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Развлечения «Это успех»: песня ярославской группы прозвучала на Первом канале — видео

«Это успех»: песня ярославской группы прозвучала на Первом канале — видео

76.RU узнал, что известно об этом коллективе

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Песня ярославской группы «Рунарок» прозвучала на Первом канале | Источник: Александр Струков Песня ярославской группы «Рунарок» прозвучала на Первом канале | Источник: Александр Струков

Песня ярославской группы «Рунарок» прозвучала на Первом канале

Источник:

Александр Струков

Программа «Поле чудес» на Первом канале выкупила авторскую песню ярославской группы «Рунарок». В выпуске телепередачи, который вышел в эфир 17 апреля 2026 года, прозвучал их трек «Полено», его исполнила нижегородская фолк-шоу группа «Аквамарин».

Журналист 76.RU пообщался с вокалистом ярославского коллектива, чья песня прозвучала на Первом канале. О том, как сложилось сотрудничество и на каких условиях, — читайте в этом материале.

Группа «Рунарок» была основана в Ярославле в 2016 году. Коллектив исполняет музыку в стиле фолк-рок, сочетая элементы рок-звучания с аутентичными мотивами русского народного фольклора.

Сначала это был дуэт — гитара и баян. За годы существования состав несколько раз менялся. Сейчас в коллектив входят:

  • бас-гитара — Иван Стрельцов;

  • барабаны — Сергей Зайцев;

  • гитара и вокал — Александр Струков.

На видео — выступление фолк-шоу группы «Аквамарин» с песней «Полено», написанной ярославским коллективом «Рунарок»

Источник:

«Поле чудес» (16+), выпуск от 17.04.26

«Договорились на разовую акцию»

На телевидении песню ярославской группы исполнил коллектив из Великого Новгорода — «Аквамарин». Одна из солисток коллектива как раз участвовала в телеигре.

«Кавер-версия на нашу песню „Полено“ у группы была уже несколько лет. И вот руководитель шоу-группы позвонил мне и предложил продать права на использование песни полностью», — рассказал он.

Фолк-шоу группа — музыкальная группа, которая сочетает народные (фольклорные) элементы с эстрадным шоу-форматом.

Группа не согласилась на полную передачу прав. Как пояснил Струков, стороны договорились только о разовом использовании композиции в эфире Первого канала.

«Поскольку песня нужна была им для программы „Поле чудес“, мы договорились на разовую акцию. Нам прислали документы для разрешения, мы их подписали, и песня прозвучала в эфире», — уточнил вокалист.

Он добавил, что полученные средства коллектив направил на запись новых композиций.

Группа «Рунарок» дает концерты в Ярославле и области | Источник: Александр Струков Группа «Рунарок» дает концерты в Ярославле и области | Источник: Александр Струков

Группа «Рунарок» дает концерты в Ярославле и области

Источник:

Александр Струков

«Поплясали и забыли»

При этом, по словам музыканта, участие в телевизионном проекте не повлияло на группу.

«Мы просто мысленно поставили галочку, что наша песня прозвучала на Первом канале. Это приятно, но зацикливаться на этом не стоит. Движемся дальше», — отметил он.

Говоря о личных эмоциях, Александр Струков признался, что для него это стало важным событием.

«Для меня это достижение. Понятно, что это какое-то там „Поле чудес“, поплясали и забыли. Но для обычного парня из маленького города Данилова, которому говорили, что он всё делает неправильно и что эти песни никому не нужны, это успех», — отметил он.

<p>Александр Струков </p><p>Александр Струков </p>

И без разницы, под фонограмму они спели или нет. На «Поле чудес» танцуют под песню «Полено», которую я сочинил со сварочным аппаратом в руках девять лет назад, а потом мы с друзьями записали ее под баян.

Александр Струков

вокалист группы «Рунарок»

В завершение он обратился к начинающим музыкантам, призвав не останавливаться перед трудностями.

«Делай, стиснув зубы. Делай, даже если игнорируют. Делай, если смеются или обесценивают. Делай, когда отговаривают и отвлекают. Делай, даже если нечем и не на что. Делай, если не получается. Делай и еще раз делай. Всё, что им нужно, — чтобы у тебя не получилось. Но с каждым „не получилось“ ты будешь делать всё лучше и лучше. И найдешь своих, и у вас всё получится», — заключил музыкант.

Ранее мы публиковали интервью с шоуменом из Ярославля Александром Панкрашовым, который снялся в «Поле чудес» и поделился изнанкой телепроекта. Какое впечатление на него произвел Леонид Якубович и что делают с подарками, которые дарят участникам телеигры, — читайте в этом материале.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Поле чудес Первый канал
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Комментарии
7
Гость
30 апреля, 16:39
Примитив, и слова и музыка.. Не удивлюсь, если этот «шадевр», еще и плагиатом окажется.)))
Гость
30 апреля, 12:51
Песня - два притопа, три прихлопа. И какова тема этой песни? О чем? О полене? Ужас...
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Гость
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