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Развлечения Обзор «Это переходит все грани допустимого»: в «Доме-2» разгорелся нешуточный скандал

«Это переходит все грани допустимого»: в «Доме-2» разгорелся нешуточный скандал

Его участникам пришлось покинуть телестройку

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До нешуточного скандала осталось 3… 2… 1… | Источник: Дом 2 Свежие Новости и Слухи / Vk.comДо нешуточного скандала осталось 3… 2… 1… | Источник: Дом 2 Свежие Новости и Слухи / Vk.com

До нешуточного скандала осталось 3… 2… 1…

Источник:

Дом 2 Свежие Новости и Слухи / Vk.com

Реалити-шоу «Дом-2» (16+) сотрясает от скандалов. На днях знаменитую телестройку покинули сразу несколько участников. Напоследок они так громко хлопнули дверью, что эхо слышали в соседних коттеджах. Ушедшие из проекта «строители» устроили мощную перепалку, в которой нашлось место и битве посудой, и даже туалетному ершику.

Громкий конфликт на телепроекте обернулся рукоприкладством, в эпицентре которого оказалась Карина Тетуева. Как сообщают наши коллеги из издания «СтарХит», девушка спровоцировала супружескую пару Салибековых, пустив слух о том, что Виктория беременна вовсе не от своего законного мужа. Тигран не пожелал мириться с подобными сплетнями и перешел к радикальным мерам.

Очевидцы из числа других участников уверяют: мужчина вцепился Карине в волосы, насильно опустил ее на колени и принялся наносить удары. Его беременная избранница не осталась в стороне: она облила обидчицу йогуртом и попыталась запихать ей в рот грязный туалетный ершик.

Градус напряжения между участниками рос давно. До этого инцидента Карина публично критиковала Веронику (мать Виктории Салибековой, также проживающую на шоу), заявляя, что та совершенно не умеет воспитывать детей. Взаимные претензии быстро переросли в крупную ссору, во время которой Виктория и Карина начали крушить и швырять посуду. Разнимать разъяренных девушек пришлось всей съемочной площадке.

Участники реалити устроили ту еще заварушку

Источник:

Дом 2 Свежие Новости и Слухи / Vk.com

Итогом этой дикой истории стало позорное изгнание четы Салибековых с телешоу.

— Я благодарна руководству проекта, что они осудили подобное поведение и выгнали их, — написала штатный психолог проекта Светлана Прель. — Это уже переходит все грани допустимого.

Вслед за Салибековыми проект покинула и Карина Тетуева.

— Для меня это была целая жизнь, и я вынесла оттуда очень многое. Это не просто съемки — это школа, о которой не расскажут в обычных книгах, — рассказала девушка. — Да, были плохие моменты. Бывало больно, стыдно, страшно. За некоторые свои поступки сегодня мне очень стыдно, и я не перекладываю эту вину. Но именно так я училась, росла и менялась.

По информации авторов паблика «Дом-2», в ближайшее время также решится судьба нахождения на проекте матери Виктории Салибековой: без дочери и ее мужа Веронике оставаться на телестройке просто незачем.

— По сообщениям с Поляны, Вероника находится в незавидном положении, взяв на себя миссию провокатора, — добавили авторы паблика.

Пользователи в Сети моментально разбились на два лагеря. Часть комментаторов оправдывает Салибековых, утверждая, что Тетуева сама напросилась на грубость, задев тему чужого нерожденного ребенка. Другие парируют, что никакие оскорбления и сплетни не могут служить оправданием для столь зверского насилия и публичного издевательства.

За слова надо наказывать?

Да, но только словами
Нет, нужно просто поставить обидчика на место
Если меня задели, за мной не заржавеет
На войне все средства хороши
Если человек не понимает, как ему еще объяснить?
Лучше вообще не реагировать ни на какие выпады
Что я только что прочитал (-а)?
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Дом-2 Скандал Телешоу
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Комментарии
6
Гость
47 минут
Братские народы во всей красе, так это под камерой с охраной а что на улице сами знаете
Гость
1 час
А он еще работает?
Читать все комментарии
Гость
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