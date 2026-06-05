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Развлечения Бесят, но сыграли гениально: 10 актеров, которые перевоплотились в главных мерзавцев кино

Бесят, но сыграли гениально: 10 актеров, которые перевоплотились в главных мерзавцев кино

Некоторые из них запомнились больше положительных героев

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Самые бесячие роли на экранах кино и ТВ | Источник: «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Игра престолов»Самые бесячие роли на экранах кино и ТВ | Источник: «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Игра престолов»

Самые бесячие роли на экранах кино и ТВ

Источник:

«Гарри Поттер и Орден Феникса», «Игра престолов»

Не зря говорят, что искусство повторяет жизнь, ведь в действительности существуют люди, которых не хочется ни видеть, ни слышать. Мы собрали 10 актеров кино и сериалов, которые настолько мастерски изобразили разного рода мерзавцев, что ощущаются как личные враги.

  1. Имельда Стонтон в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»
  2. Даг Хатчисон в фильме «Зеленая миля»
  3. Луиза Флетчер в фильме «Пролетая над гнездом кукушки»
  4. Боб Гантон в фильме «Побег из Шоушенка»
  5. Джон Ноубл в фильме «Властелин колец: возвращение короля»
  6. Пол Дано в фильме «Нефть»
  7. Мелисса Лео в фильме «Боец»
  8. Нэнси Маршан в сериале «Сопрано»
  9. Анна Ганн в сериале «Во все тяжкие»
  10. Джек Глисон в сериале «Игра престолов»
1

Имельда Стонтон в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»

«Я наведу здесь порядок!» | Источник: «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+), 2007, реж. Дэвид Йейтс«Я наведу здесь порядок!» | Источник: «Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+), 2007, реж. Дэвид Йейтс

«Я наведу здесь порядок!»

Источник:

«Гарри Поттер и Орден Феникса» (16+), 2007, реж. Дэвид Йейтс

Даже любовь этой облаченной во все розовое чиновницы-запретительницы к милым кошечкам не могла ввести в заблуждение. Ведь любила Долорес Амбридж на самом деле не живых существ, а их изображения, которые мурлычут в строгой и четко выверенной последовательности.

2

Даг Хатчисон в фильме «Зеленая миля»

«На электрический стул садятся только раз. Пока до него [Перси] это не дойдет, он останется опасным как для себя самого, так и для окружающих» | Источник: «Зеленая миля» (18+), 1999, реж. Фрэнк Дарабонт«На электрический стул садятся только раз. Пока до него [Перси] это не дойдет, он останется опасным как для себя самого, так и для окружающих» | Источник: «Зеленая миля» (18+), 1999, реж. Фрэнк Дарабонт

«На электрический стул садятся только раз. Пока до него [Перси] это не дойдет, он останется опасным как для себя самого, так и для окружающих»

Источник:

«Зеленая миля» (18+), 1999, реж. Фрэнк Дарабонт

Грехи душегубов и насильников меркли на фоне надзирателя Перси Уэтмора, который приходил в экстаз от капли полученной власти над чужими судьбами. Будучи членом влиятельной семьи, он мог рассчитывать на помощь в любом деле, но мечтал возглавить больницу для душевнобольных, которые лишены прав.

3

Луиза Флетчер в фильме «Пролетая над гнездом кукушки»

«То, с чем он дрался, нельзя победить раз и навсегда» | Источник: «Пролетая над гнездом кукушки» (18+), 1975, реж. Милош Форман«То, с чем он дрался, нельзя победить раз и навсегда» | Источник: «Пролетая над гнездом кукушки» (18+), 1975, реж. Милош Форман

«То, с чем он дрался, нельзя победить раз и навсегда»

Источник:

«Пролетая над гнездом кукушки» (18+), 1975, реж. Милош Форман

Мечту Перси Уитмора осуществила Милдред Рэтчед. Старшая медсестра психиатрической больницы подчинила себе даже главврача, не говоря уж об остальном персонале и пациентах. Свои лидерские навыки она применяла во благо, но не пациентов, а порядка, который ставила превыше всего.

4

Боб Гантон в фильме «Побег из Шоушенка»

«Вверьте ваши души Богу, ибо ваши тела&nbsp;мои» | Источник: «Побег из Шоушенка» (18+), 1994, реж. Фрэнк Дарабонт«Вверьте ваши души Богу, ибо ваши тела&nbsp;мои» | Источник: «Побег из Шоушенка» (18+), 1994, реж. Фрэнк Дарабонт

«Вверьте ваши души Богу, ибо ваши тела мои»

Источник:

«Побег из Шоушенка» (18+), 1994, реж. Фрэнк Дарабонт

Главный герой и его антагонист не верили в Бога, но первый хранил в Библии ключ к свободе, а второй за цитатами из Священного писания скрывал корыстолюбие. Если чем-то Господь и восхищал начальника тюрьмы Самуила Нортона, то лишь всеобъемлющей властью.

5

Джон Ноубл в фильме «Властелин колец: возвращение короля»

«Безрассуден гордец, пренебрегающий в трудный час помощью и советом» | Источник: «Властелин колец: возвращение короля» (18+), 2003, реж. Питер Джексон«Безрассуден гордец, пренебрегающий в трудный час помощью и советом» | Источник: «Властелин колец: возвращение короля» (18+), 2003, реж. Питер Джексон

«Безрассуден гордец, пренебрегающий в трудный час помощью и советом»

Источник:

«Властелин колец: возвращение короля» (18+), 2003, реж. Питер Джексон

Если забыть прегрешения Денетора — наместника Гондора — перед собственным народом и даже собственными сыновьями, то ему можно было бы посочувствовать. Он отличная иллюстрация того, что и мудрому правителю власть может помутить рассудок насовсем.

6

Пол Дано в фильме «Нефть»

«Ты думал, что твои песни, пляски и суеверия помогут тебе?» | Источник: «Нефть» (18+), 2007, реж. Пол Томас Андерсон«Ты думал, что твои песни, пляски и суеверия помогут тебе?» | Источник: «Нефть» (18+), 2007, реж. Пол Томас Андерсон

«Ты думал, что твои песни, пляски и суеверия помогут тебе?»

Источник:

«Нефть» (18+), 2007, реж. Пол Томас Андерсон

В истории «успеха» алчного нефтедобытчика главный герой совсем не душка, но тот хотя бы не скрывает перед зрителем своего черного нутра. Его антагонист-священник Пол Дано же ни секунды не сомневается в собственной непогрешимости, когда тоже ради личной выгоды использует людей.

7

Мелисса Лео в фильме «Боец»

«Ты позволишь ей так с твоей матерью разговаривать?» | Источник: «Боец» (18+), 2010, реж. Дэвид О. Расселл«Ты позволишь ей так с твоей матерью разговаривать?» | Источник: «Боец» (18+), 2010, реж. Дэвид О. Расселл

«Ты позволишь ей так с твоей матерью разговаривать?»

Источник:

«Боец» (18+), 2010, реж. Дэвид О. Расселл

Семья — это, конечно, святое, но не настолько, чтобы верить манипуляциям матери, которая готова стравить своих двух сыновей-боксеров, лишь бы не признать, что сама по себе она никто и ничто. Но больше всего раздражает в Элис Уорд убежденность в том, что «мама знает как лучше».

8

Нэнси Маршан в сериале «Сопрано»

«Я еще не умерла. К сожалению, для некоторых» | Источник: «Сопрано» (18+), 1999-2007, реж. Тимоти Ван Паттен, Джон Паттерсон, Аллен Култер и др.«Я еще не умерла. К сожалению, для некоторых» | Источник: «Сопрано» (18+), 1999-2007, реж. Тимоти Ван Паттен, Джон Паттерсон, Аллен Култер и др.

«Я еще не умерла. К сожалению, для некоторых»

Источник:

«Сопрано» (18+), 1999-2007, реж. Тимоти Ван Паттен, Джон Паттерсон, Аллен Култер и др.

Наблюдая за интригами Ливии, начинаешь сочувствовать ее сыну Тони Сопрано, который вообще-то занимается рэкетом. Ну как ждать ангельского нрава от верзилы, которого мать с детства натаскивала и продолжает дрессировать то как собачонку, то как бойцовского пса?

9

Анна Ганн в сериале «Во все тяжкие»

«Кто-то должен защитить эту семью от человека, который защищает эту семью» | Источник: «Во все тяжкие» (18+), 2008-2013, реж. Мишель Макларен, Адам Бернштейн, Винс Гиллиган и др.«Кто-то должен защитить эту семью от человека, который защищает эту семью» | Источник: «Во все тяжкие» (18+), 2008-2013, реж. Мишель Макларен, Адам Бернштейн, Винс Гиллиган и др.

«Кто-то должен защитить эту семью от человека, который защищает эту семью»

Источник:

«Во все тяжкие» (18+), 2008-2013, реж. Мишель Макларен, Адам Бернштейн, Винс Гиллиган и др.

Скайлер Уайт, жена учителя, медленно превращающегося в безжалостного наркодилера, при первом просмотре сериала то и дело заставляет хвататься за голову с криком: «Да чего ты к нему пристала?!» При повторном просмотре вопрос меняется на не менее раздраженное «Почему ты ему помогаешь?!»

10

Джек Глисон в сериале «Игра престолов»

«Король делает что хочет» | Источник: «Игра престолов» (18+), 2011-2019, реж. Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз и др.«Король делает что хочет» | Источник: «Игра престолов» (18+), 2011-2019, реж. Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз и др.

«Король делает что хочет»

Источник:

«Игра престолов» (18+), 2011-2019, реж. Дэвид Наттер, Алан Тейлор, Алекс Грейвз и др.

Не часто зрители радуются смерти столь юного персонажа. Но 18-й хозяин Железного трона Джоффри Баратеон еще задолго до совершеннолетия успел наворотить таких дел, что расправу над ним с облегчением восприняли и жители Семи королевств, и обитатели реального мира по другую сторону экрана.

Кто ваш самый нелюбимый персонаж?

Долорес Амбридж
Перси из «Зеленой мили»
Сестра Рэтчед из «Пролетая над гнездом кукушки»
Начальник тюрьмы в Шоушенке
Денетор из «Властелина колец»
Проповедник из «Нефти»
Мать боксеров из «Бойца»
Мать Тони Сопрано
Скайлер из «Во все тяжкие»
Джоффри из «Игры престолов»
Свой вариант напишу в комментариях
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Антон Селиверстов
Журналист UFA1.RU
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А чего это фильмы нескрепных стран? А где скрепые фильмы от РФ?
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