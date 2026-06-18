Центр Ярославля временно перекроют. Причина

В Ярославле пройдет велогонка — маршрут Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В Ярославле пройдет третий этап многодневной велогонки «Россия». Соревнование выпало на 20 июня. В этот день центр города перекроют, превратив дорожное движение в велотрассу.

Об ограничениях сообщили в мэрии города. Они будут действовать с 5:00 до 15:00 на следующих участках дороги:

Которосльная набережная (от улицы Володарского до Волжской набережной);

Волжская набережная (от улицы Победы до Которосльной набережной);

улица Чайковского (от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной);

улица Республиканская (от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной);

Мукомольный переулок (от Октябрьского переулка до Которосльной набережной);

Южный переулок (от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной);

проезд от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной;

съезд с Московского проспекта до Которосльной набережной;

улица Первомайская (от улицы Революционная до Которосльной набережной);

улица Подзеленье;

проезд от Которосльная набережная до улицы Почтовая;

Волжский спуск;

улица Революционная (от площади Челюскинцев до Волжской набережной);

Советский переулок;

Народный переулок;

улица Кедрова;

улица Первомайская (от улицы Советская до Волжской набережной);

Красный съезд;

Флотский спуск;

Пятницкий съезд;

проезд от Октябрьской площади до Волжской набережной.

Карта перекрытия дороги Источник: мэрия Ярославля

«Также на указанных участках с 19:00 19 июня 2026 года до 15:00 20 июня 2026 года вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств», — дополнили власти.

Как указано на сайте «Велогонка Россия», спортивное мероприятия пройдет по центральным улицам города, а также по набережной Волги. Участникам нужно преодолеть семь кругов по девять километров каждый. Общая дистанция гонки — 63 километра.

По такому маршруту поедут велосипедисты Источник: Велогонка Россия

Напомним, в мае в Ярославле также проходило соревнование — «Забег.РФ». Тогда центр города тоже перекрывали для спортсменов.