«Я многим пожертвовал»: что стало с актерами сериала «Кто в доме хозяин?»

Андрей Носков сыграл в сериале бывшего футболиста, который устраивается работать домохозяином. Роль пришла к актеру случайно. Первоначально создатели рассматривали тех, кто играет в кино: Марата Башарова, Михаила Пореченкова. Но все они не были идеальным попаданием в образ, в итоге захотели пригласить на пробы и тех, кто больше играет на сцене.

Носкову было непросто в роли, ведь в реальной жизни за всем хозяйством следит его жена

— Кастинг длился третий месяц, и режиссер стал искать уже не среди киношных актеров, а среди театральных. Тут дело случая — совпадение везения и накопленного багажа, — делился Андрей.

По словам Носкова, снимать ситком, где выход серий поставлен на поток, было непросто. Дома его ждали любящая жена, с которой он познакомился еще в 90-х, и сын, которому он не мог уделять достаточно времени.

— Согласившись на работу в этом проекте, я многим пожертвовал. Например, общением с семьей. Пока Никита здесь воспитывает дочку, в Санкт-Петербурге без меня растет мой сынишка… Но это осознанный выбор. И мне нравится то, что здесь происходит, — рассказывал актер.

Несмотря на то что роль Никиты Воронина была яркой, в глазах режиссеров Носков не стал заложником одного образа. За 20 лет с момента выхода сериала он успел перевоплотиться в художника, фотографа, следователя, чиновника. Однако ни одно из амплуа так и не смогло тягаться с домработником Ворониным.