Номер за 50 тысяч в сутки: Покров и Бабич спустили кругленькую сумму на медовый месяц в Анапе — фото

Аня Покров и Артур Бабич после свадьбы поехали отдыхать на русский Юг Источник: АНЯ POKROV / Telegram

Поехать на Мальдивы в свадебное путешествие? У Ани Покров и Артура Бабича родилась идея получше. Молодожены провели свой медовый месяц в Анапе и Краснодарском крае.

Среди экзотических направлений для свадебного путешествия — Таиланда, Вьетнама, Китая — выбор российской Анапы выглядит необычно. Поклонники блогеров уже отвыкли от привычных пейзажей наших песчаных пляжей в лентах соцсетей: теперь они в замешательстве — ставить ли лайк фото с чурчхелой вместо традиционного тайского манго?

«От лица всех анапчан — мы в шоке с вашего визита!» — писали подписчики молодоженам в соцсетях.

Однако не всё так просто. Аня Покров и Артур Бабич отдыхали в пятизвездочном отеле с премиальным сервисом. Ребята остановились в комплексе Villa Romanov Wine Club & SPA 5* станицы Голубицкой, где номера уровня «комфорт» стоят 21 000 рублей в будни, а люкс — 49 000 рублей.

Аня Покров и Артур Бабич отдыхали в дорогом отеле Краснодарского края Источник: villaromanov.ru На вилле, где отдыхали Аня Покров и Артур Бабич, были дорогие номера Источник: villaromanov.ru

Отелем назвать, конечно, такой комплекс сложно — это целый загородный клуб. У многих номеров есть приватное патио с уличной мебелью и мини-садом. В номерах — дизайнерский интерьер, зона отдыха, большая кровать king-size, телевизор, просторная ванная комната с душевой кабиной и окном.

Да и это еще не всё: на территории есть ресторан авторской кухни, винный бутик и винодельня, два открытых профессиональных теннисных корта, конно-спортивный клуб, площадка для петанка, йога-домик, открытый бассейн, живая музыка.

Свой отдых в Анапе пара сравнила с поездкой в Италию. По словам Ани и Артура, они окончательно «потеряли ориентиры», когда любовались морским закатом, ели свежие устрицы и пили местное вино.

Однако молодожены умело сочетали элементы средиземноморского шика и привычного российского досуга. Романтические вечера на вилле чередовались с посиделками в кафе быстрого питания и прогулками по знаковым местам Анапы.

Молодожены ужинали с видом на Черное море Источник: АНЯ POKROV / Telegram Вилла, в которой отдыхали Аня и Артур, пейзажами напоминала им Италию Источник: АНЯ POKROV / Telegram

В медовом месяце у Ани и Артура случилось восхождение на знаменитые 800 анапских ступеней: с вершины паре открылась потрясающая панорама Черного моря, от которой перехватило дух. Для того чтобы сохранить воспоминания, блогеры, как и положено туристам, закупились сувенирами — теперь у них есть забавные кепки с надписью «Анапа».

Аня Покров и Артур Бабич купили сувениры в Краснодарском крае Источник: АНЯ POKROV / Telegram