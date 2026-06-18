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Дороги и транспорт Центр Ярославля временно перекроют. Причина

Центр Ярославля временно перекроют. Причина

Когда будут действовать ограничения

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В Ярославле пройдет велогонка&nbsp;— маршрут | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUВ Ярославле пройдет велогонка&nbsp;— маршрут | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

В Ярославле пройдет велогонка — маршрут

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

В Ярославле пройдет третий этап многодневной велогонки «Россия». Соревнование выпало на 20 июня. В этот день центр города перекроют, превратив дорожное движение в велотрассу.

Об ограничениях сообщили в мэрии города. Они будут действовать с 5:00 до 15:00 на следующих участках дороги:

  • Которосльная набережная (от улицы Володарского до Волжской набережной);

  • Волжская набережная (от улицы Победы до Которосльной набережной);

  • улица Чайковского (от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной);

  • улица Республиканская (от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной);

  • Мукомольный переулок (от Октябрьского переулка до Которосльной набережной);

  • Южный переулок (от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной);

  • проезд от улицы Большая Октябрьская до Которосльной набережной;

  • съезд с Московского проспекта до Которосльной набережной;

  • улица Первомайская (от улицы Революционная до Которосльной набережной);

  • улица Подзеленье;

  • проезд от Которосльная набережная до улицы Почтовая;

  • Волжский спуск;

  • улица Революционная (от площади Челюскинцев до Волжской набережной);

  • Советский переулок;

  • Народный переулок;

  • улица Кедрова;

  • улица Первомайская (от улицы Советская до Волжской набережной);

  • Красный съезд;

  • Флотский спуск;

  • Пятницкий съезд;

  • проезд от Октябрьской площади до Волжской набережной.

Карта перекрытия дороги | Источник: мэрия ЯрославляКарта перекрытия дороги | Источник: мэрия Ярославля

Карта перекрытия дороги

Источник:

мэрия Ярославля

«Также на указанных участках с 19:00 19 июня 2026 года до 15:00 20 июня 2026 года вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств», — дополнили власти.

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Как указано на сайте «Велогонка Россия», спортивное мероприятия пройдет по центральным улицам города, а также по набережной Волги. Участникам нужно преодолеть семь кругов по девять километров каждый. Общая дистанция гонки — 63 километра.

По такому маршруту поедут велосипедисты | Источник: Велогонка РоссияПо такому маршруту поедут велосипедисты | Источник: Велогонка Россия

По такому маршруту поедут велосипедисты

Источник:

Велогонка Россия

Напомним, в мае в Ярославле также проходило соревнование — «Забег.РФ». Тогда центр города тоже перекрывали для спортсменов.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Перекрытие дороги Велогонка Карта
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Комментарии
3
Гость
28 минут
Не... А почему не пустить этих велосипедистов по перекопанным улицам? Почему так необходимо доставить неудобство всем непричастным?
Гость
7 минут
У нас проезд к центру уже как Крымский мост - постоянно перекрывается
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Гость
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