрису быстро заметили Источник: melisadongel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Профессиональное образование Мелиса получила в Академии искусств Османа Ягмурдерели — одного из ведущих творческих учебных заведений Турции. Благодаря яркому таланту, харизме и эффектной внешности она быстро привлекла внимание продюсеров и стала востребованным лицом на экранах.

«Я бы очень хотела сыграть в фильме „Титаник“ (18+). Участие в проекте, где за основу взята такая страстная любовь, сделало бы меня очень счастливой», — заявляет актриса.

«Прислушиваться к голосу сердца»

Первый серьезный актерский опыт Мелиса получила в 2016 году, сыграв Севтап в сериале «Кто из нас не любил» (18+). В том же году она появилась в роли Нил в проекте «Опасные улицы» (18+).

С 2017 по 2019 год актриса играла Дениз Челик Элибол в сериале «Наша история» (16+), а год спустя присоединилась к касту романтической комедии «Постучись в мою дверь» (18+) в роли Серен Башар. Именно этот проект принес ей огромную популярность, особенно среди российских зрителей.

Такая красивая и такая разная Источник: melisadongel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2021 году Мелиса Дёнгель перешла в сериал «Любовь, разум, месть» (18+), где воплощала образ Чаглы Йылмаз.

«На самом деле все мы предпочитаем прислушиваться к голосу своего сердца. Ведь именно оно говорит о том, чего мы действительно хотим внутри. Но сейчас, на данном этапе своей жизни, я стараюсь действовать, больше задействуя логику, — говорила Мелиса в интервью Şamdan. — Мы взрослеем и сами формируем будущее. Каким бы прекрасным ни было умение слушать сердце, оно не всегда приводит нас к правильным вещам. Именно поэтому разум сейчас на первом месте».

В 2023 году она уже ярко проявила себя в большом кино, сыграв Айшен в художественном фильме «Дело чести» (18+) известного и очень самобытного режиссера Махсуна Крмызыгюля.

Мелиса Монро Источник: melisadongel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

А еще Мелиса Дёнгель предстала перед зрителями в масштабном мюзикле Broadway in İstanbul Vol2 — «Бродвей в Стамбуле, часть 2» (16+). Для актрисы этот проект стал главным и самым долгожданным событием в творческой жизни за последнее время.

«Я выйду на сцену в образе Мэрилин Монро. Это то, что волнует и радует меня больше всего на свете прямо сейчас, — делилась она с Hürriyet перед премьерой. — Впервые вдохну воздух сцены мюзикла. И мне предстоит сыграть очень особенного персонажа, поэтому я сильно волнуюсь. Возможно, мы все вместе откроем во мне ту сторону, о которой раньше никто и не подозревал. Верю, что этот мюзикл станет одним из поворотных моментов в моей карьере».

«В моих венах русская кровь»

Конечно же, помимо таланта, актриса очаровала поклонников своей яркой внешностью. Мелиса Дёнгель не похожа на типичную турчанку: у нее светлые волосы, фарфоровая кожа и европейские черты лица.

Русская красотка! Источник: melisadongel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Весь секрет кроется в том, что Мелиса наполовину русская — ее мама в свое время вышла замуж за турка. Будущая звезда туркдизи родилась в Стамбуле и, несмотря на славянские корни, детство и юность провела в Турции. Актриса может немного пообщаться с поклонниками из России, но русский язык полностью так и не освоила.

«Да, в моих венах есть русская кровь, ведь моя мама русская, но при этом я полностью турчанка. Я люблю свою землю и свой народ», — говорила актриса в многочисленных интервью.

«Тебя могут убить»

В 2021 году актриса публично заявила, что в подростковом возрасте подверглась сексуальному насилию со стороны отца. В суде она подробно описала пережитое, включая психологическое давление и физические травмы.

«Дома постоянно были ссоры и крики. Из-за самых пустяковых вещей, например, если вода стояла не на своем месте, он приходил и бил нас. Однажды он сломал мне руку только за то, что я пошла в парк с друзьями», — шокировала общественность актриса.

Актриса предпочитает скандалам путешествия Источник: melisadongel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

По ее заявлению отец был задержан и в результате судебного разбирательства получил 15 лет тюремного заключения. Мелиса подчеркнула, что, несмотря на сложности и недоверие со стороны близких, она решилась рассказать всю правду, чтобы защитить себя и младшую сестру.

«Моя мама мне не поверила. „ Не вызывай полицию, иначе заберут твоего отца, а потом тебе станет хуже, тебя могут убить “ , — говорила она. И потом мама и папа перед моими глазами продолжали вести себя, как будто ничего не произошло», — рассказывала Дёнгель.

«Благодарить за хорошее и плохое»

На этом скандалы в жизни актрисы не закончились. В конце прошлого года имя Мелисы Дёнгель впервые всплыло в новостях в связи с масштабной антинаркотической операцией в Стамбуле против знаменитостей. Тогда степень вовлеченности актрисы была непонятна.

«Важно уметь быть благодарной. Нужно благодарить за всё, что тебе дается, и за хорошее, и за плохое. Не бунтовать, не роптать, а всегда задумываться о причинах и искать правильную дверь, — признавалась Дёнгель журналу Cosmoturk. — Сглаз существует, плохая энергия существует, потому что в мире в принципе есть зло. Но если вы сохраняете свое сердце и разум чистыми, ничто не сможет вас осквернить».

Этой девушке пришлось через многое пройти Источник: melisadongel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но недавно грянул второй, куда более серьезный скандал. Прокуратура Стамбула завершила экспертизу телефона Мелисы и обнаружила сообщения о запрещенных веществах. Более того, в галерее смартфона нашлись компрометирующие фотографии. Именно они и послужили триггером для новой масштабной спецоперации, в ходе которой задержали 43 человека.

«Все мы когда-нибудь создадим семью»

Мелиса Дёнгель часто становится объектом обсуждения в турецкой прессе не только благодаря своим ролям, но и из-за событий личной жизни. Среди известных ухажеров красотки значится актер Экин Мерт Даймаз. По сообщениям местной прессы, в 2019 году у них был недолгий, но бурный роман. Эти отношения так и остались на уровне слухов. Вскоре Мелисе стали приписывать роман с коллегой по цеху Экином Кочем. Они познакомились на съемочной площадке, и их совместные кадры попали в СМИ.

Еще один домысел касался итальянского диджея и предпринимателя Гвидо Сениа. Якобы у него был короткий флирт с Мелисой, который начался во время отдыха за границей.

«В краях, где мы живем, есть свои традиции и обычаи, и я особенно принимаю к сведению то, что мне говорят. Психологически это порой на меня влияет. Таковы издержки нашей работы, и некоторые вещи нам просто приходится принимать как данность, — комментировала она. — Хотя некоторые новости о моих романах всё же не могут не расстраивать. В конце концов все мы когда-нибудь создадим семью».

Сердце красотки свободно Источник: melisadongel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Первыми подтвержденными отношениями Мелисы стал роман с бизнесменом Денизом Шахином в 2021 году. В тот период молодая актриса как раз стремительно поднималась к вершинам славы, и эта пара буквально взорвала мир шоу-бизнеса. Влюбленные часто отправлялись в романтические поездки и делились совместными снимками в соцсетях. Их отношения быстро стали токсичными из-за частых ссор и ревности Шахина, что в итоге и привело к разрыву.

Позже у Мелисы завязались короткие отношения с защитником стамбульского футбольного клуба «Фенербахче» Саметом Акайдыном. Красивое начало не переросло во что-то серьезное: перед отправлением в сборную футболист решил прекратить отношения, сославшись на желание полностью сфокусироваться на спорте.

В конце 2024 года турецкие таблоиды стали писать о ее романе с другим футболистом — Керемом Атаканом Кесгином. В декабре их заметили вместе на романтическом ужине, но уже к январю 2025 года появились слухи об их расставании.

Открыто в соцсетях актриса признаётся в любви к животным Источник: melisadongel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В этот же период музыкальный мир активно обсуждал возможный роман Мелисы с рэпером Sefo после того, как они сблизились на одном из концертов, а фанаты заметили их взаимную активность в соцсетях. Также в список потенциальных избранников пресса записывала известного тренера Сергена Ялчина и футболиста Барыша Альпера Йылмаза. Слухи вокруг Ялчина были особенно громкими, но Мелиса предпочла проигнорировать домыслы.

«Этот год я хочу полностью посвятить работе. Любовь мне так и не удалось найти. Серген — мой очень близкий друг, а Барыша Альпера я вообще не знаю. Говорят, он футболист, но я правда с ним не знакома. Знаете, есть поговорка: „Если повторить сорок раз, то сбудется“ — боюсь, так и произойдет, но я действительно его не знаю и просто желаю ему успехов», — заявляла актриса.

Белоснежка турецкого кинематографа Источник: melisadongel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В марте 2025-го у актрисы завязался короткий роман с предпринимателем Онджю Сёнмезом, но из-за разности характеров пара рассталась всего через три недели.

Самыми же яркими и обсуждаемыми за последнее время стали отношения Мелисы с бизнесменом Самиром Балканом. Пара проводила время на курортах Бодрума и Италии, Мелиса даже называла его главной любовью своей жизни и изредка делилась совместными кадрами. Тем не менее вскоре стало известно об их расставании. В кулуарах поговаривают, что причинами разрыва вновь стали обоюдная ревность и слишком плотные рабочие графики.