«Превратил дом в кунсткамеру». Как рыбак создает скульптуры из плавников и шкур

Огромного тунца выловили в океане и привезли его останки Евгению в мастерскую Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Дом екатеринбуржца Евгения Петровского — по-настоящему клевое место. В рыбье царство тут попадаешь уже с порога: на стенах висят щуки, хариусы, лини, а еще гигантские тунцы весом под сто килограммов и даже барракуда.

Уже четверть века заядлый рыбак и профессиональный дизайнер создает скульптуры из удачного улова. Он делает их из рыбьих голов, плавников и, если повезет, шкуры.

Корреспондент E1.RU Дарья Манохина побывала в мастерской Евгения, узнала секреты уникальной технологии и выяснила, сколько стоит увековечить рыбу своей мечты.

«Эмоции бесценны»

Рыбалкой мастер увлекается с самого детства и первую свою скульптуру сделал еще в школе. Это был трофей его друга. Тогда Евгений еще не думал, что в будущем станет профессиональным таксидермистом.

«Просто взял, засолил, засушил, покрыл лаком, повесил на стену. Казалось тогда, что это совершенство», — рассказывает екатеринбуржец.

Музей природы на дому Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

С тех пор Евгений успел окончить художественную школу, получить диплом дизайнера в архитектурном институте и заняться наружной рекламой — по Екатеринбургу висит немало сделанных им вывесок. Все это время он параллельно рыбачил, освоил подводную охоту и усовершенствовал технологию создания чучел.

Мастер делает скульптуры целых рыб, но иногда ему заказывают только чучело головы Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Это рыба попала в мастерскую темным окунем и с легкой руки мастера превратилась гигантскую рыбу-ястреба. Бывает и такое Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Посмотрите на коллекцию Евгения! Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Каждый трофей — это не просто рыба, пойманная на крючок или с помощью гарпуна, а целая история. Например, за десятикилограммовой щукой, которая теперь украшает его коллекцию, Евгений охотился целых три года.

«Сначала я увидел ее, она от меня сбежала. Через год она снова вышла на меня. Я глазам не поверил, выстрелил и попал в плавник — его разрезало пополам. И уже в третий раз я снова приехал на водоем, и она мне навстречу — задний плавник у нее разрезан», — вспоминает Евгений.

Щука, за которой Евгений гонялся три года Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Своими трофеями мастер мог бы увесить весь дом, но только жена против.

«Она сказала, что я превратил дом в кунсткамеру. Выделила мне коридор. Сказала: здесь развешивай, больше никуда не лезь», — смеется Евгений.

Сначала Евгений набивал руку на собственном улове, но теперь хобби стало прибыльным бизнесом. Клиентов у таксидермиста пруд пруди, заказы расписаны на два года вперед. Чучело из одной только головы стоит от 20 тысяч, а из целой рыбы — как минимум в два раза дороже. Всё зависит от размера улова. Бывает, что стоимость доходит и до 100 тысяч рублей.

Барракуда — как живая Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Мастеру было трудно расставаться с этой пугающей красавицей, но ее уже забрал заказчик Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Это рыба корифена — уникальный трофей, над которым Евгений работал целых два года Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

«Я не делаю изделия, а увековечиваю эмоции, которые человек испытывал, когда поймал эту рыбу, — для него эти эмоции бесценны», — говорит Евгений.

Уникальная технология

Мастерская тоже находится в доме Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Таксидермия — одна из древнейших профессий, и в основном мастера придерживаются стандартной технологии, по которой очень важно сохранить настоящую рыбью шкуру. Но Евгений не требует этого от заказчиков.

«Стандартный процесс расписан: снимаешь шкуру, обезжириваешь, натягиваешь — а она жухлая, как вобла сушеная получается. Как ты сделаешь, чтобы она была серебряной? Красок таких нет. У меня другая технология: я делаю искусственную чешую из пленки, — рассказывает мастер. — Такой технологией (по крайней мере, у нас) здесь больше никто не обладает».

Важную роль в определении вида рыбы играют голова и плавники. Ты не можешь плавники от щуки приделать окуню или лещу. Евгений Петровский таксидермист

Манекен рыбы делается из монтажной пены Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Чтобы сделать чучело трофея, мастеру нужны фотография улова и замеры — выкройка будущей скульптуры. Евгений может увековечить рыбу в движении, чтобы она смотрелась живее, и добавить элементы среды обитания.

«Технология, в принципе, как покраска автомобильного крыла. Делается манекен — основание, которое потом шпаклюется, выводится, и на него надевается шкура, приклеивается», — объясняет таксидермист.

Так сушатся будущие скульптуры Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Зрелище не для слабонервных Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Процесс этот кропотливый и долгий. Например, шесть гигантских трофеев, выловленных оренбургским рыбаком в океане, мастер делал целых два года. Каждый шаг он записывает в специальном журнале, чтобы не сбиться.

«Нужно знать и химию, потому что тут шпаклевки, лаки, краски, много всего. С материалом надо уметь работать, — описывает технологию мастер. — Пока ты делаешь чей-то трофей, он уже родным становится, уже отдавать его жалко. Ты влюбляешься в эту работу».

На днях место на стенах в коридоре у Евгения освободилось. Шесть гигантов из океана уехали к своему владельцу, но уже скоро их заменят новые трофеи, попавшие кому-то на крючок.