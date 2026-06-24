«Я многим пожертвовал»: что стало с актерами сериала «Кто в доме хозяин?»

Задолго до того как стали обсуждать, что женщина — бизнес-леди, а мужчина — хранитель уюта — это нормально, на экраны вышел ситком «Кто в доме хозяин?» (12+). Сериал появился 20 лет назад на волне популярности «Моей прекрасной няни» (6+), только с переменой гендерных ролей. Для многих исполнителей главных ролей он стал первым шагом к популярности, которую в будущем они не смогли удержать.
- Андрей Носков — Никита Воронин
- Дарья Бондаренко — Вероника Воронина
- Анна Невская — Дарья Пирогова
- Ярослав Гарнаев — Женя Пирогов
- Людмила Артемьева — Антонина Лопухина
Андрей Носков — Никита Воронин
Андрей Носков сыграл в сериале бывшего футболиста, который устраивается работать домохозяином. Роль пришла к актеру случайно. Первоначально создатели рассматривали тех, кто играет в кино: Марата Башарова, Михаила Пореченкова. Но все они не были идеальным попаданием в образ, в итоге захотели пригласить на пробы и тех, кто больше играет на сцене.
— Кастинг длился третий месяц, и режиссер стал искать уже не среди киношных актеров, а среди театральных. Тут дело случая — совпадение везения и накопленного багажа, — делился Андрей.
По словам Носкова, снимать ситком, где выход серий поставлен на поток, было непросто. Дома его ждали любящая жена, с которой он познакомился еще в 90-х, и сын, которому он не мог уделять достаточно времени.
— Согласившись на работу в этом проекте, я многим пожертвовал. Например, общением с семьей. Пока Никита здесь воспитывает дочку, в Санкт-Петербурге без меня растет мой сынишка… Но это осознанный выбор. И мне нравится то, что здесь происходит, — рассказывал актер.
Несмотря на то что роль Никиты Воронина была яркой, в глазах режиссеров Носков не стал заложником одного образа. За 20 лет с момента выхода сериала он успел перевоплотиться в художника, фотографа, следователя, чиновника. Однако ни одно из амплуа так и не смогло тягаться с домработником Ворониным.
Последние годы актер занимается режиссурой, часто играет в театре и в отсутствии работы не жалуется. Нужду в деньгах Носков успел ощутить только во время пандемии. Когда на несколько недель актер слег в постель с болезнью, он остался полностью без гонораров. Андрей жаловался, что вынужден жить в кредит, чтобы позаботиться о семье.
— Артисты — самая незащищенная в коммерческом смысле слова каста, давайте так говорить, вот я сейчас две недели буду жить в кредит, потому что денег у меня не будет, и тратить только на лекарства, — признавался актер.
Дарья Бондаренко — Вероника Воронина
Дарья начала выступать в театре, когда ей было девять лет. Бондаренко играла в постановке «Эмма», где ее и заметили создатели сериала «Кто в доме хозяин?». Кроме Дарьи прийти на пробы позвали еще множество девочек из труппы, но главную роль, сама того не ожидая, получила именно она.
— Мне ужасно не хотелось сюда ехать — очень далеко. Я просто плевалась, но все-таки рано утром явилась на студию вся такая сонная. И прошла, — делилась Дарья.
Совмещать учебу и работу было непросто. Съемки длились целыми днями, поэтому Бондаренко часто пропускала в школу, а потом была вынуждена догонять. В итоге она окончила школу экстерном и поступила в ГИТИС.
Хотя у Дарьи есть профильное образование и старт карьеры пришелся на громкий проект, режиссеры не балуют ее обилием ролей. Она появлялась в эпизодах «Папиных дочек» (12+), «СашаТаня» (16+) и еще нескольких многосерийных сериалов. Чаще, чем в кино, актрису можно увидеть на сцене. С 2014 года она числится в труппе театра на Бронной.
В 2021 году выяснилось, что, Дарья не только актриса, но еще и отличная певица. Она пришла на шоу «Кавёр.live», где вместе с Анастасией Самбурской и Полиной Некрасовой исполнила несколько каверов.
С 2022 года Дарья замужем за тренером по фехтованию Данилой Рубцовым. Вместе они воспитывают маленькую дочь, которая появилась на свет через год после свадьбы.
Анна Невская — Дарья Пирогова
Анна Невская начала работать актрисой еще в 90-е. Но до сериала «Кто в доме хозяин?» появлялась на экране только в рекламах. Как признавалась актриса, работы было мало и с деньгами приходилось туго, поэтому, когда выпал шанс получить главную роль и стабильный доход, ее счастью не было предела.
— Пробовалась на роль бизнесвумен Дарьи Пироговой, но ответа не дождалась. Мне позвонили, когда я была на гастролях, и сказали, что нужно приехать и вновь пройти пробы с Андреем Носковым. Меня утвердили, и это была очень большая удача, — признавалась Анна.
Нужды в деньгах больше не было. Популярность тоже пришла. Однако была и обратная сторона медали: Анну не воспринимали как серьезную актрису.
— Сниматься в сериалах в то время считалось зазорным, несерьезным. Тогда большинство актеров бредили полным метром, это казалось идеальным вариантом. Когда узнавали, что я снялась в ситкоме, крутили у виска, — делилась в одном из интервью актриса.
После закрытия сериала без работы Невская не осталась. Ее стали приглашать в другие проекты, но зачастую это были второстепенные роли в комедийных сериалах, таких как «Восьмидесятые» (12+) или «Дылды» (18+).
В 2010 году на съемках сериала «Джокер» (18+) она встретила своего будущего мужа — актера Дмитрия Клепацкого, с которым живет до сих пор. Как признается Анна, в их семье никогда не было ревности к популярности друг друга. Несколько лет назад Дмитрий сменил ракурс и стал режиссером и продюсером. Правда, жену брать в свои проекты он не спешит.
— Когда меня не утверждают в его проект, мне, конечно, обидно. Видимо, люди думают, что, если муж — продюсер, его жену-актрису брать не стоит, — жалуется Невская.
В 2026 году в семье Невской случилось счастье — она впервые стала мамой. Актриса родила мальчика в 49 лет.
Ярослав Гарнаев — Женя Пирогов
Ярослав снялся в сериале, когда ему было 13 лет. На тот момент он также играл в ансамбле «Непоседы», и популярность быстро вскружила ему голову.
— Звездная болезнь — определенный вид зависимости, когда ты возомнил себя кем-то и веришь в это. Я себя начал нагло вести на съемках, хамить взрослым. Это очень нехорошо, — позднее признавался Ярослав.
Как признавался сам Ярослав, он попал в ситуацию, как Маколей Калкин из «Один дома» (0+). В детском возрасте он был популярен: его приглашали озвучивать мультфильмы, выступать на мероприятиях, но с возрастом ажиотаж заметно поутих.
После школы Ярослав поступил в театральное училище М. С. Щепкина, однако окончить его он не смог. Преподавателям не нравилось, что Гарнев пропадает на съемках, вместо того чтобы узнавать азы профессии. Ему нужно было выбрать — работа или учеба. Он остановился на первом.
Через год он начал всё заново, но на этот раз поступил в ГИТИС, где доучился до конца.
Со временем тяга к актерству в Ярославе заметно поубавилась. Он захотел попробовать себя в роли бизнесмена и открыл квест виртуальной реальности. Однако бизнес прогорел, и Гарнев потерял все накопленные деньги. После Ярослав начал заниматься музыкой.
Последние годы он записывает песни, выступает в составе музыкальной группы, а также преподает актерское мастерство в детском театре.
Людмила Артемьева — Антонина Лопухина
Работа в комедийных сериалах с плотным графиком для Людмилы Артемьевой была не в новинку. К моменту выхода «Кто в доме хозяин?» она уже появлялась на экранах и несколько лет играла в театре.
В образ эксцентричной Антонины Лопухиной, мамы главной героини, Артемьева вписалась как в родную. По словам актрисы, ей нравилось дурачиться, ярко одеваться, примерять парики. Артемьеву также совсем не смущало, что по сюжету Антонина намного старше ее самой и уже бабушка внука-школьника.
— Отрываюсь в этой роли, ощущаю себя шалопайкой! — делилась эмоциями во время съемок Артемьева. — Хотя и удивляюсь своей героине и тому, что делаю! Когда мне предложили эту роль, согласилась с удовольствием — люблю похулиганить в кадре. Мне близок гротеск.
После ситкома карьера Артемьевой пошла в гору. В 2008 году к ней пришла одна из ее самых известных ролей в сериале — «Сваты» (18+). В этот раз она играла интеллигентную, немного надменную мать взрослого сына, которая вынуждена находить общий язык со сватами. Как оказалось позднее, Людмила Викторовна эту роль не играла, а проживала, потому что отношения с коллегами по площадке у нее не сложились.
— Люся вела себя как звезда, — мы же все падки на эту популярность, — негодовала Татьяна Кравченко. — А мы кто были? Ни Добронравов, ни я, ни Васильев звездами не были. Она вела себя как примадонна. Люся стала менять мизансцены по своему усмотрению, могла на себя повернуть камеру так, чтобы у нее был фас, а у меня профиль.
Артемьева снималась в сериале включительно до шестого сезона, но от участия в седьмом отказалась. Поговаривали, что на это повлияли натянутые отношения с Кравченко и слишком большой гонорар, который запросила Артемьева. Сама актриса уверяет, что дело в ее загруженном графике и не более.
— Сериал снимался довольно долго. Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съемки седьмого сезона… Не получилось у меня приехать по новому графику, — объясняла Артемьева.
После череды семейных комедий Людмила Викторовна не стала загонять себя в рамки одного жанра. Она появлялась в ромкоме «Сводишь с ума» (16+), играла в сказке «Маша и Медведи» (6+). Кроме экспериментов в кино, Артемьева также удивляет своими образами в жизни. Она красилась в шатенку, брюнетку, рыжую, а в 2023 году появилась блондинкой со стрижкой пикси.
О личной жизни Артемьева предпочитает не рассказывать. В 2012 году появилась новость, что актриса беременна, на тот момент ей было 49 лет. Однако ребенка не получилось выносить. Кто был предполагаемым отцом, актриса так и не раскрыла.
— Я особо не афиширую свою личную жизнь. Это уважение к моим мужчинам, которые также меня не выдают. Частная жизнь — она все-таки частная. Этим мы и живем, — объясняет Артемьева.