Бесплатный концерт Пелагеи и День мороженого: афиша развлечений на выходные в Ярославской области

Пелагея беслатно споет в Ростове Великом Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Впереди яркие летние выходные. В этой афише мы собрали мероприятия, куда можно сходить в Ярославле и области 20–21 июня совершенно бесплатно.

1. Пелагея на «Ростов Великий. Фест»

В воскресенье, 21 июня, В Ростове Великом пройдет фестиваль «Ростов Великий. Фест» (0+). Площадкой праздника станет Соборная площадь.

На фестивале выступит Пелагея, а также фолк-коллективы и исполнители, которые представят традиционные мотивы в современном прочтении — единственное в мире трио электробалалаек «Зори Бэнд», русская электро-фолк-группа многоголосного пения «Clever Folk», группа в стиле фолктроники «Vetkafolk», одна из самых популярных фолк-рок-команд России «После 11», музыкальная группа «Ходила изба», проект «Хит Хор», представляющий собой хоровой ивент со зрителями, фолк‑группа «Полынь Folk», победительница телепроекта «Голос. Уже не дети» Вероника Сыромля, фолк-певица, участница телешоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1» Полина Елисейская и обладательница Гран-при конкурса-фестиваля «София-2024» в номинации «Народный вокал. Дети» Софья Сырцова.

В рамках фестиваля с самого утра будут проходить ярмарка и программа от Ростовского кремля. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, послушать концерт колокольных звонов на звоннице Иоанна Богослова.

Программа фестиваля «Ростов Великий. Фест»

16:00-22:00 — концерты, включая выступление Пелагеи.

Программа музея-заповедника «Ростовский кремль»:

10.00 — мастер-класс «Ростовская финифть» (10+);

10.30 — мастер класс «Колокольные звоны» (6+);

11.00 — сборная экскурсия по экспозиции «Иконы XIII–XVI веков из собрания Ростовского музея» (0+);

11.00, 13.00, 15.00 — сборная экскурсия по Кремлю и соединенным переходами храмам с фресками (0+);

12.00 — концерт звонов на колокольне церкви Иоанна Богослова (0+);

12.00, 14.00 — сборная экскурсия по выставке «Митрополичье варенье» (0+);

13.00 — программа для детей на выставке «Митрополичье варенье» (6+).

В Ростовском Кремле мероприятия платные (по прейскуранту музея).

2. День мороженого на Даманском

В воскресенье, 21 июня, с 12:00 до 16:00 в парке на острове Даманский пройдет День мороженого (0+). На мероприятии можно будет попробовать не только привычные пломбиры и эскимо, но и экзотическое корейское лакомство, которое приготовят прямо у вас на глазах.

На сцене выступят детские и молодежные коллективы города. Для детей и взрослых подготовлены веселые конкурсы, викторины и яркая фотозона. Активных участников ждут призы.

Площадка МВД России познакомит юных гостей с работой полицейских: можно будет пообщаться с кинологами, экспертами и сотрудниками патрульно-постовой службы.

Начало в 12:00. Вход свободный.

3. Велогонка с концертами и гастрофестивалем

20 июня в Ярославле пройдет этап многодневной велогонки «Россия» (6+). Соревнования стартовали 16 мая. Они проходят в восьми регионах страны. Финал состоится 12 сентября в Москве на Воробьевых горах.

Старт велогонки в Ярославле запланирован у КЗЦ «Миллениум» в 8:00. В это же время на территории стартово-финишного городка начнется культурная программа (0+), включающая выступления местных музыкальных коллективов и гастрономический фестиваль.

В связи с проведением гонки планируется временное ограничение движения транспорта в центральной части города, ориентировочно — с 21 часа 19 июня до 13 часов 20 июня.

4. Бесплатный спектакль для детей

21 июня в 13:00 в ТРЦ «Рио» в Ярославле пройдет детский спектакль «Вовка в тридевятом царстве» (0+). Малышей ждут любимые герои, добрые шутки и поучительные истории о том, как важно уметь трудиться и отвечать за свои поступки.

Спектакль пройдет на главной сцене. Вход свободный

5. Боулспорт и танцы у колеса обозрения

20–21 июня на площадке у ярославского колеса обозрения состоится Кубок Всероссийской федерации боулспорта (6+). Зрители смогут увидеть интересную, красивую и напряженную игру, поддержать участников и окунуться в атмосферу настоящего спортивного соревнования. Начало — с 9:00.

20 июня в 18:00 на этой же площадке пройдет Open air (0+). В программе — танцы под открытым небом. Участие бесплатное.

6. Анимация для детей

20 июня в 14:00 в ТРК «Вернисаж» в Ярославле пройдет детская анимационная программа вместе с Соником «Выеживаемся не по-детски» (0+). Площадка перед фуд-кортом.

7. Фестиваль патриотической песни

20 июня в селе Толбухино пройдет патриотический фестиваль «Маршал-парад» (0+), посвященный 132-й годовщине со дня рождения советского военачальника, Маршала Советского Союза Федора Толбухина. Он родился 16 июня 1894 года в деревне Андроники Ярославской губернии.

Начало праздника — в 11 часов.

Пройдет конкурс патриотической песни Источник: Ярославский муниципальный округ