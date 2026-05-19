Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии

От моды и стервозности до вылизанной псевдопсихологии, на которую невозможно смотреть. Если описывать эмоции от просмотра второй части «Дьявол носит Prada» (16+), то корреспондент NGS55.RU не может подобрать других слов. В нулевых фильм заставлял девчонок мечтать о работе в модных журналах или вдохновлял примерять смелые образы. Во время просмотра сиквела хотелось спать, а не думать о высоком. Стоит ли идти на продолжение культового фильма, в своей авторской колонке расскажет Анастасия Власова.

Далее — от первого лица.

На днях я выкроила время сходить в кино на «Дьявол носит Prada» и вышла оттуда с чувством, что меня обманули. Главный вопрос, который вертелся в голове после почти двух часов этой нудной и заурядной истории: зачем меня хотели усыпить прямо на сеансе? За всё время прозвучало два саундтрека: Lady Gaga — Shape of a Woman и Lady Gaga, Doechii — RUNWAY, погружающие на пару секунд в модную жизнь, между ними фоном слышались чуть ли не заупокойные мелодии.

На фильме о моде показали пару минут чего-то, отдаленно напоминающего глянец, 98% сеанса приходилось наблюдать за «проработанной» версией Миранды Пристли. Величественную женщину, «акулу» индустрии словно пропустили через мясорубку политкорректности. С таким подходом стоило назвать фильм как-нибудь иначе, потому что от дьявола там ничего не осталось — дьявол уволился по собственному желанию.

Помните, каким был фильм нулевых? С первых же минут он затягивал в мир высокой моды, где Миранда Пристли не просто начальница, а ледяная королева, икона стиля, чье слово — закон. Ее полушепот и фразы, от которых хотелось спрятаться под стол, для любого, кто работал с жестким руководителем, были мечтой и страхом одновременно. Рядом с ней Энди — милая, добрая, неуклюжая девчонка с большими мечтами. Она влетела в мир, где внешний вид и преданность делу значат больше, чем талант. Энн Хэтэуэй тогда отыгрывала так, что невозможно было оторваться. Она показала взросление от провинциалки до стильной, уверенной женщины через ошибки, компромиссы и унижения. На протяжении всего первого фильма были ирония, хлесткие шутки и жизнь, а не пресная диетология.

Главный посыл оригинала можно описать фразами «Не забывай о своих ценностях» и «Счастье не в деньгах». И до него нужно было дойти самостоятельно. В новой экранизации всё это разжевали и запихали в рот насильно. Но если первый фильм давал тебе пространство для выводов и одновременно смеялся над индустрией, восхищаясь ею, то второй лишь робко перечисляет проблемы, боясь нарушить этикет.

Фильм в целом будто сделан для галочки, и особенно это видно по любовной линии Энди Сакс. В оригинале парень Энди бесился от ее работы, создавая живой конфликт. В сиквеле нашелся какой-то состоятельный архитектор, который не возражает ровно ни против чего. Знакомство, странный допрос от подруги, пара скомканных встреч — и вот вам отношения. Это визуальный шум, а не история. Сама Энди спустя 20 лет осталась такой же наивной, как и в начале карьеры. Профессиональный рост есть, но личностного словно и не было.

Что до Миранды Пристли, я понимаю, цифровизация, усталость и возраст, но она — это буквально законодатель моды. Вместо этого нам показывают чуть ли не заспанного слизняка, который иногда неестественно кривляется и отпускает едкие комментарии без доли того авторитета. Ей самой приходится вешать пальто в шкаф, а помощница «цокает» на любое грубое слово начальницы. Представляете ли вы, чтобы в первой части хоть кто-то сказал Миранде, что она где-то неправа? Нет. От сказавшего и мокрого места бы не осталось, а во второй части не осталось самой Миранды Пристли.

Теперь тирания выглядит так, будто тиран прошел курс молодого бойца по эмоциональному интеллекту. Люди по-прежнему закрывают рты и отказываются от личного мнения, но делают это как-то вяло и без огонька. Слава богу, к финалу она немного возвращается к себе прошлой, но чтобы дожить до этих последних десяти минут, зрителю приходится прорываться через болото самокопания и псевдопсихологических диалогов.

И да, современный мир стал «добрее», но эта доброта убила сарказм. Теперь нам нельзя говорить лишнего, нужно постоянно оглядываться. Если ты нарушаешь «доброту», то все остальные тебя заклюют. От этого устаешь в реальной жизни и, идя на фильм, в первой части которого были едкость, колкости и соперничество, совсем не ждешь вылизанной толерантности. По итогу фильм стал правильным, но потерял изюминку и принес только скуку.

Причем вторая часть одновременно пытается быть взрослее: там затрагивают темы и выгорания, и неуверенности, и компромиссов творчества с бизнесом. Но в этом нет никакой глубины, из-за чего теряется весь смысл. Выводы проговаривают за тебя несколько раз за пару минут: «Журналистика либо продается, либо умирает». Спасибо, я поняла с первого раза.

С логикой тоже беда. Заостряют внимание на платье, строго произнося: «Ни пятнышка!» Энди, конечно, его пачкает, а потом проблема испаряется: ни наказания, ни напоминания, забыли и пошли дальше. А сколько там было костюмов, на которые смотришь и задаешься вопросом: неужели за 20 лет так испортилась мода? По пальцам можно сосчитать образы, на которые было приятно смотреть.

Что до сюжета, то только где-то с песни Леди Гаги он начинает раскачиваться, начинаются модные показы и демонстрация платьев — в общем, одно из того, ради чего ты идешь на такое кино, но даже эти сцены сняты как-то криво. Вроде бы идет показ, но тут резкая склейка и параллельная линия. Нам даже не дают насладиться модой, которую восхваляют главные герои. В сухом остатке имеем картину без сюжета, без огонька и даже без жанра. Конфликт подан настолько бледно, что его почти не замечаешь.

Первый фильм я пересматриваю до сих пор. Второй — событие для фанатов, которые хотят просто увидеть старых героев. Он не портит оригинал, но и сам по себе слаб, пересматривать его вместе с первой частью никто не будет, уж я точно. Слишком заметна разница между живым, дышащим «дьяволом» и его бледной тенью, которая забыла, зачем вообще пришла в «Подиум».