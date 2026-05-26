«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать

Агенты такие агенты Источник: «Кинопоиск»

Новый фильм Гая Ричи «Грязные деньги» (18+) начали показывать в российских кинотеатрах. Своими впечатлениями от картины делится журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь.

У меня двойственные ощущения после просмотра очередного творения Гая Ричи. Сначала я подумала, что, наверное, пересмотрела ненароком отечественного кино и по привычке жду каких-то там смыслов. Потом настроилась и стала следить за картинкой. Вроде пошло.

И вот, когда по экрану уже шли титры, я поняла, что послевкусия не осталось. Ну было и было. Наверное, с экшенами такое случается. Однако «Большой куш» и «Джентльмены» от Гая Ричи вызвали в свое время куда больше эмоций.

Суть истории: безжалостный магнат Саласар присвоил миллиард долларов одной компании. Чтобы вернуть деньги, отряд элитных агентов под руководством прекрасной, умной и хитрой (тут, впрочем, подойдут любые эпитеты) Рэйчел начинает давить на магната. А потом и вовсе отправляются на остров Саласара, где демонстрируют все возможные и невозможные навыки обращения с оружием и взрывчаткой.

Стрельбы в картине предостаточно Источник: «Кинопоиск»

Как пошутил кинокритик журнала Maxim, «в легальный прокат вышел боевик про нелегальный бизнес».

Нам тема вроде бы близка, однако западные «коллекторы», которых играют Кавилл, Джилленхол и Гонсалес, размахом, конечно, отличаются.

Кстати, в оригинале фильм называется «In The Grey», то есть «В серой зоне». Мне кажется, это название больше раскрывает суть. И команда выбивателей долга, и сам магнат пользуются методами, стоящими на грани. Ну и, конечно же, ловко переходят эту грань, когда хотят.

Не будет спойлером, если скажу, что косят там народ направо и налево, как, впрочем, в каждом втором западном экшене. За одного «нашего» сотню «плохих парней» дают.

Одну из главных ролей сыграл Джейк Дилленхолл Источник: «Кинопоиск»

Что не так с «Грязными деньгами»?

Это фильм, который происходит в одной плоскости. Мы ничего не знаем о героях, нам не показывают никакого развития отношений. Есть проблема — есть решение. Половину фильма репетировали планы А и В, половину фильма внедряли. Всё.

В СМИ пишут, что у Гая Ричи, весьма плодовитого режиссера, есть свои принципы в работе. Во-первых, он снимает в главных ролях знакомых актеров, чтобы не тратить время на притирку. А еще у него якобы в голове есть сразу смонтированный фильм. Поэтому команда, следуя четким инструкциям, не снимает ничего лишнего. И да, в кадре ничего необычного и нет. Перестрелки, погони, взрывы.

Но для почитателей жанра картинка отличная, тут слов нет. Знаете, я еще полфильма думала вот над чем. Почему на Западе полно фактурных актеров — ухоженных, не перекачанных, на которых отлично сидит любая одежда, с проблеском интеллекта в глазах? А у нас в отечественном кинематографе будто бы существует разделение: либо возраст и интеллект, либо мускулы. Один Максим Матвеев где-то на пересечении, спасибо ему за это. Если вы кого-то еще вспомнили, напишите в комментариях.

В общем и целом, «Грязные деньги» — полтора часа, которые вы не заметите как прошли, но потом вспомнить и рассказать будет нечего. Если есть более важные дела, посвятите время им, ничего не потеряете.

Такое разовое кино было, есть и будет. Главная неудача в том, что оно лишено каких-либо эмоций. Буквально никого не жалко, ни за кого особо не страшно, потому что в таких историях «хорошие парни» всегда выигрывают.