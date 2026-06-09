НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

0 м/c,

штиль.

 751мм 78%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,73
EUR 82,78
Когда ждать грозу?
Новый председатель суда
Где отдохнуть этим летом
Аукцион на застройку
Как следить за своим самочувствием
Кто останется в «Локомотиве»
Пожар в Брагино
Сергей Лазарева поцеловал ярославну
Афиша на неделю
Развлечения «Порции еды тут кладут — мое почтение». Как турист съездил в Минск и остался доволен

«Порции еды тут кладут — мое почтение». Как турист съездил в Минск и остался доволен

Белоруссия становится популярным направлением для заграничного отдыха

181
Этот архитектурный комплекс называется «Минские ворота» | Источник: Максим Улитов / 71.RUЭтот архитектурный комплекс называется «Минские ворота» | Источник: Максим Улитов / 71.RU

Этот архитектурный комплекс называется «Минские ворота»

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

Посетить Белоруссию — отличное решение для заграничного отдыха в текущих реалиях. Цены там не сильно отличаются от наших, есть что посмотреть, куда сходить и ощутить что-то новенькое, но не кардинально другое. Ведь менталитет России и Белоруссии схож.

Поэтому если вы задумывались о том, как попасть в другую страну недорого и стоит ли оно того — корреспондент 71.RU расскажет вам, как сейчас ощущается поездка в Белоруссию, а конкретно в Минск.

Далее — от первого лица.

Дешевые билеты и недолгие сборы

Однажды вечером я получил звонок от супруги. Она, как обычно, просматривала разные сайты с авиабилетами и путевками, планируя, куда съездить в отпуск летом. И тут внезапно наткнулась на билеты в Минск в мае  — авиаперелет из Внуково стоил на двоих в районе 15 тысяч рублей. Недолго думая, билетики были куплены, чемоданчики упакованы, и мы в приподнятом настроении отправились в Москву, чтобы оттуда вылететь в столицу союзного государства.

Попасть в Белоруссию несложно. Пройти две проверки в аэропорту, показать паспорт — для перелета загранник не нужен. И вот ты уже грузишься в автобус, который везет тебя к трапу. А там всего один час полета — и ты уже формально в другой стране.

Первое, чем тебя встречает Минск — не только вывеска «сердечно приветствуем в Белоруссии», но и казино, надписи на трех языках (русский, английский и китайский) и, традиционно, таксисты.

Посмотрев, сколько предлагает такси через приложение, добрый дяденька-таксист накинул сверху 10 белорусских рублей за скорость и отвез нас в гостиницу.

Дорога из аэропорта в город была приятной. Чистенькие дороги, не разбитый асфальт. Правда, освещения на трассе почти не было.

А еще леса. Город ими окружен со всех сторон. Как рассказал таксист, здесь запрещена охота, поэтому частенько появляются лоси. Машин ездит не так много, поэтому добрались быстро и без проблем.

По пути у нас завязался небольшой разговор с таксистом, я поспрашивал его о том, как здесь живется, чем дышится. В целом — всё как в России, но с парой интересных нюансов, которые ощущались в дальнейшем.

Белоруссия приветствует вас! | Источник: Максим Улитов / 71.RUБелоруссия приветствует вас! | Источник: Максим Улитов / 71.RU

Белоруссия приветствует вас!

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

«Преступность у нас побеждена»

Таксист рассказал несколько интересных нюансов. Конечно, многие из них слышали все — что в Белоруссии строгие законы, чистота и всё такое прочее. И это правда, причем абсолютная. Достигнуть этого удалось только благодаря реально строгому исполнению законодательства.

«Например, нельзя пьяным ходить по улицам, нарушать ПДД, курить в неположенных местах. К туристам относятся более благосклонно, как к гостям. Но если кто из местных попадется, например, в нетрезвом виде — два раза штраф, на третий раз заводят уголовное дело и на два года в ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий)», — поделился таксист.

И вы не поверите — за пять дней пребывания в Минске я ни разу не видел ни одного пьяного человека на улицах, ни одной компании, которая орет благим матом, попивая пивко у лавки.

Чем конкретно в ЛТП занимаются, я не знаю, но судя по тому, что слышал, людей, которые кидают сигаретные бычки мимо урн и нарушают общественное спокойствие, заставляют работать и проходить медицинские процедуры.

Возможно, именно поэтому улицы города уже с раннего утра — а я просыпался и в шесть часов — чистые, мусор из урн — выкинут.

До сих пор не понимаю, что значит эта мозаика | Источник: Максим Улитов / 71.RUДо сих пор не понимаю, что значит эта мозаика | Источник: Максим Улитов / 71.RU

До сих пор не понимаю, что значит эта мозаика

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

«Вообще, преступность у нас побеждена. Тут можно вообще ничего не бояться, что что-то украдут или тому подобное. Милиция (в Белоруссии она называется именно так), можно сказать, везде. Часа в три ночи, помню, ехал, нет никого, решил развернуться  в запрещенном месте — так сразу мигалки завыли, подъехали ко мне. Мол, нарушаете. Ну, мы поговорили тогда, они мне говорят: „Ладно, дед, отпустим тебя. Пойдем лучше пьяных ловить, езжай себе“», — рассказал таксист.

Порядок ощущается во всём. Например, когда спускаешься в метро Минска — везде достаточно чистенько, опрятненько. И что самое интересное — турникеты открыты, но никто даже не пытается проскочить «зайцем».

Культурный шок

Что еще любят говорить про Белоруссию — то, что там «всё как в СССР». Я при советской власти даже не родился, поэтому как оно там было, не знаю. Но если всё выглядело так, как в Минске — то это выглядело классно.

Давайте начнем с простого. Нигде нет вездесущей рекламы. Она не кричит, не лезет из каждого утюга. Нет бесконечных неоново-розовых вывесок маркетплейсов. Народ в рабочий день праздно по улицам не шатается — кроме молодежи, у которой сейчас каникулы. Им простительно.

Дороги и тротуары чистые и выглядят так, будто их только помыли. Причем они такие в любой момент дня. Мусор убирают несколько раз за сутки. Общественный транспорт, пусть и старый на вид, но в ухоженном состоянии и ходит — страшно представить — даже ночью.

Обратите внимание, что здесь нет мусора и специально оборудованы места для курильщиков | Источник: Максим Улитов / 71.RUОбратите внимание, что здесь нет мусора и специально оборудованы места для курильщиков | Источник: Максим Улитов / 71.RU

Обратите внимание, что здесь нет мусора и специально оборудованы места для курильщиков

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

Минск во многом похож на обычный европейский (не постсоветский) город | Источник: Максим Улитов / 71.RUМинск во многом похож на обычный европейский (не постсоветский) город | Источник: Максим Улитов / 71.RU
Источник: Максим Улитов / 71.RUИсточник: Максим Улитов / 71.RU
Источник: Максим Улитов / 71.RUИсточник: Максим Улитов / 71.RU
+1
Источник: Максим Улитов / 71.RUИсточник: Максим Улитов / 71.RU

Минск сам по себе крайне спокойный город. В час пик здесь нет бесконечных пробок и перегруза машинами. Вокруг шумят леса. Водители не ломятся на красный сигнал светофора и не давят пешеходов на переходах. Ну и сами пешеходы, кстати, тоже не прыгают под колеса в дикой спешке.

Так выглядит метро в Минске | Источник: Максим Улитов / 71.RUТак выглядит метро в Минске | Источник: Максим Улитов / 71.RU

Так выглядит метро в Минске

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

Правда, в Белоруссии много казино. Они на каждом шагу, а реклама игорных заведений встречается практически везде. Перемежается реклама казино рекламой приютов для животных с памятками о том, как надо ухаживать за выпавшими из гнезда птенцами.

Про цены

А вот теперь про цены, которые тоже вызвали определенный шок и разочарование. Российская продукция в Белоруссии стоит местами немного дешевле, чем у нас. Местная — и вовсе раза в полтора-два стоит меньше, чем в Туле. Дорогая в Белоруссии только рыба (дороже чем у нас!) и товары, привезенные откуда-то совсем издалека. Например, яблоки из Нидерландов обойдутся рублей в 500 за килограмм.

Яйца стоят 100 рублей за категорию С1&nbsp;— в целом как у нас, но снизу были еще дешевле | Источник: Максим Улитов / 71.RUЯйца стоят 100 рублей за категорию С1&nbsp;— в целом как у нас, но снизу были еще дешевле | Источник: Максим Улитов / 71.RU

Яйца стоят 100 рублей за категорию С1 — в целом как у нас, но снизу были еще дешевле

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

А вот, например, цена на килограмм польских яблок | Источник: Максим Улитов / 71.RUА вот, например, цена на килограмм польских яблок | Источник: Максим Улитов / 71.RU

А вот, например, цена на килограмм польских яблок

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

Что по поводу еды в кафе и походов по развлечениям, вроде кино? Ну вот представьте — приходишь ты в самый популярный ресторан белорусской кухни Минска «Васильки». Ожидаешь ценник минимум тысяч в 4–5 на двоих, как это обычно в России. На выходе — две тысячи рублей, в два раза меньше. Это вы взяли горячее, салаты и несколько напитков в том месте, куда стоят очереди!

Это только часть блюд | Источник: Максим Улитов / 71.RUЭто только часть блюд | Источник: Максим Улитов / 71.RU

Это только часть блюд

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

В остальных местах цены и вовсе столовские. Обед — рублей 400 на двоих, два блюда, салат и напитки. Но когда я говорю «как у нас», я имею в виду, что в Туле я плачу по ценам столицы другого государства, в котором качество обслуживания и кухни будет повыше.

По качеству продукции — очень хорошо. Впервые поев здешние наггетсы из здешнего «мака» (мы прилетели поздно и были голодны), я почувствовал вкус курятины, а не пережеванной бумаги. Порции еды тут кладут — мое почтение. Понятие «шринкфляция» белорусам, похоже, неведомо.

Что можно посмотреть в Минске?

На самом деле, большим минусом поездки стало то, что мы в отпуске полноценно работали и ездили всего на пять дней. За это время много осмотреть не успеешь, да еще и погода подвела. Было всего два солнечных дня, в остальное время шел дождь.

Но пару «знаковых» локаций оценить мы смогли. Во-первых, музей «Страна Мини». Там можно посмотреть диорамы главных достопримечательностей Белоруссии, послушать историю и даже устроить виртуальную экскурсию с помощью «дополненной реальности». И да — там действовали льготы для российских студентов. Поэтому билет на двоих обошелся всего в 1500 рублей в самой «максимальной» комплектации.

Таких экспонатов там почти тридцать штук | Источник: Максим Улитов / 71.RUТаких экспонатов там почти тридцать штук | Источник: Максим Улитов / 71.RU

Таких экспонатов там почти тридцать штук

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

Проработаны диорамы до мельчайших деталей. Также они могут двигаться и менять подсветку | Источник: Максим Улитов / 71.RUПроработаны диорамы до мельчайших деталей. Также они могут двигаться и менять подсветку | Источник: Максим Улитов / 71.RU

Проработаны диорамы до мельчайших деталей. Также они могут двигаться и менять подсветку

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

А второе — это Национальная библиотека. А точнее, смотровая площадка на 23-м этаже, откуда открывается вид практически на весь город. Рассказывать тут особо нечего, тут лучше побывать самому. Тем более, что вид шикарный, ведь в Минске нет огромных небоскребов уровня «Москва-Сити», видно всё хорошо. И да — там стоят специальные указатели и справочники, которые помогут вам понять, что вы видите.

А вот один из видов, что открывается с нее | Источник: Максим Улитов / 71.RUА вот один из видов, что открывается с нее | Источник: Максим Улитов / 71.RU

А вот один из видов, что открывается с нее

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

Так выглядит Национальная библиотека Белоруссии издалека | Источник: Максим Улитов / 71.RUТак выглядит Национальная библиотека Белоруссии издалека | Источник: Максим Улитов / 71.RU

Так выглядит Национальная библиотека Белоруссии издалека

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

Вид со смотровой площадки на самую длинную улицу страны&nbsp;— проспект Независимости | Источник: Максим Улитов / 71.RUВид со смотровой площадки на самую длинную улицу страны&nbsp;— проспект Независимости | Источник: Максим Улитов / 71.RU

Вид со смотровой площадки на самую длинную улицу страны — проспект Независимости

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

Можно заметить, что город очень зеленый и окружен лесами | Источник: Максим Улитов / 71.RUМожно заметить, что город очень зеленый и окружен лесами | Источник: Максим Улитов / 71.RU

Можно заметить, что город очень зеленый и окружен лесами

Источник:

Максим Улитов / 71.RU

Небольшие лайфхаки и что нужно знать перед поездкой

На самом деле, ехать в Минск нужно на поезде. Потому что вы захотите купить родне местных гостинцев, а самолетом багаж везти дорого.

Заведите банковский счет в белорусских рублях и следите за курсом. Он постоянно скачет. Например, мы заплатили за гостиницу на двоих (с включенным шведским столом) 34 тысячи рублей или 1350 белорусских рублей. А через пару дней курс упал — и заплатить можно было бы уже 32 тысячи. И такое тут происходит довольно часто, плюс комиссия. Местами потерять можно от 100 до 1000 рублей минимум.

Роуминг. Его не отменили. Платить придется много — на 30 дней тебе дают лимит 5 гигабайт интернета, за которые ты платишь 140 рублей в день. На наши 5 дней пребывания здесь этого объема трафика хватило, но если вы едете на дольше — приобретите симку местного оператора. Правда, проблема с интернетом решается еще проще. Тут на каждом шагу есть открытый доступ к Wi-Fi, который работает.

ПО ТЕМЕ
Максим УлитовМаксим Улитов
Максим Улитов
Корреспондент
Отдых в Белоруссии Минск Туризм Поездка за границу
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
50 минут
Дотации и кредиты безвозвратные на сотни миллиардов долларов позволяют жить атлично и безбедно
Гость
44 минуты
Мы продумываем свою политику на время после Батьки? У нас есть свой человек на смену Батьки? Вопросы более чем актуальные.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Всё уходит на аренду и зарплаты? Предпринимательница открыто показала, сколько зарабатывает на бизнесе в ТРЦ
Анна Остапова
Бизнес
Мнение
«Бразды пушистые» как котики. Филолог — о том, как заинтересовать ребенка чтением и научить его понимать Пушкина
Екатерина Николаева
Автор мнения
Мнение
Супруги потратили 100 тысяч на семейного психотерапевта. Зачем и помогло ли это отношениям?
Анонимный автор
Мнение
Психолог назвала восемь признаков эмоционального выгорания. Проверьте, есть ли они у вас
Татьяна Швецова
Мнение
Кругом тайга и дикие олени. Как дешево отдохнуть в дорогущей Белокурихе и кому точно стоит туда поехать: личный опыт
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Рекомендуем