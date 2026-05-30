Козероги со всеми перессорятся, а у Скорпионов начнется белая полоса: гороскоп на мощный июнь от астролога

Июнь станет месяцем перемен и ускорения времени. Уран, планета инноваций, с апреля находится в знаке Близнецов и останется там на ближайшие семь лет. Люди могут ощутить усиление эмоций и выход скрытых процессов на поверхность. Вселенная будет подталкивать к переосмыслению жизни и принятию важных решений. Каким первый месяц лета будет именно для вас — читайте в гороскопе астролога Эльзы Кушиной специально для 72.RU.

Овен

Июнь для Овна станет месяцем радости, удачи и теплых семейных моментов. Его энергия и оптимизм привлекут хорошие события и поддержку близких. Может получиться так, что Овен получит в подарок квартиру, дом или другую недвижимость, либо же близкие поддержат его материально.

Также удача сопутствует Овнам-одиночкам, поэтому может сложиться так, что будущий партнер может прийти в его дом как гость, а затем, благодаря взаимному интересу и доверию, появится идея узаконить отношения: брак, семья, дети. Важно быть открытым к общению и новым возможностям, откинув маску «лидера» и чрезмерную самостоятельность.

Телец

В течение всего месяца Тельцы будут ощущать мощный прилив сил, что сделает их более решительными и целеустремленными. При этом появится желание что-то изменить в себе — будь то внешность, стиль, прическа или даже более кардинальные меры, вроде хирургических вмешательств. Кроме того, в этот период возникнет тяга к силовым нагрузкам и физической активности — спорт, фитнес, что однозначно поможет укрепить иммунитет.

Также в это время у представителей знака может увеличиться круг общения: появятся новые друзья, знакомые, возможно, объявятся даже родственники из дальних регионов или стран. Среди новых знакомых появится человек, способный кардинально повлиять на судьбу и принести немало приятных моментов.

Близнецы

Главный фокус внимания у Близнецов будет на теме «служения» — это может быть как работа в найме, так и работа по дому. Важно учесть, что «коварство» и «искушения» будут витать в воздухе на протяжении всего месяца для Близнецов, поэтому не стоит пытаться схитрить и убежать от работы и хлопот — это будет чревато в будущем. Представителям знака придется поднапрячься, взяв всё в свои руки, за что впоследствии (в конце лета) они получат щедрое вознаграждение.

Рак

Июнь 2026 года обещает Ракам стать временем глубоких изменений и самосовершенствования. Они почувствуют мощный прилив сил и мотивации, что позволит им сосредоточиться как на себе, так и на их внутреннем мире. Вероятно большое преображение внешне: смена прически, стиля, гардероба, в том числе и в отношении своего здоровья. Есть вероятность, наконец, избавиться от вредных привычек и кардинально изменить образ жизни.

Важно учесть, что любые изменения, которые происходят с этим знаком зодиака, идут ему на пользу, приближая к гармонии и счастью. Поэтому важно не бояться и менять всё то, что требовало давно перемен.

Лев

Этот месяц обещает Львам множество приятных моментов в компании единомышленников и друзей. Природная харизма и обаяние Львов сделают их центром внимания в любом коллективе. Они будут легко находить общий язык с окружающими, создавая теплую и дружелюбную атмосферу вокруг себя.

Возможны новые знакомства, которые могут перерасти в настоящие дружеские и профессиональные связи. Также в июне появится много возможностей, поэтому важно быть открытым ко всему новому и ни в коем случае не замыкаться в себе.

Дева

В этом том месяце Девы прекрасно осознают, чего они хотят, умело выстраивая стратегию и продумывая каждый свой шаг наперед, даже если путь порой покажется длинным и сложным. Поэтому их бодрый настрой поможет двигаться к мечте без лишних сомнений. Плюс, если Дева решила — значит она уже делает, что показывает ее в глазах окружающих бесстрашной и всемогущей. А результаты такой проявленности не заставят долго ждать.

Весы

В этом месяце у Весов внутри домашнего пространства произойдут значительные перемены, что может затронуть как членов семьи, так и саму обстановку в доме. Тут может быть два сценария. В позитивном варианте — случится долгожданная покупка жилья, переезд в новую квартиру или район (а может, город, страну), что даст море возможностей и обновления для вдохновенья. В отрицательном — когда кто-то из членов семьи покидает родовое гнездо по каким-либо причинам, что приводит Весов к одиночеству.

Но в любом из этих случаев звезды учат Весов воспринимать перемены как нечто необходимое. Важно реагировать на ситуации спокойно и без нервов, чтобы не запустить череду неприятностей.

Скорпион

В жизни Скорпионов наступает настоящий поворотный момент, что позволяет им выйти на долгожданную белую полосу. В июне представителям знака важно браться за всё то, о чем они мечтали долгие годы, а порою и всю свою жизнь.

Также важно учесть, что окружающие наконец-то не властны над данным знаком зодиака: отныне Скорпион сам транслирует свое мировоззрение и учит других уму-разуму, а все те, кто ранее вставлял палки в колеса, — отвалятся и уйдут из окружения.

Стрелец

У этого знака зодиака происходит мощная трансформация в сфере ресурсов и профессиональной деятельности. Либо Стрелец сам решает сменить условия работы, график работы, профессию, сферу деятельности, либо изменения происходят независимо от него. Например, через сокращение штата, увольнение и прочих ситуаций.

Важно понимать, что любые перемены — это возможность, а не наказание. Вероятно, сама судьба намекает, что для роста необходимо хорошенько расшевелить Стрельца. Необычные эксперименты могут стать началом новой успешной жизни, о которой так долго грезил Стрелец.

Козерог

В этом месяце у Козерогов происходит двойственность — в сфере семьи, дома или имущества. Поэтому жизнь может быть разделена между двумя мирами, что потребует внимания и умения находить баланс. Например, кто-то из семьи может внезапно принять решение уехать. Или может возникнуть спорная ситуация из-за чьего-то непостоянного мнения. Также данный месяц будет удачным для покупки недвижимости.

Июнь может стать месяцем ссор и обид. Важно в этот период не упираться козерожьими рогами, а находить компромиссы.

Водолей

Июнь у Водолеев — это время для творчества, вдохновения и воплощения самых смелых идей. Поэтому представители знака чувствуют сильное желание создавать что-то новое — будь то проекты, мечты, превращая все задумки в реальность.

Также подобному способствует любовь, когда Водолей знакомится с будущим спутником жизни, что погружает его в яркие и страстные отношения, а порой и с сюрпризом, например в виде незапланированных детей.

Рыбы

Рыб ожидает удивительный период погружения в их внутренний мир — время для размышлений, мечтаний и самопознания. Этот месяц позволяет им отстраниться от суеты и окружающего мира, чтобы найти гармонию внутри себя.

В плюсе — раскрытие творческих способностей через интересы и хобби: писательство, рисование, музыка и пр. Поэтому июнь — самое идеальное время чтобы реализовать свои идеи и задумки, что позволит им выйти на новый уровень жизни, почувствовав внутреннюю мощь и уверенность в будущем.