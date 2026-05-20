Дошел до финала: менеджер крупной компании из Ярославля блеснул на «Поле чудес»

Дошел до финала: менеджер крупной компании из Ярославля блеснул на «Поле чудес»

Андрей Кругликов снялся в популярной программе на Первом канале

Менеджер из Ярославля Андрей Кругликов снялся в «Поле чудес»

Менеджер из Ярославля Андрей Кругликов снялся в «Поле чудес»

Источник:

«Поле Чудес» (16+), выпуск от 15.05.26, Первый канал

Житель Ярославля Андрей Кругликов принял участие в программе «Поле чудес». Выпуск с ним вышел в эфир 15 мая 2026 года.

«Я приехал из города с тысячелетней историей. По профессии я менеджер, работаю в крупной федеральной компании в сфере продуктового ритейла», — рассказал Андрей ведущему Леониду Якубовичу.

Поддержать ярославца на съемки приехали жена, сын, крестник и близкий друг.

В первом туре участникам задали вопрос: «Как в XIX веке в Сибири называли близнеца?» Андрей Кругликов уверенно справился с заданием и отгадал слово «ровнячок», благодаря чему прошел в следующий этап.

В финале вопрос оказался сложнее: «Как в позапрошлом веке в некоторых регионах России называли потомков?» На этот раз победить ярославцу не удалось, так как соперница быстрее назвал правильный ответ — «выродок».

Несмотря на проигрыш, ярославец не отчаялся.

«Мама дорогая, Антонина Михайловна, я здесь, встретился с этим человеком [ведущим Леонидом Якубовичем — Прим. Ред.]. Спасибо тебе большое, что родила меня на этот свет, иначе как бы я это сделал», — сказал Андрей в эфире программы.

Для Леонида Якубовича ярославец подготовил музыкальный подарок. На съемки он пригласил певицу Дарью Ксендзову и хореографическую студию «Серпантин». Они выступили с песней «Я русская».

Ранее мы публиковали интервью с шоуменом из Ярославля Александром Панкрашовым, который снялся в «Поле чудес» и поделился изнанкой телепроекта. Какое впечатление на него произвел Леонид Якубович и что делают с подарками, которые дарят участникам телеигры, — читайте в этом материале.

Кристина Геворкян
корреспондент
Поле чудес
