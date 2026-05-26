«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт

История про поезда, которые «ссорили» влюбленных, а мирил их пустой вокзал, покорила слушателей по всей стране

В последние пару лет песни группы «Комната культуры» и ее солиста Жени Трофимова звучат буквально повсюду. Музыканты стремительно ворвались в топ-чарты, быстро обзаведясь списком хитов и толпами поклонников. За что слушатели полюбили «Комнату культуры» и не переоценен ли ее успех — за ответами на эти вопросы корреспондент 86.RU отправилась на концерт. Далее — от первого лица.

Мой музыкальный вкус можно описать просто — слушаю всё, что набирает популярность, вирусится в «ТикТоке» и занимает вершины чартов, далеко не хожу. Поэтому с песнями «Комнаты культуры» я знакома. В 2023 году группа выпустила трек «Поезда». История про поезда, которые «ссорили» влюбленных, а мирил их пустой вокзал, покорила слушателей по всей стране, и меня тоже. На тот момент коллективу исполнился лишь годик. Дальше музыканты бомбили хиты один за другим — «Самолеты», «Привет», «Море», «Вторая весна».

Ожидалось, что билеты на концерт молодой группы еще не стоят целое состояние. В реальности они продавались в средней ценовой категории: проход на танцпол — 3,5 тысячи рублей, а сидячие места стоили 4–8 тысяч. Для сравнения, на Сергея Лазарева в декабре я ходила за 2,5 тысячи.

Впервые группа выступала в Ханты-Мансийске в 2024 году. Как заметил солист, в этот раз людей пришло гораздо больше

«Комната культуры» выступала на небольшом стадионе, но собрать его им не удалось: в маленьком Ханты-Мансийске это было под силу разве что Басте. На концерте «Комнаты культуры» почти не распродались места на трибунах, занят был только танцпол. Полагаю, всему виной поздний анонс концерта или ценник на сидячие места. Возможно, группа и не ставила цель собирать стадион, а выбрала эту локацию лишь ради просторного танцпола. Зрители, которые всё-таки купили билеты на места, с тоской смотрели на площадку, где сосредоточилось всё веселье.

Пришедшим слушателям было от 20 до 40 лет, изредка встречались и постарше. Конечно, 80% зала — женщины, некоторые из них привели за компанию своих мужчин. Исполнители долго раскачивали зал: люди ожили только к пятой-шестой песне. Тут стоит сказать, что попалась сложная публика. Или чересчур воспитанная. Многие на концертах не танцуют, не подпевают, даже ручкой не помашут, просто стоят и слушают, сдержанные северяне. Напряжения добавлял и понедельник: концерт проходил в 19 часов вечера, люди пришли уставшими после работы, некоторые — в офисных костюмах.

Сами музыканты тоже показались мне слегка вымотанными. Тем не менее выложились они на полную. Все песни Женя Трофимов исполнял вживую и с душой. Его нежный, чистый голос доводил зрителей до слез. От девушек рядом то и дело доносился один вопрос: «Кому он посвящает такие песни?» А еще: «Вот бы меня так любили». И правда, «Комната культуры» поет о любви, причем слишком искренне, будто каждая строчка посвящена собственной истории. Слова в текстах довольно простые, без замудренных метафор и двойных смыслов. От этого еще сильнее кажется, что всё прозвучавшее со сцены — честно.

Югорчане услышали все хиты группы. И очень просили повторить

Но что мы о солисте да о солисте? Гитаристы и барабанщик — настоящие рок-звезды: прыгали, заигрывали с публикой и отрывались на всю катушку. К слову, «Комната культуры» — это не тот случай, когда фронтмен забирает внимание себе одному. Чувствовалось, что все музыканты на сцене равны, каждый запоминался.

Каждый музыкант раскрылся на сцене как отдельная личность. Как говорится, не фронтменом единым

Так почему я сказала, что участники группы показались уставшими? В начале концерта Трофимов сказал, что «сегодня будет много разговоров, общения». Но дело ограничилось парой фраз между песнями. Похоже, ребята не смогли установить полного коннекта со сдержанной публикой. А может таки расстроились из-за пустых мест в зале, кто знает? Один момент меня особенно подкупил: Женя Трофимов сказал, что группа продолжает жить и творить в родном Барнауле. Мне, как человеку «с региона», приятно, что ради популярности и возможности создавать музыку на широкую аудиторию необязательно перебираться в Москву.

Неудивительно, что «Комната культуры» популярна, ведь их песни — о любви. Эта тема отзывается каждому

Концерт длился больше 1,5 часа, но этого как-то не хватило, хотя были сыграны и все хиты, и множество других песен. Конец вечера получился не самым удачным. Группа решила завершить концерт песней «Вторая весна» из популярного сериала «Ландыши». Многие знают «Комнату культуры» именно по этому саундтреку. Вот только со сцены «Вторая весна» прозвучала не полностью, а лишь тот отрывок, который исполняет Женя Трофимов. После этого концерт закончился. У нас с подругой осталось сильное чувство недосказанности и незавершенности. Будто ты кот, которому позволили лизнуть колбасу, а откусить не дали. Краем глаза я заметила, что другие зрители тоже в замешательстве: «Это всё?» Очень хотелось, чтобы на бис группа еще раз сыграла один из своих хитов, хоть те же «Поезда». Некоторые фанаты кричали, просили об этом из зала, но музыканты уже поспешно удалились.

Несмотря на легкий осадок от концовки, концерт мне понравился. Никакого шоу с подтанцовкой, сложным видеорядом и переодеваниями «Комната культуры» не устраивала. Только повседневная черная одежда, инструменты и живой звук. Удивительным образом группе удалось создать в просторном зале камерную атмосферу, такую, словно мы пришли на большое романтическое свидание. Всё внимание публики забрала сама музыка — ведь так и должно быть?

