«Тебе станет хуже»: как турецкая актриса Мелиса Дёнгель оказалась в эпицентре скандалов

Эта эффектная блондинка точно знает, как завоевать сердца миллионов поклонников, устроить переполох в медиапространстве и заставить говорить о себе абсолютно всех. Новые фотографии турецкой актрисы Мелисы Дёнгель мгновенно собирают космическое количество лайков, а в пабликах без остановки спорят о каждом ее шаге, нарядах и появлении на публике. Рассказываем, как молодая звезда построила свою головокружительную карьеру, попала в скандалы и о ее личной жизни.
«Хотела сыграть в „Титанике “»
Мелиса Дёнгель, как и многие девочки, с ранних лет мечтала об актерской профессии. Она целеустремленно шла к своей цели и, когда пришло время выбирать жизненный путь, без колебаний поступила в театральный вуз.
Профессиональное образование Мелиса получила в Академии искусств Османа Ягмурдерели — одного из ведущих творческих учебных заведений Турции. Благодаря яркому таланту, харизме и эффектной внешности она быстро привлекла внимание продюсеров и стала востребованным лицом на экранах.
«Я бы очень хотела сыграть в фильме „Титаник“ (18+). Участие в проекте, где за основу взята такая страстная любовь, сделало бы меня очень счастливой», — заявляет актриса.
«Прислушиваться к голосу сердца»
Первый серьезный актерский опыт Мелиса получила в 2016 году, сыграв Севтап в сериале «Кто из нас не любил» (18+). В том же году она появилась в роли Нил в проекте «Опасные улицы» (18+).
С 2017 по 2019 год актриса играла Дениз Челик Элибол в сериале «Наша история» (16+), а год спустя присоединилась к касту романтической комедии «Постучись в мою дверь» (18+) в роли Серен Башар. Именно этот проект принес ей огромную популярность, особенно среди российских зрителей.
В 2021 году Мелиса Дёнгель перешла в сериал «Любовь, разум, месть» (18+), где воплощала образ Чаглы Йылмаз.
«На самом деле все мы предпочитаем прислушиваться к голосу своего сердца. Ведь именно оно говорит о том, чего мы действительно хотим внутри. Но сейчас, на данном этапе своей жизни, я стараюсь действовать, больше задействуя логику, — говорила Мелиса в интервью Şamdan. — Мы взрослеем и сами формируем будущее. Каким бы прекрасным ни было умение слушать сердце, оно не всегда приводит нас к правильным вещам. Именно поэтому разум сейчас на первом месте».
В 2023 году она уже ярко проявила себя в большом кино, сыграв Айшен в художественном фильме «Дело чести» (18+) известного и очень самобытного режиссера Махсуна Крмызыгюля.
А еще Мелиса Дёнгель предстала перед зрителями в масштабном мюзикле Broadway in İstanbul Vol2 — «Бродвей в Стамбуле, часть 2» (16+). Для актрисы этот проект стал главным и самым долгожданным событием в творческой жизни за последнее время.
«Я выйду на сцену в образе Мэрилин Монро. Это то, что волнует и радует меня больше всего на свете прямо сейчас, — делилась она с Hürriyet перед премьерой. — Впервые вдохну воздух сцены мюзикла. И мне предстоит сыграть очень особенного персонажа, поэтому я сильно волнуюсь. Возможно, мы все вместе откроем во мне ту сторону, о которой раньше никто и не подозревал. Верю, что этот мюзикл станет одним из поворотных моментов в моей карьере».
«В моих венах русская кровь»
Конечно же, помимо таланта, актриса очаровала поклонников своей яркой внешностью. Мелиса Дёнгель не похожа на типичную турчанку: у нее светлые волосы, фарфоровая кожа и европейские черты лица.
Весь секрет кроется в том, что Мелиса наполовину русская — ее мама в свое время вышла замуж за турка. Будущая звезда туркдизи родилась в Стамбуле и, несмотря на славянские корни, детство и юность провела в Турции. Актриса может немного пообщаться с поклонниками из России, но русский язык полностью так и не освоила.
«Да, в моих венах есть русская кровь, ведь моя мама русская, но при этом я полностью турчанка. Я люблю свою землю и свой народ», — говорила актриса в многочисленных интервью.
«Тебя могут убить»
В 2021 году актриса публично заявила, что в подростковом возрасте подверглась сексуальному насилию со стороны отца. В суде она подробно описала пережитое, включая психологическое давление и физические травмы.
«Дома постоянно были ссоры и крики. Из-за самых пустяковых вещей, например, если вода стояла не на своем месте, он приходил и бил нас. Однажды он сломал мне руку только за то, что я пошла в парк с друзьями», — шокировала общественность актриса.
По ее заявлению отец был задержан и в результате судебного разбирательства получил 15 лет тюремного заключения. Мелиса подчеркнула, что, несмотря на сложности и недоверие со стороны близких, она решилась рассказать всю правду, чтобы защитить себя и младшую сестру.
«Моя мама мне не поверила.
«Благодарить за хорошее и плохое»
На этом скандалы в жизни актрисы не закончились. В конце прошлого года имя Мелисы Дёнгель впервые всплыло в новостях в связи с масштабной антинаркотической операцией в Стамбуле против знаменитостей. Тогда степень вовлеченности актрисы была непонятна.
«Важно уметь быть благодарной. Нужно благодарить за всё, что тебе дается, и за хорошее, и за плохое. Не бунтовать, не роптать, а всегда задумываться о причинах и искать правильную дверь, — признавалась Дёнгель журналу Cosmoturk. — Сглаз существует, плохая энергия существует, потому что в мире в принципе есть зло. Но если вы сохраняете свое сердце и разум чистыми, ничто не сможет вас осквернить».
Но недавно грянул второй, куда более серьезный скандал. Прокуратура Стамбула завершила экспертизу телефона Мелисы и обнаружила сообщения о запрещенных веществах. Более того, в галерее смартфона нашлись компрометирующие фотографии. Именно они и послужили триггером для новой масштабной спецоперации, в ходе которой задержали 43 человека.
«Все мы когда-нибудь создадим семью»
Мелиса Дёнгель часто становится объектом обсуждения в турецкой прессе не только благодаря своим ролям, но и из-за событий личной жизни. Среди известных ухажеров красотки значится актер Экин Мерт Даймаз. По сообщениям местной прессы, в 2019 году у них был недолгий, но бурный роман. Эти отношения так и остались на уровне слухов. Вскоре Мелисе стали приписывать роман с коллегой по цеху Экином Кочем. Они познакомились на съемочной площадке, и их совместные кадры попали в СМИ.
Еще один домысел касался итальянского диджея и предпринимателя Гвидо Сениа. Якобы у него был короткий флирт с Мелисой, который начался во время отдыха за границей.
«В краях, где мы живем, есть свои традиции и обычаи, и я особенно принимаю к сведению то, что мне говорят. Психологически это порой на меня влияет. Таковы издержки нашей работы, и некоторые вещи нам просто приходится принимать как данность, — комментировала она. — Хотя некоторые новости о моих романах всё же не могут не расстраивать. В конце концов все мы когда-нибудь создадим семью».
Первыми подтвержденными отношениями Мелисы стал роман с бизнесменом Денизом Шахином в 2021 году. В тот период молодая актриса как раз стремительно поднималась к вершинам славы, и эта пара буквально взорвала мир шоу-бизнеса. Влюбленные часто отправлялись в романтические поездки и делились совместными снимками в соцсетях. Их отношения быстро стали токсичными из-за частых ссор и ревности Шахина, что в итоге и привело к разрыву.
Позже у Мелисы завязались короткие отношения с защитником стамбульского футбольного клуба «Фенербахче» Саметом Акайдыном. Красивое начало не переросло во что-то серьезное: перед отправлением в сборную футболист решил прекратить отношения, сославшись на желание полностью сфокусироваться на спорте.
В конце 2024 года турецкие таблоиды стали писать о ее романе с другим футболистом — Керемом Атаканом Кесгином. В декабре их заметили вместе на романтическом ужине, но уже к январю 2025 года появились слухи об их расставании.
В этот же период музыкальный мир активно обсуждал возможный роман Мелисы с рэпером Sefo после того, как они сблизились на одном из концертов, а фанаты заметили их взаимную активность в соцсетях. Также в список потенциальных избранников пресса записывала известного тренера Сергена Ялчина и футболиста Барыша Альпера Йылмаза. Слухи вокруг Ялчина были особенно громкими, но Мелиса предпочла проигнорировать домыслы.
«Этот год я хочу полностью посвятить работе. Любовь мне так и не удалось найти. Серген — мой очень близкий друг, а Барыша Альпера я вообще не знаю. Говорят, он футболист, но я правда с ним не знакома. Знаете, есть поговорка: „Если повторить сорок раз, то сбудется“ — боюсь, так и произойдет, но я действительно его не знаю и просто желаю ему успехов», — заявляла актриса.
В марте 2025-го у актрисы завязался короткий роман с предпринимателем Онджю Сёнмезом, но из-за разности характеров пара рассталась всего через три недели.
Самыми же яркими и обсуждаемыми за последнее время стали отношения Мелисы с бизнесменом Самиром Балканом. Пара проводила время на курортах Бодрума и Италии, Мелиса даже называла его главной любовью своей жизни и изредка делилась совместными кадрами. Тем не менее вскоре стало известно об их расставании. В кулуарах поговаривают, что причинами разрыва вновь стали обоюдная ревность и слишком плотные рабочие графики.
«Я верю, что любовь существует не только между двумя людьми, она есть в каждом моменте нашей жизни. Это может быть какая-то вещь, объект, растение или животное, — считает актриса. — Любовь — это самое необходимое чувство. И в ненависти, и в ревности, и в привязанности, то есть в основе любого нашего чувства, лежит любовь. В сериалах, где я снималась, я обычно играла героинь с несчастливой личной жизнью. Надеюсь, я не притянула эту энергию в свою судьбу. В отличие от моих персонажей, я, как и каждая женщина, очень хочу построить счастливый брак».