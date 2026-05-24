Только человек из советского детства пройдет этот тест. Попробуйте ответить на 10 из 10

Вопросы не самые сложные, но и в них есть подвох

64
Кому-то наши вопросы покажутся чем-то фантастическим. А вам? | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Советская эпоха оставила после себя не просто воспоминания, а целый мир уникальных бытовых привычек, душевных традиций и вещей, назначение которых сегодняшней молодежи покажется настоящим инопланетным шифром. Предлагаем вам совершить теплое путешествие во времени и проверить, насколько хорошо вы помните детали советской повседневности. Пройдите наш ностальгический тест и узнайте, кем вы были в прошлой жизни, бережливым советским гражданином или просто любителем старого кино! Уверены, что сможете правильно ответить на все 10 вопросов? Давайте проверим.

1 / 10

Что в советское время в шутку или всерьез называли «символом сладкой жизни», который стоил ровно 48 копеек?

  • Пломбир

  • Леденец «Петушок»

  • Плитку шоколада «Аленка»

  • Мармелад

2 / 10

Какой предмет советские люди часто клали сверху на ламповый телевизор, чтобы «улучшить качество приема» или просто для красоты?

  • Электрический кипятильник

  • Стопку бумаги

  • Кружевную вязаную салфетку

  • Свежую газету «Правда»

3 / 10

Как назывался знаменитый советский пылесос округлой формы, который внешне напоминал космический спутник или планету?

  • «Марс»

  • «Ижсталь 1964»

  • «Плутон»

  • «Сатурн»

4 / 10

Какой предмет интерьера, помимо ковра на стене, считался признаком канонического уюта и достатка в советской гостиной?

  • Фигурка оленя

  • Чехословацкая стенка

  • Подушки, много подушек

  • Кухонный гарнитур

5 / 10

Что такое туфли на «манной каше»?

  • Элитная экообувь

  • Специальные тапочки для провинившихся детей

  • Обувь на очень толстой сплошной подошве

  • Старая, расхлябаная обувь

6 / 10

Как назывался компактный прибор, с помощью которого на белую стену или простыню проецировались иллюстрированные сказки, собиравшие по вечерам всю семью?

  • «Стено-Мульт-1984»

  • Калейдоскоп

  • Фильмоскоп

  • Стеновизор

7 / 10

Как называлась легендарная карманная электронная игра, где волк из мультфильма «Ну, погоди!» (0+) ловил падающие с четырех лотков яйца, а среди детей ходил миф, что при наборе 1000 очков игра покажет мультфильм?

  • БК-0010

  • Atari 2600

  • «Электроника ВИ-201»

  • «Электроника ИМ-02»

8 / 10

Какой культовый плавленый сырок в фольге с изображением земного шара был постоянным спутником дачников и туристов?

  • «Сказка»

  • «Орбита»

  • «Дружба»

  • «Волна»

9 / 10

Какую обувь в СССР называли «Прощай, молодость»?

  • Казаки

  • Бурки

  • Бабуши

  • Галоши

10 / 10

Какой ежемесячный иллюстрированный журнал для школьников, на обложке которого красовался забавный желтый пушистый персонаж в красном берете и с шарфом, выписывала чуть ли не каждая советская семья?

  • «Трамвай»

  • «Мурзилка»

  • «Костер»

  • «Веселые картинки»

Шеф-редактор evergreen-редакции
Гость
4 минуты
Вот, точно не вспоминаю с теплотой граненый стакан в автомате с водой... герпесом болела большая часть населения страны, считая его "простудой".
