Проверьте свою дедукцию: ответьте на 10 вопросов и узнайте, кто вы во вселенной Шерлока Холмса

Персонажа Шерлока Холмса экранизировали более 250 раз Источник: кадр из сериала «Шерлок» (18+), реж. Пол Макгиган, Эрос Лин, Дуглас Маккиннон, Hartswood Films, BBC Wales, 2010–2017 год

Вселенная великого сыщика с Бейкер‑стрит не теряет магии уже пару веков. Холодный рассудок Шерлока, преданность Ватсона, шарм Ирэн Адлер, коварство Мориарти — каждый персонаж здесь не просто роль, а особый тип мышления и характера.

Хотите узнать, какой образ подошел бы вам в этой легендарной истории? Пройдите тест и выясните, чей характер и стиль мышления вам ближе всего.

Тест Пройден 63 раза «Кто вы из вселенной Шерлока Холмса?» 1 / 10 Вы замечаете, что коллега пришел на работу в необычном настроении. Что сделаете? Сразу спрошу, что случилось — лучше выяснить всё напрямую.

Понаблюдаю за его поведением и жестами, попытаюсь понять причину без слов.

Подожду, пока он сам поделится — не люблю лезть в чужие дела.

Использую ситуацию: предложу помощь, чтобы завоевать доверие.

Кстати, вы знали, что Шерлок Холмс — один из самых экранизируемых литературных персонажей в истории? По данным Книги рекордов Гиннесса, он появлялся на экранах более чем в 250 фильмах и сериалах — от классических британских версий до современных адаптаций.