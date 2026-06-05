Бесят, но сыграли гениально: 10 актеров, которые перевоплотились в главных мерзавцев кино

Семья — это, конечно, святое, но не настолько, чтобы верить манипуляциям матери, которая готова стравить своих двух сыновей-боксеров, лишь бы не признать, что сама по себе она никто и ничто. Но больше всего раздражает в Элис Уорд убежденность в том, что «мама знает как лучше».