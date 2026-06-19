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Развлечения Номер за 50 тысяч в сутки: Покров и Бабич спустили кругленькую сумму на медовый месяц в Анапе — фото

Номер за 50 тысяч в сутки: Покров и Бабич спустили кругленькую сумму на медовый месяц в Анапе — фото

Рассказываем, где жили молодожены

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Аня Покров и Артур Бабич после свадьбы поехали отдыхать на русский Юг | Источник: АНЯ POKROV / TelegramАня Покров и Артур Бабич после свадьбы поехали отдыхать на русский Юг | Источник: АНЯ POKROV / Telegram

Аня Покров и Артур Бабич после свадьбы поехали отдыхать на русский Юг

Источник:

АНЯ POKROV / Telegram

Поехать на Мальдивы в свадебное путешествие? У Ани Покров и Артура Бабича родилась идея получше. Молодожены провели свой медовый месяц в Анапе и Краснодарском крае.

Среди экзотических направлений для свадебного путешествия — Таиланда, Вьетнама, Китая — выбор российской Анапы выглядит необычно. Поклонники блогеров уже отвыкли от привычных пейзажей наших песчаных пляжей в лентах соцсетей: теперь они в замешательстве — ставить ли лайк фото с чурчхелой вместо традиционного тайского манго?

Аня Покров и Артур Бабич ходили на экскурсию по винодельне | Источник: АНЯ POKROV / TelegramАня Покров и Артур Бабич ходили на экскурсию по винодельне | Источник: АНЯ POKROV / Telegram
В медовый месяц Покров и Бабич были не против поесть фастфуда | Источник: АНЯ POKROV / TelegramВ медовый месяц Покров и Бабич были не против поесть фастфуда | Источник: АНЯ POKROV / Telegram
Покров и Бабич отдыхали у бассейна на вилле | Источник: АНЯ POKROV / TelegramПокров и Бабич отдыхали у бассейна на вилле | Источник: АНЯ POKROV / Telegram

«От лица всех анапчан — мы в шоке с вашего визита!» — писали подписчики молодоженам в соцсетях.

Однако не всё так просто. Аня Покров и Артур Бабич отдыхали в пятизвездочном отеле с премиальным сервисом. Ребята остановились в комплексе Villa Romanov Wine Club & SPA 5* станицы Голубицкой, где номера уровня «комфорт» стоят 21 000 рублей в будни, а люкс — 49 000 рублей.

Аня Покров и Артур Бабич отдыхали в дорогом отеле Краснодарского края | Источник: villaromanov.ruАня Покров и Артур Бабич отдыхали в дорогом отеле Краснодарского края | Источник: villaromanov.ru

Аня Покров и Артур Бабич отдыхали в дорогом отеле Краснодарского края

Источник:

villaromanov.ru

На вилле, где отдыхали Аня Покров и Артур Бабич, были дорогие номера | Источник: villaromanov.ruНа вилле, где отдыхали Аня Покров и Артур Бабич, были дорогие номера | Источник: villaromanov.ru

На вилле, где отдыхали Аня Покров и Артур Бабич, были дорогие номера

Источник:

villaromanov.ru

Отелем назвать, конечно, такой комплекс сложно — это целый загородный клуб. У многих номеров есть приватное патио с уличной мебелью и мини-садом. В номерах — дизайнерский интерьер, зона отдыха, большая кровать king-size, телевизор, просторная ванная комната с душевой кабиной и окном.

Да и это еще не всё: на территории есть ресторан авторской кухни, винный бутик и винодельня, два открытых профессиональных теннисных корта, конно-спортивный клуб, площадка для петанка, йога-домик, открытый бассейн, живая музыка.

Свой отдых в Анапе пара сравнила с поездкой в Италию. По словам Ани и Артура, они окончательно «потеряли ориентиры», когда любовались морским закатом, ели свежие устрицы и пили местное вино.

Однако молодожены умело сочетали элементы средиземноморского шика и привычного российского досуга. Романтические вечера на вилле чередовались с посиделками в кафе быстрого питания и прогулками по знаковым местам Анапы.

Молодожены ужинали с видом на Черное море | Источник: АНЯ POKROV / TelegramМолодожены ужинали с видом на Черное море | Источник: АНЯ POKROV / Telegram

Молодожены ужинали с видом на Черное море

Источник:

АНЯ POKROV / Telegram

Вилла, в которой отдыхали Аня и Артур, пейзажами напоминала им Италию | Источник: АНЯ POKROV / TelegramВилла, в которой отдыхали Аня и Артур, пейзажами напоминала им Италию | Источник: АНЯ POKROV / Telegram

Вилла, в которой отдыхали Аня и Артур, пейзажами напоминала им Италию

Источник:

АНЯ POKROV / Telegram

В медовом месяце у Ани и Артура случилось восхождение на знаменитые 800 анапских ступеней: с вершины паре открылась потрясающая панорама Черного моря, от которой перехватило дух. Для того чтобы сохранить воспоминания, блогеры, как и положено туристам, закупились сувенирами — теперь у них есть забавные кепки с надписью «Анапа».

Аня Покров и Артур Бабич купили сувениры в Краснодарском крае | Источник: АНЯ POKROV / TelegramАня Покров и Артур Бабич купили сувениры в Краснодарском крае | Источник: АНЯ POKROV / Telegram

Аня Покров и Артур Бабич купили сувениры в Краснодарском крае

Источник:

АНЯ POKROV / Telegram

Напомним, Аня Покров и Артур Бабич одними из первых открыли сезон блогерских свадеб в этом году. Поздравить молодоженов пришли около 100 гостей. Среди них были такие звёзды, как певица Клава Кока и блогер Дима Масленников. Собирала на торжество Аню известный московский визажист Гоар Аветисян.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Аня Покров Медовый месяц Отпуск
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Комментарии
3
Гость
24 минуты
Нищеброды, любой москвич это подтвердит
Гость
19 минут
хто это?
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Гость
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