Бесят, но сыграли гениально: 10 актеров, которые перевоплотились в главных мерзавцев кино

Не зря говорят, что искусство повторяет жизнь, ведь в действительности существуют люди, которых не хочется ни видеть, ни слышать. Мы собрали 10 актеров кино и сериалов, которые настолько мастерски изобразили разного рода мерзавцев, что ощущаются как личные враги.
- Имельда Стонтон в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»
- Даг Хатчисон в фильме «Зеленая миля»
- Луиза Флетчер в фильме «Пролетая над гнездом кукушки»
- Боб Гантон в фильме «Побег из Шоушенка»
- Джон Ноубл в фильме «Властелин колец: возвращение короля»
- Пол Дано в фильме «Нефть»
- Мелисса Лео в фильме «Боец»
- Нэнси Маршан в сериале «Сопрано»
- Анна Ганн в сериале «Во все тяжкие»
- Джек Глисон в сериале «Игра престолов»
Имельда Стонтон в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»
Даже любовь этой облаченной во все розовое чиновницы-запретительницы к милым кошечкам не могла ввести в заблуждение. Ведь любила Долорес Амбридж на самом деле не живых существ, а их изображения, которые мурлычут в строгой и четко выверенной последовательности.
Даг Хатчисон в фильме «Зеленая миля»
Грехи душегубов и насильников меркли на фоне надзирателя Перси Уэтмора, который приходил в экстаз от капли полученной власти над чужими судьбами. Будучи членом влиятельной семьи, он мог рассчитывать на помощь в любом деле, но мечтал возглавить больницу для душевнобольных, которые лишены прав.
Луиза Флетчер в фильме «Пролетая над гнездом кукушки»
Мечту Перси Уитмора осуществила Милдред Рэтчед. Старшая медсестра психиатрической больницы подчинила себе даже главврача, не говоря уж об остальном персонале и пациентах. Свои лидерские навыки она применяла во благо, но не пациентов, а порядка, который ставила превыше всего.
Боб Гантон в фильме «Побег из Шоушенка»
Главный герой и его антагонист не верили в Бога, но первый хранил в Библии ключ к свободе, а второй за цитатами из Священного писания скрывал корыстолюбие. Если чем-то Господь и восхищал начальника тюрьмы Самуила Нортона, то лишь всеобъемлющей властью.
Джон Ноубл в фильме «Властелин колец: возвращение короля»
Если забыть прегрешения Денетора — наместника Гондора — перед собственным народом и даже собственными сыновьями, то ему можно было бы посочувствовать. Он отличная иллюстрация того, что и мудрому правителю власть может помутить рассудок насовсем.
Пол Дано в фильме «Нефть»
В истории «успеха» алчного нефтедобытчика главный герой совсем не душка, но тот хотя бы не скрывает перед зрителем своего черного нутра. Его антагонист-священник Пол Дано же ни секунды не сомневается в собственной непогрешимости, когда тоже ради личной выгоды использует людей.
Мелисса Лео в фильме «Боец»
Семья — это, конечно, святое, но не настолько, чтобы верить манипуляциям матери, которая готова стравить своих двух сыновей-боксеров, лишь бы не признать, что сама по себе она никто и ничто. Но больше всего раздражает в Элис Уорд убежденность в том, что «мама знает как лучше».
Нэнси Маршан в сериале «Сопрано»
Наблюдая за интригами Ливии, начинаешь сочувствовать ее сыну Тони Сопрано, который вообще-то занимается рэкетом. Ну как ждать ангельского нрава от верзилы, которого мать с детства натаскивала и продолжает дрессировать то как собачонку, то как бойцовского пса?
Анна Ганн в сериале «Во все тяжкие»
Скайлер Уайт, жена учителя, медленно превращающегося в безжалостного наркодилера, при первом просмотре сериала то и дело заставляет хвататься за голову с криком: «Да чего ты к нему пристала?!» При повторном просмотре вопрос меняется на не менее раздраженное «Почему ты ему помогаешь?!»
Джек Глисон в сериале «Игра престолов»
Не часто зрители радуются смерти столь юного персонажа. Но 18-й хозяин Железного трона Джоффри Баратеон еще задолго до совершеннолетия успел наворотить таких дел, что расправу над ним с облегчением восприняли и жители Семи королевств, и обитатели реального мира по другую сторону экрана.
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