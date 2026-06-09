Хайпанула на ток-шоу и исчезла: что случилось с Дианой Шурыгиной после свалившейся славы

Диана Шурыгина вновь оказалась в центре громкого скандала после заявления бывшего жениха о крупной краже Источник: Диана Шурыгина / T.me

В конце 2010-х имя Дианы Шурыгиной гремело на всю страну: одни сочувствовали девушке, другие обвиняли в обмане, а третьи бесконечно спорили о том, кто на самом деле прав в той громкой истории об изнасиловании. Спустя почти десять лет после скандала Шурыгина вновь оказалась в центре внимания. Правда, теперь речь идет не о телевизионных эфирах, а о заявлении в полицию, исчезнувших миллионах и новом конфликте с бывшим женихом.

Рассказываем, что сейчас происходит в жизни Дианы Шурыгиной и каким был ее путь после того самого эфира, который сделал ее знаменитой.

Из ток-шоу — в национальный мем

В начале 2017 года Диана Шурыгина стала одной из самых обсуждаемых девушек России. Тогда в эфире программы «Пусть говорят» она рассказала о событиях вечеринки в Ульяновске, после которой обвинила знакомого Сергея Семенова в изнасиловании.

История моментально расколола общество на два лагеря. Пока одни поддерживали девушку и ее семью, другие сомневались в правдивости версии произошедшего. Особую популярность получила фраза про алкоголь — по словам героини, в ее стаканчике его было всего-то «на донышке», — которая быстро ушла в народ и превратилась в интернет-мем.

Диана прославилась благодаря появлению в эфире «Пусть говорят»: ее истории посвятили целых 5 выпусков программы Источник: кадр из телешоу «Пусть говорят» (16+), Первый канал

Сам Сергей Семенов настаивал на собственной версии событий.

«Я лег с ней, обнял, она оказывала знаки внимания, сама раздевалась и не сопротивлялась. Во время полового акта она вела себя раскрепощенно, то есть не давала понять, что какое-то насилие. Она не спала, как говорила в показаниях. Я вообще считаю, что невозможно засыпать и просыпаться, когда тебя насилуют, какое бы состояние не было. Она не кричала».

Несмотря на ожесточенные споры, суд признал Семенова виновным. Первоначально молодой человек получил восемь лет колонии, однако позднее наказание было смягчено.

После освобождения он рассказывал журналистам:

«Меня отпустили не по условно-досрочному, а по статье 80-й. Она подразумевает замену наказания на более мягкий вариант. От условно-досрочного отличается тем, что я не могу никуда выехать за пределы города Самары. Также я должен быть дома с десяти вечера до шести утра, не посещать бары и массовые мероприятия».

Шурыгина вновь и вновь доказывала на ТВ, что в момент происшествия была не в силах за себя постоять Источник: diana_s_life2 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Жизнь после всероссийской известности

Пока страна продолжала спорить о событиях той ночи, сама Диана неожиданно превратилась в медийную фигуру. Ее приглашали на телешоу, рекламные проекты и различные интернет-площадки.

Однако популярность имела и обратную сторону. Семья столкнулась с огромным давлением и в итоге переехала из Ульяновска в Москву.

Мать девушки рассказывала:

«Жить стало невозможно. Все знают, что было. Я бы хотела, во-первых, поблагодарить тех людей, которые поддерживают нашу семью. Благодаря нашей группе поддержки мы выжили, выплыли. В принципе, они знают правду».

Сама Диана признавалась, что переживала тяжелый психологический кризис. В определенный момент ей даже потребовалась помощь специалистов.

После лечения девушка рассказывала: «В больнице работают просто полные профессионалы, начиная от главных врачей до уборщиц. Все добрые, душевные, и ты чувствуешь себя тут очень хорошо. Каждому пациенту здесь подбирают определенный курс лечения, который подходит именно ему».

В январе девушка вернулась в запрещенную соцсеть после года блокировки Источник: diana_s_life2 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Отец девушки в те годы признавался: «Я могу работать слесарем, механиком… Кем я в своей жизни только не работал — от грузчика до директора сети магазинов. Сейчас я ищу любую работу, чтобы обеспечивать семью. Я не хотел этого и надеялся, что всё прекратится после первой передачи».

Шурыгина пыталась построить новую жизнь: занималась блогингом, училась вокалу, танцам, участвовала в различных проектах и даже работала бариста.

Брак, развод и попытка начать заново

Вскоре после телевизионной славы Диана познакомилась с оператором Андреем Шляниным. Отношения развивались стремительно, и уже осенью 2017 года пара сыграла свадьбу.

Диана успела побывать в коротком браке, но детей у нее нет Источник: diana_s_life2 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тогда Шурыгина делилась своими взглядами на семейную жизнь: «Не нужно доказывать с пеной у рта, кто прав, а кто виноват. В любой ситуации можно найти решение, которое устроит обоих. Брак — это не конечная точка. Не прекращайте ходить за ручку на свидания, дарить подарки без повода и просто заботиться друг о друге».

Однако семейная идиллия оказалась недолгой. Спустя два года супруги расстались. После развода в жизни Дианы появился предприниматель Денис Ребров. Их роман продлился несколько лет, но закончился в 2022 году.

Подводя итог отношениям, бизнесмен говорил: «У нас с Дианой изначально были разные взгляды на жизнь, но, несмотря на это, мы прекрасно дополняли и прокачивали друг друга. Благодарю Диану за все пережитые моменты, подаренные эмоции и любовь. Люблю. Ценю. За всё прощаю. Отпускаю».

Развод Шурыгиной тоже не обошелся без скандалов: Андрей Шляпин обвинил супругу в измене с миллионером Денисом Ребровым Источник: кадр из телешоу «На самом деле» (16+), Первый канал

Неожиданное прощение Семенова

Одним из самых неожиданных поворотов стала позиция самой Дианы спустя несколько лет после суда.

В одном из интервью она заявила: «Девчонки меня поймут, каково быть в компании самой симпатичной. Там было четыре гадких утенка. Так вот эти сволочи подходят к Сереже и говорят про меня: „Ты можешь ее отыметь…“ Эти бабы просто его подставили».

Тогда же Шурыгина добавила: «У нас с ним действительно сначала возникла симпатия. Я никогда не говорила, что Сережа — маньяк и убивал меня!»

Эти слова вызвали новую волну обсуждений и споров вокруг старой истории.

Медийная слава не оставляла блогершу еще много лет после скандала: ее приглашали в новые проекты и телешоу Источник: diana_s_life2 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Новая любовь и несостоявшаяся свадьба

В 2024 году имя Дианы вновь начало регулярно появляться в новостях. Причиной стал ее роман с криптопредпринимателем Святославом Гусевым. Отношения развивались настолько быстро, что зимой 2025 года пара объявила о помолвке.

«Я сделал Диане предложение, так как она не хотела выходить замуж в положении. Для нее это как жениться по залету», — делился тогда жених.

Они рассказывали о планах завести детей и устроить большую свадьбу. Однако буквально за неделю до церемонии всё рухнуло.

В 2024-м у Шурыгиной завязались отношения со Святославом Гусевым Источник: gusevsvyatoslav / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Однако предложение руки и сердца так и не закончилось свадьбой Источник: gusevsvyatoslav / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Мы отложили свадьбу, и это ничего не значит. С осени прошлого года мы начали делать попытки завести детей. Сейчас беременность не происходит с первого раза, такая особенность есть у многих», — объяснил ситуацию Гусев.

Позже он признавался и в другом: «Пока мы были в отношениях и жили вместе, я часто уезжал на другую квартиру и проводил время там, чтобы переночевать, поработать и отдохнуть от Дианы».

Любопытно, что парочка продолжала общаться и выкладывать любовные видео еще несколько месяцев после разрыва помолвки Источник: gusevsvyatoslav / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Что происходит сейчас

Весной 2026 года история получила новый громкий поворот.

Бывший жених обратился в полицию Москвы с заявлением. По словам Гусева, во время его командировки из квартиры исчезли сейф с наличными, дорогостоящая техника и электроника. Общий ущерб он оценил примерно в 2,8 миллиона рублей.

Предприниматель утверждает, что следов взлома не обнаружили, а доступ к жилью был у Дианы и ее помощниц.

Кроме того, бывший возлюбленный публично заявил, что причиной их разрыва стала зависимость девушки от запрещенных веществ. По его словам, на это уходили сотни тысяч рублей еженедельно. Также он рассказывал о конфликте, во время которого получил травму после брошенного в него стакана.

Сама девушка категорически отвергает обвинения. Причастность к исчезновению денег и техники она не признаёт. Разгоревшийся скандал застал Шурыгину за границей: еще зимой блогерша призналась, что уже какое-то время живет на Бали. По информации ее окружения, сейчас она продолжает вести социальные сети, путешествует и занимается развитием своих интернет-проектов.

«Ты живешь на Бали, и твой рандомный четверг выглядит как картинка из Pinterest», — делится с подписчиками Шурыгина Источник: diana_s_life2 / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)