Большое кино, театр и скандальные телешоу с любовницами: чем известен актер Иван Рыжиков

Звезда сериалов, заслуженный артист РФ Иван Рыжиков родом из Югры. Сейчас актеру 51 год, на его счету более 80 работ в кино, а также десятки театральных постановок. При этом Рыжиков неоднократно становился героем скандальных телевизионных шоу, где предметом обсуждения была его личная жизнь. Чем она так интересна — читайте в материале наших коллег из 86.RU.

Звезда сериалов

Родился Иван в Сургуте в 1974 году. После школы он поступил в Московское высшее театральное училище имени Щукина и успешно его окончил. Еще во время студенчества парень снялся в эпизодах фильма Павла Лунгина «Луна-парк» и сериала «Петербургские тайны». Сразу после вуза Рыжикова приняли в труппу Московского драматического театра имени Симонова, а затем он перешел в Театр на Таганке, на подмостках которого сыграл множество ролей — от Ленского в «Евгении Онегине» до Понтия Пилата в «Мастере и Маргарите». Ряд постановок с его участием увидели свет в виде фильмов-спектаклей. С 2020 года Рыжиков — артист МХАТ им. М. Горького.

Рыжикова смело можно назвать звездой сериалов, хотя в основном ему достаются второстепенные роли. На его счету драмы, криминальные истории и комедии. Он снялся в фильмах «Не послать ли нам… гонца?», «Страна глухих», в сериалах «Тайный знак», «Гражданин начальник», «Ищейка», «Гостиница Россия», «Русские горки» и многих других. Например, в популярном ситкоме «Интерны» актер появился всего в одной серии, но созданный им образ пациента врезался в память зрителям.

Рыжиков служит в театре и снимается в большом кино практически непрерывно на протяжении более 30 лет. Но при этом артист считает, что в его профессии удача и везение стоят не на последнем месте.

«Кино — это такая штука… Вот ты работаешь в театре, тебя могут позвать, а могут не позвать. Сегодня могут быть три проекта, завтра — ноль. Это такая штука, она лавирующая, она, может, у кого-то задержится подольше. А потом его отработают и забудут, задвинут на задний план. И люди к этому бывают не готовы, — говорит артист. — Молодые люди идут очень часто в это искусство актерское, чтобы потом на экране блистать. Думают, что будет много денег и красная дорожка. Лучше сразу об этом забудьте. Потому что это может быть, а может и не быть. А жизнь вы свою угрохаете, и годы тоже».

Скандалы, интриги, измены

Однако Рыжиков известен не только своими работами в кино. Несколько лет назад он неоднократно появлялся в скандальном шоу Первого канала «На самом деле», где участников проверяли на детекторе лжи.

В первый раз на федеральный канал актер пришел по настоянию жены Ольги, которая заподозрила мужа в неверности. Но и у артиста нашлись претензии к супруге. Он решил узнать, на самом ли деле ребенок, рожденный в браке, от него. Масла в огонь подливала взрослая дочь от первого брака актера, которая говорила, что неоднократно видела мачеху в компании незнакомца. На которого почему-то был очень похож маленький сын Рыжикова Толя.

«Я сам добровольно сдал тесты на ДНК и попросил вашу передачу установить, мой ли это сын? Вскрылись обстоятельства в последнее время, которые дали основания, скажем так, задуматься, что произошло 6 лет назад. Как бы сначала это был просто какой-то червячок, какое-то сомнение. Ты задаешь себе вопросы, начинаешь в этом ковыряться. Потом, когда какие-то фактики тебе подбрасывают, внутри возникает какой-то дискомфорт, — рассказывал тогда артист. — И потом уже то, в чем она меня обвиняет, вынудило меня в ответ предъявить ей такую историю».

В съемках программы приняли участие, помимо жены Ольги Блиновой, также старшая дочь Рыжикова, предполагаемая его любовница и эксперты, которые пытались разобраться в запутанной истории. В итоге ДНК-экспертиза показала, что Иван Рыжиков с вероятностью 99,9% и есть отец маленького Анатолия.

А вот на прямой вопрос о своей неверности актер ответил не сразу.

«Вот я скажу: „Да, изменял“. Все скажут: „О, как это плохо, какой нехороший человек“. Вдруг я говорю: „Нет“ — полиграф говорит: „Нет“. И все мужчины думают: „Вот ведь 20 лет в браке, что-то с этим парнем не так“. Моя жена знает обо мне всё. А выводы, которые каждый из вас сделает, они уже в меру ваших фантазий», — уклончиво сказал Иван.

Но после Рыжиков все-таки дал четкий ответ: заявил, что никогда не изменял жене за 20 лет совместной жизни. Как показал детектор, это оказалось правдой, что растрогало его супругу до слез.

Однако на этом участие в скандальном проекте для Рыжикова и его семьи не закончилось. Через некоторое время после эфира в редакцию обратилась еще одна девушка — начинающая актриса, которая заявила о связи с известным артистом. 27-летняя Александра Осипова тоже вызвала звезду сериалов на детектор лжи и заявила, что скоро станет матерью его внебрачного ребенка. Актер категорически отказывался вновь проходить испытания полиграфом, но жена Ольга пригрозила ему разводом. Она вновь усомнилась в верности супруга.

Осипова показала видео из дома «любовника» и чеки из отелей, где якобы проходили свидания. А также потребовала от актера 1,5 млн рублей, после чего обещала оставить его в покое. Актер всё отрицал, причем на этот раз делал это очень эмоционально, не стесняясь в выражениях.

«Я публичный человек. У меня есть жена и ребенок. Вы хайпануть решили? Разводняк!» — негодовал артист.

В конце программы выяснилось, что Рыжиков действительно непричастен к беременности девушки, а все предоставленные ей доказательства липовые. Но при этом один из экспертов в студии посоветовал Ивану уменьшить градус «ловеласа», чтобы больше не попадать в подобные провокационные истории.

