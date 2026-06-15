Спектакли, кино под открытым небом, лекции: смотрим, чем заняться в Ярославле на этой неделе

Ищете, чем заняться в Ярославле? Читайте эту афишу Источник: Александр Куренной / 76.RU

Июнь в разгаре, и культурная жизнь города не собирается замедляться. Какие события пройдут в Ярославле на неделе с 15 по 21 июня, рассказываем в этой афише.

16 июня, вторник

Концерты

16:00 — концерт «День рождения хорошего человека» (16+) в Волковском театре. Камерный музыкально-поэтический театральный концерт, в котором поэзия шестидесятников сочетается с музыкой из советских кинофильмов. Билеты 2500 рублей.

18:30 — концерт «Листомания. Трансцендентные этюды и Венгерские рапсодии» (12+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. На сцене будут лауреаты международных конкурсов — Елена Дроздова и Пётр Аверин. Билеты от 400 до 1200 рублей.

19:00 — концерт «День рождения хорошего человека» (16+) в Волковском театре. Камерный музыкально-поэтический театральный концерт, в котором поэзия шестидесятников сочетается с музыкой из советских кинофильмов. Билеты 2500 рублей.

Спектакли

11:00 — спектакль «Морской волк» (6+) в ТЮЗе, на улице Свободы 23. Это сказка о Волке, который решает перестроить свой дом в корабль и отправиться на нём в путешествие. Билеты от 300 до 500 рублей.

19:00 — спектакль «Невесты транзитом» (16+). В Доме актёра им. Сергея Пускепалиса расскажут историю двух друзей — успешного архитектора Михаила и простого парня Андрея. Андрею придётся распутать клубок интриг, которые устроил Михаил. Билеты от 1100 до 2000 рублей.

Мастер-классы и лекции

19:00 — просмотр фильма с обсуждением «Ганди молчал по субботам» (18+) от команды «Нефть» в пространстве «Кущи» на Волжской набережной, 4. Это кино о поиске опоры в распадающемся мире с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой в главных ролях. В жизни 16-летнего Мота наступает апокалипсис, когда его отец уходит из семьи. В знак протеста против развода родителей Мот приводит домой бездомную женщину. Билеты 550 рублей.

Экскурсии

15:00 — экскурсия с главным художником ТЮЗа (6+). Участникам расскажут историю театра, а также о режиссерах и актерах, которые в нём работали. Алексеева Екатерина Константиновна покажет механику и оборудование сцены, мастерские театра, декорации, костюмы, реквизит. Билеты 1000 рублей.

17 июня, среда

Концерты

18:30 — концерт «Джаз в поиске Абсолюта» (12+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. На сцене будет играть «Филармоник-Бэнд» под управлением Михаила Бушуева. Зрители услышат фортепиано, саксофон, гитару, бас-гитару и ударные. Билеты от 400 до 800 рублей.

20:00 — акустический концерт «Не’мой фронт» (18+) в пространстве «Кущи». Играет Женя Серзин, режиссёр спектакля и автор пьесы «13-ый апостол» Волковского театра. Билеты 800 рублей.

Спектакли

11:00 — спектакль «Кладовая солнца» (6+) в ТЮЗе. История по повести М. М. Пришвина о Настеньке и Митраше, которые отправляются в лес. Детей встречают не только удивительные приключения, но и опасности. Билеты от 400 до 500 рублей.

19:00 — моноспектакль «Всё не случайно» (16+) на камерной сцене Волковского театра от Валерия Кириллова. Это рассуждение о случайностях, и о их влиянии на жизнь. Билеты 2500 рублей.

Мастер-классы и лекции

21:15 — просмотр фильма с обсуждением «Мои черничные ночи» (18+) от команды «Нефть» на веранде ресторана «Райские сады». По сюжету молодая женщина Элизабет ищет себя и пытается залечить разбитое сердце. Мимолётные встречи с незнакомыми людьми ведут её к новым и неизведанным страницам жизни. Билеты 500 рублей.

18 июня, четверг

Спектакли

18:30 — спектакля «13-ый апостол» (16+) в Волковском театре. Это история рождения главной поэмы русского авангарда «Облако в штанах». Владимир Маяковский пройдет через унижение, предательство и потерю. Но ответит на всё стихами. Билеты от 300 до 2000 рублей.

19 июня, пятница

Концерты

18:30 — концерт «В. А. Моцарт „Реквием“» (12+). Ярославский академический губернаторский симфонический оркестр исполнит музыкальные композиции совместно с филармонической хоровой капеллой «Ярославия». Билеты от 500 до 1500 рублей.

19:00 — концерт «Gypsy swing» (12+) в Джаз-центре. Вечер живой музыки с произведениями Джанго Рейнхардта и современных классиков Jazz Manouche. Артисты будут играть на гитаре, бас-гитаре и клавишах. Билеты 500 рублей.

19:00 — сольный концерт Гелы Гуралиа (12+) в Доме народного творчества на улице Зои Космодемьянской, 3. Живое исполнение певцом каверов мировых хитов, советских и российских композиторов и песен, написанных специально для него. Билеты от 2000 до 5000 рублей.

Спектакли

18:30 — спектакль «№ 13» (16+) в ТЮЗе. Депутат Парламента Ричард Уилли так хотел отдохнуть от повседневной рутины в 13-ом номере отеля. Но Легкая интрижка превратилась с жутковатую фантасмагорию с ожившим трупом, ревнивым супругом и официантом-потрошителем. Билеты от 600 до 800 рублей.

18:30 — спектакль «13-ый апостол» (16+) в Волковском театре. Это история рождения главной поэмы русского авангарда «Облако в штанах». Владимир Маяковский пройдет через унижение, предательство и потерю. Но ответит на всё стихами. Билеты от 300 до 2000 рублей.

Кинопоказы

16:00 — 17:30 — в летнем кинотеатре в парке на Даманском острове с пятницы по воскресенье показывают советские фильмы. В пятницу транслируют комедию «Китайский сервиз» 1999 года. Второй сеанс начнется в 20:00. Бесплатно.

Экскурсии

18:00 — экскурсия-прогулка «Номер 16: история голландского парка в Ярославле» (12+) от команды «Текстиль». Участникам расскажут о Петропавловском парке и его прудах. Билеты от 450 до 550 рублей.

20 июня, суббота

Концерты

15:00 — концерт «А душа белой лебедью» (12+) в Ярославском музее-заповеднике. В стенах Первого посадского храма зрители послушают старинные песнопения от ансамбля «Лодья». Билеты 650 рублей.

18:00 — концерт «Thrill Pill» (16+) в «Руки вверх! Бар». Музыкальный рэп-исполнитель исполнит свои известные треки, такие как Грустная Песня», «Клубняк», «Бабник», «Бентли», «Вязанка» и другие. Билеты от 949 до 1490 рублей.

Спектакли

18:00 — спектакль «Семь долгих лет» (12+) в ТЮЗе. Постановка посвящена воспоминаниям рядового солдата и актёра Юрия Владимировича. Она о юморе и силе духа, которые помогают оставаться человеком в нечеловеческих условиях. Билеты от 1000 до 1200 рублей.

Экскурсии

15:00 — экскурсия «Мир закулисья» с директором ТЮЗа (6+). Участники смогут увидеть закулисную жизнь театра: познакомиться с самыми интересными его уголками, увидеть цеха и работу служб. Билеты 1500 рублей.

15:00 — экскурсия «Тайны Ярославского органа» (6+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова. Участники узнает, как устроен орган и заглянут во внутренне пространство органа. Билеты 800 рублей.

Кинопоказы

В День города здесь был караоке, а теперь на этой площадке транслируют советское кино Источник: Александр Куренной / 76.RU

16:00 — смотрим фантастический музыкальный фильм 1983 года «Рецепт её молодости» от «Союзмультфильма» под открытым небом на Даманском острове. Второй показ начнется в 20:00. Бесплатно.

Мастер-классы и лекции

11:00 — мастер-класс «Твой надежный друг — оздоровительный Цигун» в конференц-зале Некрасовской библиотеки. Участники встречи познакомятся с искусством цигун и выполнить практики для оздоровления и внутреннего равновесия из него. Мастер-класс проведет Оксана Анатольевна Беседина, инструктор Всероссийской Федерации Цигун. Для участия необходима удобная одежда и сменная обувь. Вход свободный.

21 июня, воскресенье

Концерты

15:00 — концерт «Через века, через года — помните!» (6+) в конференц-зале Некрасовской библиотеки. В программе композиции на фортепиано и гармошке, исполнение от лауреата всероссийских конкурсов народного творчества. Билеты от 50 до 100 рублей, бесплатный вход для некоторых категорий.

18:00 — сольный концерт «CODE80» (16+) в «Руки вверх! Бар». Большой сольный тур группы, где они сыграют свои песни. Билеты от 1499 до 2999 рублей.

Спектакли

12:00 — спектакль «Спасите принцессу» (0+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса. В маленьком королевстве королевне Булочке угрожает дракон. Паж Антон ищет героя, волшебница всё забывает, а рыцари не приходят… Сказка начинается за час до съедения принцессы, и кто спасёт королевство — не известно. Билеты 700 рублей.

18:00 — спектакль «Официантка» (12+) в Доме актёра им. Сергея Пускепалиса. Шофёр Николай Красоткин женится на официантке из привокзального кафе — Танюшке Фешевой. У них рождается дочь, но Николай уезжает в армию, а жена по слухам водит командировочных к ним домой. Запущенная кем-то сплетня меняет их жизнь. Билеты от 800 до 1200 рублей.

Мастер-классы и лекции

14:00 — новая литературная гостиная в выставочном зале Некрасовской библиотеки. Тема встречи — «Поэты, павшие в ВОВ». Будут обсуждать Петро Иванчука, Елену Ширман, Павла Когана. Вход свободный.

17:30 — обсуждение книги Кадзуо Исигуро «Не отпускай меня» (18+) от команды «Полемика» в кофейне «Буланже». По сюжету трое друзей в альтернативной Британии растут в изолированной школе-интернате. В стоимость встречи входит угощение. Участие от 550 до 1000 рублей, необходима регистрация в группе.

Встречи

19:00 — открытая беседа «Совет отцов: бог есть любовь» в духовно-просветительском центре «Ставрос». Три священника будут обсуждать заявленную тему, можно задать любые интересующие вопросы. Участие при условии пожертвования, рекомендуемая сумма — 300 рублей. Необходима регистрация в группе центра.

Экскурсии

11:30 — аудиопрогулка «Вокруг фабрики» (12+) от команды «Текстиль» по Красноперекопскому району. Билеты 500 рублей.

15:00 — экскурсия «Мир закулисья» с директором ТЮЗа (6+). Участники смогут увидеть закулисную жизнь театра: познакомиться с самыми интересными его уголками, увидеть цеха и работу служб. Билеты 1500 рублей.

Кинопоказы