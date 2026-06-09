«Порции еды тут кладут — мое почтение». Как турист съездил в Минск и остался доволен

Этот архитектурный комплекс называется «Минские ворота» Источник: Максим Улитов / 71.RU

Посетить Белоруссию — отличное решение для заграничного отдыха в текущих реалиях. Цены там не сильно отличаются от наших, есть что посмотреть, куда сходить и ощутить что-то новенькое, но не кардинально другое. Ведь менталитет России и Белоруссии схож.

Поэтому если вы задумывались о том, как попасть в другую страну недорого и стоит ли оно того — корреспондент 71.RU расскажет вам, как сейчас ощущается поездка в Белоруссию, а конкретно в Минск.

Далее — от первого лица.

Дешевые билеты и недолгие сборы

Однажды вечером я получил звонок от супруги. Она, как обычно, просматривала разные сайты с авиабилетами и путевками, планируя, куда съездить в отпуск летом. И тут внезапно наткнулась на билеты в Минск в мае — авиаперелет из Внуково стоил на двоих в районе 15 тысяч рублей. Недолго думая, билетики были куплены, чемоданчики упакованы, и мы в приподнятом настроении отправились в Москву, чтобы оттуда вылететь в столицу союзного государства.

Попасть в Белоруссию несложно. Пройти две проверки в аэропорту, показать паспорт — для перелета загранник не нужен. И вот ты уже грузишься в автобус, который везет тебя к трапу. А там всего один час полета — и ты уже формально в другой стране.

Первое, чем тебя встречает Минск — не только вывеска «сердечно приветствуем в Белоруссии», но и казино, надписи на трех языках (русский, английский и китайский) и, традиционно, таксисты.

Посмотрев, сколько предлагает такси через приложение, добрый дяденька-таксист накинул сверху 10 белорусских рублей за скорость и отвез нас в гостиницу.

Дорога из аэропорта в город была приятной. Чистенькие дороги, не разбитый асфальт. Правда, освещения на трассе почти не было.

А еще леса. Город ими окружен со всех сторон. Как рассказал таксист, здесь запрещена охота, поэтому частенько появляются лоси. Машин ездит не так много, поэтому добрались быстро и без проблем.

По пути у нас завязался небольшой разговор с таксистом, я поспрашивал его о том, как здесь живется, чем дышится. В целом — всё как в России, но с парой интересных нюансов, которые ощущались в дальнейшем.

Белоруссия приветствует вас! Источник: Максим Улитов / 71.RU

«Преступность у нас побеждена»

Таксист рассказал несколько интересных нюансов. Конечно, многие из них слышали все — что в Белоруссии строгие законы, чистота и всё такое прочее. И это правда, причем абсолютная. Достигнуть этого удалось только благодаря реально строгому исполнению законодательства.

«Например, нельзя пьяным ходить по улицам, нарушать ПДД, курить в неположенных местах. К туристам относятся более благосклонно, как к гостям. Но если кто из местных попадется, например, в нетрезвом виде — два раза штраф, на третий раз заводят уголовное дело и на два года в ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий)», — поделился таксист.

И вы не поверите — за пять дней пребывания в Минске я ни разу не видел ни одного пьяного человека на улицах, ни одной компании, которая орет благим матом, попивая пивко у лавки.

Чем конкретно в ЛТП занимаются, я не знаю, но судя по тому, что слышал, людей, которые кидают сигаретные бычки мимо урн и нарушают общественное спокойствие, заставляют работать и проходить медицинские процедуры.

Возможно, именно поэтому улицы города уже с раннего утра — а я просыпался и в шесть часов — чистые, мусор из урн — выкинут.

До сих пор не понимаю, что значит эта мозаика Источник: Максим Улитов / 71.RU

«Вообще, преступность у нас побеждена. Тут можно вообще ничего не бояться, что что-то украдут или тому подобное. Милиция (в Белоруссии она называется именно так), можно сказать, везде. Часа в три ночи, помню, ехал, нет никого, решил развернуться в запрещенном месте — так сразу мигалки завыли, подъехали ко мне. Мол, нарушаете. Ну, мы поговорили тогда, они мне говорят: „Ладно, дед, отпустим тебя. Пойдем лучше пьяных ловить, езжай себе“», — рассказал таксист.

Порядок ощущается во всём. Например, когда спускаешься в метро Минска — везде достаточно чистенько, опрятненько. И что самое интересное — турникеты открыты, но никто даже не пытается проскочить «зайцем».

Культурный шок

Что еще любят говорить про Белоруссию — то, что там «всё как в СССР». Я при советской власти даже не родился, поэтому как оно там было, не знаю. Но если всё выглядело так, как в Минске — то это выглядело классно.

Давайте начнем с простого. Нигде нет вездесущей рекламы. Она не кричит, не лезет из каждого утюга. Нет бесконечных неоново-розовых вывесок маркетплейсов. Народ в рабочий день праздно по улицам не шатается — кроме молодежи, у которой сейчас каникулы. Им простительно.

Дороги и тротуары чистые и выглядят так, будто их только помыли. Причем они такие в любой момент дня. Мусор убирают несколько раз за сутки. Общественный транспорт, пусть и старый на вид, но в ухоженном состоянии и ходит — страшно представить — даже ночью.

Обратите внимание, что здесь нет мусора и специально оборудованы места для курильщиков Источник: Максим Улитов / 71.RU

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Минск сам по себе крайне спокойный город. В час пик здесь нет бесконечных пробок и перегруза машинами. Вокруг шумят леса. Водители не ломятся на красный сигнал светофора и не давят пешеходов на переходах. Ну и сами пешеходы, кстати, тоже не прыгают под колеса в дикой спешке.

Так выглядит метро в Минске Источник: Максим Улитов / 71.RU

Правда, в Белоруссии много казино. Они на каждом шагу, а реклама игорных заведений встречается практически везде. Перемежается реклама казино рекламой приютов для животных с памятками о том, как надо ухаживать за выпавшими из гнезда птенцами.

Про цены

А вот теперь про цены, которые тоже вызвали определенный шок и разочарование. Российская продукция в Белоруссии стоит местами немного дешевле, чем у нас. Местная — и вовсе раза в полтора-два стоит меньше, чем в Туле. Дорогая в Белоруссии только рыба (дороже чем у нас!) и товары, привезенные откуда-то совсем издалека. Например, яблоки из Нидерландов обойдутся рублей в 500 за килограмм.

Яйца стоят 100 рублей за категорию С1 — в целом как у нас, но снизу были еще дешевле Источник: Максим Улитов / 71.RU А вот, например, цена на килограмм польских яблок Источник: Максим Улитов / 71.RU

Что по поводу еды в кафе и походов по развлечениям, вроде кино? Ну вот представьте — приходишь ты в самый популярный ресторан белорусской кухни Минска «Васильки». Ожидаешь ценник минимум тысяч в 4–5 на двоих, как это обычно в России. На выходе — две тысячи рублей, в два раза меньше. Это вы взяли горячее, салаты и несколько напитков в том месте, куда стоят очереди!

Это только часть блюд Источник: Максим Улитов / 71.RU

В остальных местах цены и вовсе столовские. Обед — рублей 400 на двоих, два блюда, салат и напитки. Но когда я говорю «как у нас», я имею в виду, что в Туле я плачу по ценам столицы другого государства, в котором качество обслуживания и кухни будет повыше.

По качеству продукции — очень хорошо. Впервые поев здешние наггетсы из здешнего «мака» (мы прилетели поздно и были голодны), я почувствовал вкус курятины, а не пережеванной бумаги. Порции еды тут кладут — мое почтение. Понятие «шринкфляция» белорусам, похоже, неведомо.

Что можно посмотреть в Минске?

На самом деле, большим минусом поездки стало то, что мы в отпуске полноценно работали и ездили всего на пять дней. За это время много осмотреть не успеешь, да еще и погода подвела. Было всего два солнечных дня, в остальное время шел дождь.

Но пару «знаковых» локаций оценить мы смогли. Во-первых, музей «Страна Мини». Там можно посмотреть диорамы главных достопримечательностей Белоруссии, послушать историю и даже устроить виртуальную экскурсию с помощью «дополненной реальности». И да — там действовали льготы для российских студентов. Поэтому билет на двоих обошелся всего в 1500 рублей в самой «максимальной» комплектации.

Таких экспонатов там почти тридцать штук Источник: Максим Улитов / 71.RU

Проработаны диорамы до мельчайших деталей. Также они могут двигаться и менять подсветку Источник: Максим Улитов / 71.RU

А второе — это Национальная библиотека. А точнее, смотровая площадка на 23-м этаже, откуда открывается вид практически на весь город. Рассказывать тут особо нечего, тут лучше побывать самому. Тем более, что вид шикарный, ведь в Минске нет огромных небоскребов уровня «Москва-Сити», видно всё хорошо. И да — там стоят специальные указатели и справочники, которые помогут вам понять, что вы видите.

А вот один из видов, что открывается с нее Источник: Максим Улитов / 71.RU

Так выглядит Национальная библиотека Белоруссии издалека Источник: Максим Улитов / 71.RU

Вид со смотровой площадки на самую длинную улицу страны — проспект Независимости Источник: Максим Улитов / 71.RU

Можно заметить, что город очень зеленый и окружен лесами Источник: Максим Улитов / 71.RU

Небольшие лайфхаки и что нужно знать перед поездкой

На самом деле, ехать в Минск нужно на поезде. Потому что вы захотите купить родне местных гостинцев, а самолетом багаж везти дорого.

Заведите банковский счет в белорусских рублях и следите за курсом. Он постоянно скачет. Например, мы заплатили за гостиницу на двоих (с включенным шведским столом) 34 тысячи рублей или 1350 белорусских рублей. А через пару дней курс упал — и заплатить можно было бы уже 32 тысячи. И такое тут происходит довольно часто, плюс комиссия. Местами потерять можно от 100 до 1000 рублей минимум.