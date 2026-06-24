НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

5 м/c,

зап.

 750мм 49%
Подробнее
2 Пробки
USD 74,77
EUR 85,18
Ждать ли дефицита бензина?
Проблема с деревьями
Кому делегировать бизнес-процессы?
Что сейчас с бензином в Ярославле
Где в Ярославле жить хорошо?
Вырастут выплаты депутатам
Главное о ночных налетах
Афиша театрального фестиваля
Афиша на неделю
Развлечения Где они теперь Обзор «Я многим пожертвовал»: что стало с актерами сериала «Кто в доме хозяин?»

«Я многим пожертвовал»: что стало с актерами сериала «Кто в доме хозяин?»

За 20 лет после финала жизнь некоторых сильно поменялась

98
Ситком продержался в эфире 150 серий, и после такого подъема не у всех актеров карьера пошла в гору | Источник: ctc.ruСитком продержался в эфире 150 серий, и после такого подъема не у всех актеров карьера пошла в гору | Источник: ctc.ru

Ситком продержался в эфире 150 серий, и после такого подъема не у всех актеров карьера пошла в гору

Источник:

ctc.ru

Задолго до того как стали обсуждать, что женщина — бизнес-леди, а мужчина — хранитель уюта — это нормально, на экраны вышел ситком «Кто в доме хозяин?» (12+). Сериал появился 20 лет назад на волне популярности «Моей прекрасной няни» (6+), только с переменой гендерных ролей. Для многих исполнителей главных ролей он стал первым шагом к популярности, которую в будущем они не смогли удержать.

  1. Андрей Носков — Никита Воронин
  2. Дарья Бондаренко — Вероника Воронина
  3. Анна Невская — Дарья Пирогова
  4. Ярослав Гарнаев — Женя Пирогов
  5. Людмила Артемьева — Антонина Лопухина
1

Андрей Носков — Никита Воронин

Андрей Носков сыграл в сериале бывшего футболиста, который устраивается работать домохозяином. Роль пришла к актеру случайно. Первоначально создатели рассматривали тех, кто играет в кино: Марата Башарова, Михаила Пореченкова. Но все они не были идеальным попаданием в образ, в итоге захотели пригласить на пробы и тех, кто больше играет на сцене.

Носкову было непросто в роли, ведь в реальной жизни за всем хозяйством следит его жена | Источник: кадр из сериала «Кто в доме хозяин?» (12+), реж. Александр Жигалкин, Алексей Кирющенко и Андрей Кузнецов, студия «Амедиа», 2006 годНоскову было непросто в роли, ведь в реальной жизни за всем хозяйством следит его жена | Источник: кадр из сериала «Кто в доме хозяин?» (12+), реж. Александр Жигалкин, Алексей Кирющенко и Андрей Кузнецов, студия «Амедиа», 2006 год

Носкову было непросто в роли, ведь в реальной жизни за всем хозяйством следит его жена

Источник:

кадр из сериала «Кто в доме хозяин?» (12+), реж. Александр Жигалкин, Алексей Кирющенко и Андрей Кузнецов, студия «Амедиа», 2006 год

— Кастинг длился третий месяц, и режиссер стал искать уже не среди киношных актеров, а среди театральных. Тут дело случая — совпадение везения и накопленного багажа, — делился Андрей.

По словам Носкова, снимать ситком, где выход серий поставлен на поток, было непросто. Дома его ждали любящая жена, с которой он познакомился еще в 90-х, и сын, которому он не мог уделять достаточно времени.

— Согласившись на работу в этом проекте, я многим пожертвовал. Например, общением с семьей. Пока Никита здесь воспитывает дочку, в Санкт-Петербурге без меня растет мой сынишка… Но это осознанный выбор. И мне нравится то, что здесь происходит, — рассказывал актер.

Несмотря на то что роль Никиты Воронина была яркой, в глазах режиссеров Носков не стал заложником одного образа. За 20 лет с момента выхода сериала он успел перевоплотиться в художника, фотографа, следователя, чиновника. Однако ни одно из амплуа так и не смогло тягаться с домработником Ворониным.

Актер чаще появляется на экране в эпизодах и второстепенных ролях | Источник: кадр из сериала «Спасская» (12+), реж. Владимир Шевельков, Александр Жигалкин, Давид Ткебучава, Александр Черняев, «Студия IV», 2020 годАктер чаще появляется на экране в эпизодах и второстепенных ролях | Источник: кадр из сериала «Спасская» (12+), реж. Владимир Шевельков, Александр Жигалкин, Давид Ткебучава, Александр Черняев, «Студия IV», 2020 год

Актер чаще появляется на экране в эпизодах и второстепенных ролях

Источник:

кадр из сериала «Спасская» (12+), реж. Владимир Шевельков, Александр Жигалкин, Давид Ткебучава, Александр Черняев, «Студия IV», 2020 год

Последние годы актер занимается режиссурой, часто играет в театре и в отсутствии работы не жалуется. Нужду в деньгах Носков успел ощутить только во время пандемии. Когда на несколько недель актер слег в постель с болезнью, он остался полностью без гонораров. Андрей жаловался, что вынужден жить в кредит, чтобы позаботиться о семье.

— Артисты — самая незащищенная в коммерческом смысле слова каста, давайте так говорить, вот я сейчас две недели буду жить в кредит, потому что денег у меня не будет, и тратить только на лекарства, — признавался актер.

2

Дарья Бондаренко — Вероника Воронина

Дарья начала выступать в театре, когда ей было девять лет. Бондаренко играла в постановке «Эмма», где ее и заметили создатели сериала «Кто в доме хозяин?». Кроме Дарьи прийти на пробы позвали еще множество девочек из труппы, но главную роль, сама того не ожидая, получила именно она.

— Мне ужасно не хотелось сюда ехать — очень далеко. Я просто плевалась, но все-таки рано утром явилась на студию вся такая сонная. И прошла, — делилась Дарья.

Дарья с теплом вспоминает свой первый актерский опыт, который дал старт ее карьере | Источник: кадр из сериала «Кто в доме хозяин?» (12+), реж. Александр Жигалкин, Алексей Кирющенко и Андрей Кузнецов, студия «Амедиа», 2006 годДарья с теплом вспоминает свой первый актерский опыт, который дал старт ее карьере | Источник: кадр из сериала «Кто в доме хозяин?» (12+), реж. Александр Жигалкин, Алексей Кирющенко и Андрей Кузнецов, студия «Амедиа», 2006 год

Дарья с теплом вспоминает свой первый актерский опыт, который дал старт ее карьере

Источник:

кадр из сериала «Кто в доме хозяин?» (12+), реж. Александр Жигалкин, Алексей Кирющенко и Андрей Кузнецов, студия «Амедиа», 2006 год

Совмещать учебу и работу было непросто. Съемки длились целыми днями, поэтому Бондаренко часто пропускала в школу, а потом была вынуждена догонять. В итоге она окончила школу экстерном и поступила в ГИТИС.

Хотя у Дарьи есть профильное образование и старт карьеры пришелся на громкий проект, режиссеры не балуют ее обилием ролей. Она появлялась в эпизодах «Папиных дочек» (12+), «СашаТаня» (16+) и еще нескольких многосерийных сериалов. Чаще, чем в кино, актрису можно увидеть на сцене. С 2014 года она числится в труппе театра на Бронной.

Для многих Дарья после этого выпуска открылась по-другому

Источник:

Музыкальная галактика / vk.com

В 2021 году выяснилось, что, Дарья не только актриса, но еще и отличная певица. Она пришла на шоу «Кавёр.live», где вместе с Анастасией Самбурской и Полиной Некрасовой исполнила несколько каверов.

Долгое время Дарья не раскрывала личность своего избранника | Источник: dashkamorkovka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Долгое время Дарья не раскрывала личность своего избранника | Источник: dashkamorkovka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Долгое время Дарья не раскрывала личность своего избранника

Источник:

dashkamorkovka / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С 2022 года Дарья замужем за тренером по фехтованию Данилой Рубцовым. Вместе они воспитывают маленькую дочь, которая появилась на свет через год после свадьбы.

3

Анна Невская — Дарья Пирогова

Анна Невская начала работать актрисой еще в 90-е. Но до сериала «Кто в доме хозяин?» появлялась на экране только в рекламах. Как признавалась актриса, работы было мало и с деньгами приходилось туго, поэтому, когда выпал шанс получить главную роль и стабильный доход, ее счастью не было предела.

— Пробовалась на роль бизнесвумен Дарьи Пироговой, но ответа не дождалась. Мне позвонили, когда я была на гастролях, и сказали, что нужно приехать и вновь пройти пробы с Андреем Носковым. Меня утвердили, и это была очень большая удача, — признавалась Анна.

Анна признавалась, что в жизни она полная противоположность героине | Источник: кадр из сериала «Кто в доме хозяин?» (12+), реж. Александр Жигалкин, Алексей Кирющенко и Андрей Кузнецов, студия «Амедиа», 2006 годАнна признавалась, что в жизни она полная противоположность героине | Источник: кадр из сериала «Кто в доме хозяин?» (12+), реж. Александр Жигалкин, Алексей Кирющенко и Андрей Кузнецов, студия «Амедиа», 2006 год

Анна признавалась, что в жизни она полная противоположность героине

Источник:

кадр из сериала «Кто в доме хозяин?» (12+), реж. Александр Жигалкин, Алексей Кирющенко и Андрей Кузнецов, студия «Амедиа», 2006 год

Нужды в деньгах больше не было. Популярность тоже пришла. Однако была и обратная сторона медали: Анну не воспринимали как серьезную актрису.

— Сниматься в сериалах в то время считалось зазорным, несерьезным. Тогда большинство актеров бредили полным метром, это казалось идеальным вариантом. Когда узнавали, что я снялась в ситкоме, крутили у виска, — делилась в одном из интервью актриса.

После закрытия сериала без работы Невская не осталась. Ее стали приглашать в другие проекты, но зачастую это были второстепенные роли в комедийных сериалах, таких как «Восьмидесятые» (12+) или «Дылды» (18+).

Ради идеальной фигуры Анна следит за своим питанием и занимается спортом | Источник: annanevskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Ради идеальной фигуры Анна следит за своим питанием и занимается спортом | Источник: annanevskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ради идеальной фигуры Анна следит за своим питанием и занимается спортом

Источник:

annanevskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2010 году на съемках сериала «Джокер» (18+) она встретила своего будущего мужа — актера Дмитрия Клепацкого, с которым живет до сих пор. Как признается Анна, в их семье никогда не было ревности к популярности друг друга. Несколько лет назад Дмитрий сменил ракурс и стал режиссером и продюсером. Правда, жену брать в свои проекты он не спешит.

— Когда меня не утверждают в его проект, мне, конечно, обидно. Видимо, люди думают, что, если муж — продюсер, его жену-актрису брать не стоит, — жалуется Невская.

Анна признается, что материнство дается ей легко, только не получается выспаться | Источник: annanevskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Анна признается, что материнство дается ей легко, только не получается выспаться | Источник: annanevskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Анна признается, что материнство дается ей легко, только не получается выспаться

Источник:

annanevskaya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В 2026 году в семье Невской случилось счастье — она впервые стала мамой. Актриса родила мальчика в 49 лет.

4

Ярослав Гарнаев — Женя Пирогов

Ярослав снялся в сериале, когда ему было 13 лет. На тот момент он также играл в ансамбле «Непоседы», и популярность быстро вскружила ему голову.

— Звездная болезнь — определенный вид зависимости, когда ты возомнил себя кем-то и веришь в это. Я себя начал нагло вести на съемках, хамить взрослым. Это очень нехорошо, — позднее признавался Ярослав.

Ярослав находил общий язык не только с командой сериала, но и в перерывах общался с актерами «Моей прекрасной няни» | Источник: кадр из сериала «Кто в доме хозяин?» (12+), реж. Александр Жигалкин, Алексей Кирющенко и Андрей Кузнецов, студия «Амедиа», 2006 годЯрослав находил общий язык не только с командой сериала, но и в перерывах общался с актерами «Моей прекрасной няни» | Источник: кадр из сериала «Кто в доме хозяин?» (12+), реж. Александр Жигалкин, Алексей Кирющенко и Андрей Кузнецов, студия «Амедиа», 2006 год

Ярослав находил общий язык не только с командой сериала, но и в перерывах общался с актерами «Моей прекрасной няни»

Источник:

кадр из сериала «Кто в доме хозяин?» (12+), реж. Александр Жигалкин, Алексей Кирющенко и Андрей Кузнецов, студия «Амедиа», 2006 год

Как признавался сам Ярослав, он попал в ситуацию, как Маколей Калкин из «Один дома» (0+). В детском возрасте он был популярен: его приглашали озвучивать мультфильмы, выступать на мероприятиях, но с возрастом ажиотаж заметно поутих.

После школы Ярослав поступил в театральное училище М. С. Щепкина, однако окончить его он не смог. Преподавателям не нравилось, что Гарнев пропадает на съемках, вместо того чтобы узнавать азы профессии. Ему нужно было выбрать — работа или учеба. Он остановился на первом.

Через год он начал всё заново, но на этот раз поступил в ГИТИС, где доучился до конца.

С годами Ярослав возмужал и сильно изменился | Источник: Ярослав Гарнаев / vk.comС годами Ярослав возмужал и сильно изменился | Источник: Ярослав Гарнаев / vk.com

С годами Ярослав возмужал и сильно изменился

Источник:

Ярослав Гарнаев / vk.com

Со временем тяга к актерству в Ярославе заметно поубавилась. Он захотел попробовать себя в роли бизнесмена и открыл квест виртуальной реальности. Однако бизнес прогорел, и Гарнев потерял все накопленные деньги. После Ярослав начал заниматься музыкой.

Последние годы он записывает песни, выступает в составе музыкальной группы, а также преподает актерское мастерство в детском театре.

5

Людмила Артемьева — Антонина Лопухина

Работа в комедийных сериалах с плотным графиком для Людмилы Артемьевой была не в новинку. К моменту выхода «Кто в доме хозяин?» она уже появлялась на экранах и несколько лет играла в театре.

В образ эксцентричной Антонины Лопухиной, мамы главной героини, Артемьева вписалась как в родную. По словам актрисы, ей нравилось дурачиться, ярко одеваться, примерять парики. Артемьеву также совсем не смущало, что по сюжету Антонина намного старше ее самой и уже бабушка внука-школьника.

Антонина Лопухина меняла образы чаще других. За весь сериал она сменила более 300 париков | Источник: кадр из сериала «Кто в доме хозяин?» (12+), реж. Александр Жигалкин, Алексей Кирющенко и Андрей Кузнецов, студия «Амедиа», 2006 годАнтонина Лопухина меняла образы чаще других. За весь сериал она сменила более 300 париков | Источник: кадр из сериала «Кто в доме хозяин?» (12+), реж. Александр Жигалкин, Алексей Кирющенко и Андрей Кузнецов, студия «Амедиа», 2006 год

Антонина Лопухина меняла образы чаще других. За весь сериал она сменила более 300 париков

Источник:

кадр из сериала «Кто в доме хозяин?» (12+), реж. Александр Жигалкин, Алексей Кирющенко и Андрей Кузнецов, студия «Амедиа», 2006 год

— Отрываюсь в этой роли, ощущаю себя шалопайкой! — делилась эмоциями во время съемок Артемьева. — Хотя и удивляюсь своей героине и тому, что делаю! Когда мне предложили эту роль, согласилась с удовольствием — люблю похулиганить в кадре. Мне близок гротеск.

После ситкома карьера Артемьевой пошла в гору. В 2008 году к ней пришла одна из ее самых известных ролей в сериале — «Сваты» (18+). В этот раз она играла интеллигентную, немного надменную мать взрослого сына, которая вынуждена находить общий язык со сватами. Как оказалось позднее, Людмила Викторовна эту роль не играла, а проживала, потому что отношения с коллегами по площадке у нее не сложились.

— Люся вела себя как звезда, — мы же все падки на эту популярность, — негодовала Татьяна Кравченко. — А мы кто были? Ни Добронравов, ни я, ни Васильев звездами не были. Она вела себя как примадонна. Люся стала менять мизансцены по своему усмотрению, могла на себя повернуть камеру так, чтобы у нее был фас, а у меня профиль.

Обстановка на съемочной площадке царила не самая дружеская | Источник: кадр из сериала «Сваты» (18+), реж. Юрий Морозов, студия «Квартал 95», 2008 годОбстановка на съемочной площадке царила не самая дружеская | Источник: кадр из сериала «Сваты» (18+), реж. Юрий Морозов, студия «Квартал 95», 2008 год

Обстановка на съемочной площадке царила не самая дружеская

Источник:

кадр из сериала «Сваты» (18+), реж. Юрий Морозов, студия «Квартал 95», 2008 год

Артемьева снималась в сериале включительно до шестого сезона, но от участия в седьмом отказалась. Поговаривали, что на это повлияли натянутые отношения с Кравченко и слишком большой гонорар, который запросила Артемьева. Сама актриса уверяет, что дело в ее загруженном графике и не более.

— Сериал снимался довольно долго. Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съемки седьмого сезона… Не получилось у меня приехать по новому графику, — объясняла Артемьева.

После череды семейных комедий Людмила Викторовна не стала загонять себя в рамки одного жанра. Она появлялась в ромкоме «Сводишь с ума» (16+), играла в сказке «Маша и Медведи» (6+). Кроме экспериментов в кино, Артемьева также удивляет своими образами в жизни. Она красилась в шатенку, брюнетку, рыжую, а в 2023 году появилась блондинкой со стрижкой пикси.

Последние годы Людмила Артемьева часто появляется в сказках | Источник: пресс-служба Киностудии им. ГорькогоПоследние годы Людмила Артемьева часто появляется в сказках | Источник: пресс-служба Киностудии им. Горького

Последние годы Людмила Артемьева часто появляется в сказках

Источник:

пресс-служба Киностудии им. Горького

О личной жизни Артемьева предпочитает не рассказывать. В 2012 году появилась новость, что актриса беременна, на тот момент ей было 49 лет. Однако ребенка не получилось выносить. Кто был предполагаемым отцом, актриса так и не раскрыла.

— Я особо не афиширую свою личную жизнь. Это уважение к моим мужчинам, которые также меня не выдают. Частная жизнь — она все-таки частная. Этим мы и живем, — объясняет Артемьева.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Сериал Отдых Телевидение История жизни
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
30 минут
Актёрский состав реально удивляет — не ожидал, что такие пути бывают!
Гость
32 минуты
Интересно, как случай влияет на выбор актёров.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием
София Турбина
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Мнение
«Машина холодная, подвеска жесткая»: вердикт водителя, который сменил европейские иномарки на «Москвич-3»
Сергей Гимгин
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
«Экономлю на одежде». Чтобы заработать 180 тысяч в месяц, врач трудится без выходных — история его трат
Андрей
Рекомендуем