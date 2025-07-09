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Развлечения Истории Якубович всех пугает, у участников забирают деньги: ярославец раскрыл неожиданную правду о «Поле Чудес»

Якубович всех пугает, у участников забирают деньги: ярославец раскрыл неожиданную правду о «Поле Чудес»

Александр Панкрашов снялся в популярной программе на ТВ

1 888
7 комментариев
Ярославский ведущий поучаствовал в съемках | Источник: Александр Панкрашов / Vk.comЯрославский ведущий поучаствовал в съемках | Источник: Александр Панкрашов / Vk.com

Ярославский ведущий поучаствовал в съемках

Источник:

Александр Панкрашов / Vk.com

Шоумен из Пошехонья Ярославской области прославился после участия в программе «Поле Чудес» (6+). Выпуск с 37-летним Александром Панкрашовым вышел в эфир, а на следующий день он буквально проснулся знаменитым. Десятки звонков от друзей и знакомых, сотни лайков под постами про участие в шоу и подписки в соцсетях.

Мы говорили с новой телезвездой о закулисье съемок в «Поле Чудес», жизни после выхода программы и планах покорить другие телевизионные шоу. Подробнее — в материале 76.RU

Как попал на «Поле Чудес»

Александр Панкрашов работает ведущим праздников | Источник: Александр Панкрашов / Vk.comАлександр Панкрашов работает ведущим праздников | Источник: Александр Панкрашов / Vk.com

Александр Панкрашов работает ведущим праздников

Источник:

Александр Панкрашов / Vk.com

Александр Панкрашов родился и вырос в Пошехонье, но сейчас живет с семьей в Ярославле. 18 лет своей жизни он посвятил работе на сцене.

«Веду праздники: дни рождения, свадьбы, корпоративы, выпускные. Сам же выступаю на них — пою. Могу и фокусы показать, и анекдоты рассказать. Одним словом, я — шоумен», — гордо произнес наш собеседник.

Ярославский шоумен выступает и за пределами области. Нередко его приглашают работать в соседние регионы, а иногда и в другие страны. Например, так Александр год жил в Индии, где также вел праздники и частные мероприятия. Кроме того, несколько командировок у Панкрашова были в Армению и Грузию.

Шоумен на мероприятиях выступает вместе со своим племянником Михаилом | Источник: Александр Панкрашов / Vk.comШоумен на мероприятиях выступает вместе со своим племянником Михаилом | Источник: Александр Панкрашов / Vk.com

Шоумен на мероприятиях выступает вместе со своим племянником Михаилом

Источник:

Александр Панкрашов / Vk.com

Со своих праздников Александр выкладывает фото и видео у себе в соцсети. Так его и заметили редакторы шоу «Поле Чудес».

«Весной этого года мне написал представитель программы и пригласил поучаствовать в кастинге. Я подумал: „Почему бы и нет?“ Заполнил заявку и ждал ответа. Через недельки две мне написали: „Александр, мы вас ждём!“», — вспоминает Александр.

<p>Александр Панкрашов</p><p>Александр Панкрашов</p>

Ставил перед собой задачу не просто поиграть, а именно хотелось спеть на Первом канале.

Александр Панкрашов

шоумен

Вырезали из эфира

На «Поле Чудес» Александр с племянником Михаилом спели песню про Пошехонье | Источник: «Поле Чудес» (6+), Первый канал, выпуск от 20.06.2025На «Поле Чудес» Александр с племянником Михаилом спели песню про Пошехонье | Источник: «Поле Чудес» (6+), Первый канал, выпуск от 20.06.2025

На «Поле Чудес» Александр с племянником Михаилом спели песню про Пошехонье

Источник:

«Поле Чудес» (6+), Первый канал, выпуск от 20.06.2025

Александр выбрал песню для выступления на шоу и подготовил творческий номер с племянником Михаилом.

«Я направил редакторам десять песен, которые хочу исполнить. Им понравилась „Дарите женщинам цветы“, которая, честно, уже многим надоела. — говорю: „Хорошо, споём её“. — А они: „Надо взять разрешение у исполнителя. У вас есть его номер?“ — я: „Конечно, нет“. — Ну и всё. Решили, что исполним авторскую песню про Пошехонье», — поделился шоумен.

Правда, в эфир песня не попала из-за срочного выпуска новостей на Первом канале. Творческие номера всей тройки игроков были вырезаны.

Александр Понкрашов дошел до финала, но не победил | Источник: Александр Панкрашов / Vk.comАлександр Понкрашов дошел до финала, но не победил | Источник: Александр Панкрашов / Vk.com

Александр Понкрашов дошел до финала, но не победил

Источник:

Александр Панкрашов / Vk.com

«В день эфира мы работали в Костроме, посмотреть по телевизору выпуск не смогли. Как оказалось, песню нашу вырезали. В начале передачи был прямой эфир из Санкт-Петербургского экономического форума. Из-за этого трансляцию программы задержали, а музыкальные подарки не вошли», — с грустью отметил ярославец.

Но выступление Александра и других участников «Поле Чудес» в итоге вошли в записанный вариант программы.

Изнанка съемок на Первом канале

В общей сложности съемка одного выпуска занимает около трех часов | Источник: Александр Панкрашов / Vk.comВ общей сложности съемка одного выпуска занимает около трех часов | Источник: Александр Панкрашов / Vk.com

В общей сложности съемка одного выпуска занимает около трех часов

Источник:

Александр Панкрашов / Vk.com

Съемки программы проходили в конце мая 2025 года. Участники из дальних регионов приезжали за два дня до съемок. Александр договорился с редакторами, чтобы приехать непосредственно в день мотора.

«Заранее создают беседу в мессенджере. А в выходные — съемки. Участников просят приехать в пятницу для сбора и оформления документов. В этот же день редакторы проводят инструктаж: что можно делать, а что — нельзя, какие подарки дарить и т. п., — рассказал Александр. — В субботу снимают первые две передачи, в воскресенье — ещё две. Мы приехали только в день съемок, потому что у дочери был выпускной из 4-го класса, пропускать нельзя. Договорились, что привезём все документы с собой».

Съемка программы была запланирована на 12:00. Участников собирали заранее для грим и прогона творческих номеров.

<p>Александр Панкрашов</p><p>Александр Панкрашов</p>

Перед эфиром нас поместили в одной комнате со всеми девятью участниками выпуска. К нам зашел Леонид Якубович, познакомился с каждым, пообщался. Удивительно — по телевизору он кажется большим, крепким, а на деле — небольшим, худеньким. Разница между экраном и в жизни заметная.

Александр Панкрашов

шоумен

Как отметил Александр Панкрашов, на входе в Останкино тщательно досматривают всех. Проверку проходят даже подарки, которые участники приносят для Якубовича.

Все не как в эфире

Перед съемками участникам разрешили пофотографироваться в зале | Источник: Александр Панкрашов / Vk.comПеред съемками участникам разрешили пофотографироваться в зале | Источник: Александр Панкрашов / Vk.com

Перед съемками участникам разрешили пофотографироваться в зале

Источник:

Александр Панкрашов / Vk.com

Мы все привыкли видеть веселую атмосферу в зале «Поле Чудес» во время игры. Как оказалось, все это — монтаж. На самом деле, в момент съемок в зале царит молчание и напряжение.

«Нам иногда даже Леонида Аркадьевича было плохо слышно, да и ему — нас. Все говорили в микрофоны, через которые шла запись звука. На экранах играет музыка, а в зале — тишина», — рассказал участник программы.

Александр рассказал, что на съёмочной площадке у всех участников царит напряжённая атмосфера. За кадром Якубович — строгий и сдержанный.

«Леонид Аркадьевич приезжает в Останкино на чёрном Mercedes S-класса с водителем. Входит через отдельный вход уже в костюме, — поделился ярославец. — За два дня он записывает четыре выпуска, которые затем выходят в эфир в течение месяца».

Целую корзину гостинцев из Пошехонья наш герой подарил Якубовичу | Источник: Александр Панкрашов / Vk.comЦелую корзину гостинцев из Пошехонья наш герой подарил Якубовичу | Источник: Александр Панкрашов / Vk.com

Целую корзину гостинцев из Пошехонья наш герой подарил Якубовичу

Источник:

Александр Панкрашов / Vk.com

Заранее всех участников спрашивают, что они подарят звездному ведущему, без которого сложно представить «Поле Чудес» — Леониду Якубовичу.

«Я привёз Пошехонья местные продукты: сыр, сладости, сувениры. Девчонки из творческого объединения „Цоланда“ сшили национальную рубашку. Всё вручали. Правда, многое из этого вырезали из эфира, потому что весь съёмочный день длится три часа, а эфир — 50 минут», — отметил Панкрашов.

Так выглядит традиционная пошехонская рубашка. Ее также Панкрашов привез на «Поле Чудес» | Источник: Александр Панкрашов / Vk.comТак выглядит традиционная пошехонская рубашка. Ее также Панкрашов привез на «Поле Чудес» | Источник: Александр Панкрашов / Vk.com

Так выглядит традиционная пошехонская рубашка. Ее также Панкрашов привез на «Поле Чудес»

Источник:

Александр Панкрашов / Vk.com

Еще из секретов «Поле Чудес» — налог на все подарки.

«Я в игре со шкатулками выиграл 5000 рублей. В конце программы у меня забрали купюру и с вычетом 13% выслали мне на карту 3750 рублей», — рассказал ярославец.

Всем участникам также подарили мультиварки. Позже каждому должен прийти чек с суммой выплаты налога.

Пригласили участвовать

Александру предлагали участие в шоу «Песни от всей души» (12+). Но лето для ведущего и музыканта — время корпоративов. Мероприятия у Александра Панкрашова бронируют за месяцы вперед, поэтому подставить заказчиков он не мог.

«Обычно съёмки программ для ТВ проходят в выходные — пятница, суббота, воскресенье. У нас уже запланированы свадьбы и юбилеи. Людей подводить нельзя: сценарии обсуждены, праздники ждут. С редакторами Андрея Малахова договорились, что они мне позже напишут, когда ещё можно будет к ним приехать на съемки», — поделился шоумен.

Получится ли ещё сняться в телевизионных программы Александр не знает. Да и цели такой перед собой такой не ставит. Он рад, что ему удалось представить родное Пошехонье на всю страну и познакомиться с легендарным ведущим вживую.

<p>Александр Панкрашов</p><p>Александр Панкрашов</p>

В детстве все смотрели «Поле чудес». Я помню даже, как его вёл Влад Листьев — хотя мне тогда было всего три года. Может, я в записи видел. Но пятница — все дома: мама, бабушка, прабабушка — смотрят «Поле чудес». Я тоже, за компанию. И вот — ты сам на этой передаче, крутишь тот самый барабан. Это память на всю жизнь. Детям буду это показывать.

Александр Панкрашов

шоумен

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
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Комментарии
7
Гость
51 минута
Якубовича не станет и программу закроют. Кроме пенсов ни кто это уже не смотрит.
Гость
1 час
С него взяли не 13%, а 35% НДФЛ. В следующем году можно подать декларацию и заявить вычет в 4000руб., который не облагается НДФЛ и тогда налог составит не 1750 (который у него забрали), а 350руб.
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