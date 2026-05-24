Только человек из советского детства пройдет этот тест. Попробуйте ответить на 10 из 10

Советская эпоха оставила после себя не просто воспоминания, а целый мир уникальных бытовых привычек, душевных традиций и вещей, назначение которых сегодняшней молодежи покажется настоящим инопланетным шифром. Предлагаем вам совершить теплое путешествие во времени и проверить, насколько хорошо вы помните детали советской повседневности. Пройдите наш ностальгический тест и узнайте, кем вы были в прошлой жизни, бережливым советским гражданином или просто любителем старого кино! Уверены, что сможете правильно ответить на все 10 вопросов? Давайте проверим.
Что в советское время в шутку или всерьез называли «символом сладкой жизни», который стоил ровно 48 копеек?
Пломбир
Леденец «Петушок»
Плитку шоколада «Аленка»
Мармелад
Какой предмет советские люди часто клали сверху на ламповый телевизор, чтобы «улучшить качество приема» или просто для красоты?
Электрический кипятильник
Стопку бумаги
Кружевную вязаную салфетку
Свежую газету «Правда»
Как назывался знаменитый советский пылесос округлой формы, который внешне напоминал космический спутник или планету?
«Марс»
«Ижсталь 1964»
«Плутон»
«Сатурн»
Какой предмет интерьера, помимо ковра на стене, считался признаком канонического уюта и достатка в советской гостиной?
Фигурка оленя
Чехословацкая стенка
Подушки, много подушек
Кухонный гарнитур
Что такое туфли на «манной каше»?
Элитная экообувь
Специальные тапочки для провинившихся детей
Обувь на очень толстой сплошной подошве
Старая, расхлябаная обувь
Как назывался компактный прибор, с помощью которого на белую стену или простыню проецировались иллюстрированные сказки, собиравшие по вечерам всю семью?
«Стено-Мульт-1984»
Калейдоскоп
Фильмоскоп
Стеновизор
Как называлась легендарная карманная электронная игра, где волк из мультфильма «Ну, погоди!» (0+) ловил падающие с четырех лотков яйца, а среди детей ходил миф, что при наборе 1000 очков игра покажет мультфильм?
БК-0010
Atari 2600
«Электроника ВИ-201»
«Электроника ИМ-02»
Какой культовый плавленый сырок в фольге с изображением земного шара был постоянным спутником дачников и туристов?
«Сказка»
«Орбита»
«Дружба»
«Волна»
Какую обувь в СССР называли «Прощай, молодость»?
Казаки
Бурки
Бабуши
Галоши
Какой ежемесячный иллюстрированный журнал для школьников, на обложке которого красовался забавный желтый пушистый персонаж в красном берете и с шарфом, выписывала чуть ли не каждая советская семья?
«Трамвай»
«Мурзилка»
«Костер»
«Веселые картинки»