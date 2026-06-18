Центр Ярославля временно перекроют. Причина

В Ярославле пройдет третий этап многодневной велогонки «Россия». Соревнование выпало на 20 июня. В этот день центр города перекроют, превратив дорожное движение в велотрассу.
Об ограничениях сообщили в мэрии города. Они будут действовать с 5:00 до 15:00 на следующих участках дороги:
Которосльная набережная (от улицы Володарского до Волжской набережной);
Волжская набережная (от улицы Победы до Которосльной набережной);
улица Чайковского (от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной);
улица Республиканская (от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной);
Мукомольный переулок (от Октябрьского переулка до Которосльной набережной);
Южный переулок (от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной);
проезд от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной;
съезд с Московского проспекта до Которосльной набережной;
улица Первомайская (от улицы Революционная до Которосльной набережной);
улица Подзеленье;
проезд от Которосльная набережная до улицы Почтовая;
Волжский спуск;
улица Революционная (от площади Челюскинцев до Волжской набережной);
Советский переулок;
Народный переулок;
улица Кедрова;
улица Первомайская (от улицы Советская до Волжской набережной);
Красный съезд;
Флотский спуск;
Пятницкий съезд;
проезд от Октябрьской площади до Волжской набережной.
«Также на указанных участках с 19:00 19 июня 2026 года до 15:00 20 июня 2026 года вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств», — дополнили власти.
Как указано на сайте «Велогонка Россия», спортивное мероприятия пройдет по центральным улицам города, а также по набережной Волги. Участникам нужно преодолеть семь кругов по девять километров каждый. Общая дистанция гонки — 63 километра.
Напомним, в мае в Ярославле также проходило соревнование — «Забег.РФ». Тогда центр города тоже перекрывали для спортсменов.
Будете участвовать в велогонке?