НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +26

0 м/c,

 756мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 72,35
EUR 84,07
Пожар в спальном районе
Здоровье под контролем
Массовая атака БПЛА
Как отметить свадьбу в Ярославле
Почему пустеют ТЦ
Нашли тело в реке
Закроют ли роддом
Из-за БПЛА выбило окна
Развлечения Обзор Чтобы муж не гулял, а жена не плакала: 60 свадебных примет на счастливый брак

Чтобы муж не гулял, а жена не плакала: 60 свадебных примет на счастливый брак

В особый день нужно знать несколько правил не только молодоженам, но еще гостям и родителям

412
Молодожены на картине соблюли не все приметы&nbsp;— найдете какие? | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиаМолодожены на картине соблюли не все приметы&nbsp;— найдете какие? | Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Молодожены на картине соблюли не все приметы — найдете какие?

Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Свадьба — день, когда даже самые рациональные люди вдруг начинают переживать. Кольца никто не трогал? Платье жених не видел? А дождь — это к удаче или проблемам? За сотни лет свадебных примет накопилось столько, что ими можно заполнить отдельную книгу. Мы собрали самые известные поверья — для невесты, жениха, гостей и родителей, чтобы счастье не закончилось после свадьбы.

  1. Свадебные приметы для невесты
  2. Свадебные приметы для жениха
  3. Свадебные приметы для молодоженов
  4. Свадебные приметы для гостей
  5. Свадебные приметы для родителей молодоженов
1

Свадебные приметы для невесты

Если верить народным традициям, именно невеста в день свадьбы отвечает за будущую атмосферу в семье. Поэтому большая часть примет касается ее наряда, украшений, букета, обуви и даже того, какой ногой она входит в ЗАГС.

Нельзя выходить замуж в чужом платье или обуви. Даже если подруга клянется, что ее наряд принесет счастье, примета говорит обратное. Одежда хранит энергетику хозяйки, а значит, вместе с нарядом можно случайно примерить и чужую судьбу.

Свадебное платье должно быть новым и цельным. Считается, что раздельный наряд — юбка и корсет — может привести к тому, что супруги будут жить будто отдельно друг от друга. А вот длинное цельное платье обещает долгий и крепкий брак.

Короткое платье — к короткому браку. Да, звучит жестко, но такая примета существует уже не одно столетие.

Красное платье — к бурным ссорам, черное — к неприятностям. Поэтому классический белый по-прежнему считается самым безопасным вариантом.

Платье на удачу должна покупать мама или будущая свекровь. Считается, что так женщины передают невесте защиту рода и семейное благословение.

Свое свадебное платье нельзя никому давать примерять. Ни сестре, ни подруге, ни любопытной соседке. По поверьям, вместе с платьем можно отдать и свое женское счастье.

До свадьбы нельзя полностью примерять весь образ и любоваться собой в зеркале. Если очень хочется посмотреть, как всё сидит, лучше снять одну деталь, например украшения или обувь.

В новых туфлях идти под венец не стоит. Обувь обязательно нужно разносить заранее — хотя бы пройтись по дому. Считается, что так семейная жизнь пройдет мягче и без лишних «мозолей».

Босоножки на свадьбу — плохая идея. По старой примете из открытой обуви выйдут деньги из семьи, а значит, супругам может быть непросто с финансами.

Если на свадьбе сломался каблук — семейная жизнь будет непростой. Поэтому прихватите вторую пару обуви, если планируете танцевать до утра.

Жемчуг в свадебном образе — к слезам. Каким бы красивым ни было ожерелье, народные приметы советуют заменить его на украшения с гранатом, изумрудом или топазом — эти камни, наоборот, притягивают удачу.

В образе должно быть что-то красное. Булавка, лента, серьги, вышивка, помада — любой красный акцент считается сильным оберегом от сглаза.

Если невеста утром чихнула — к счастью. Даже в неприятной аллергии или простуде в день свадьбы можно найти что-то хорошее.

Если невеста расплакалась в день свадьбы — добрый знак. По примете, значит, все слезы уже выплаканы, а в браке останется больше поводов для радости.

Букет нельзя отдавать подругам. Именно поэтому многие невесты заранее заказывают легкий второй вариант, чтобы по традиции бросить незамужним гостьям. Свой букет должен остаться у хозяйки, иначе вместе с цветами можно отдать и семейное счастье.

Незамужним подругам можно подарить кружку после церемонии. Считается, что если замужняя женщина подарит холостой кружку, то та выйдет замуж в течение года.

Для свадебного букета не советуют выбирать лилии, гвоздики, желтые розы и тюльпаны. Дело не в песне, эти цветы в народной традиции связаны с разлукой, печалью или тяжелыми событиями.

Заходя в ЗАГС или на церемонию, невеста должна первой переступить порог — и обязательно правой ногой. Тогда в семье ее мнение будет иметь вес.

После свадьбы платье нельзя продавать, выбрасывать или отдавать. Его обычно хранят дома — у себя или у мамы — как семейный оберег.

Если хочется быстрее найти общий язык со свекровью, в ночь перед свадьбой стоит спать в вывернутой пижаме.

2

Свадебные приметы для жениха

Кажется, что у мужчин всё просто: костюм, кольцо — и можно ехать в ЗАГС. Но народные приметы с этим не согласны. Для жениха тоже придумали немало правил, которые, как считается, помогают сделать союз крепким, а отношения — спокойными.

Жених не должен видеть невесту в свадебном платье до церемонии. Причем не только во время сборов. Свадебный наряд нельзя показывать даже на фотографии или на вешалке.

Свадебный костюм должен быть новым. Брать пиджак у брата или женатого друга — не лучший вариант, если верить приметам.

Жениху не стоит надевать галстук-бабочку. Он символизирует измены и предательства.

Жениху не советуют жениться в обуви со шнурками. По старым поверьям это может привести к постоянному «запутыванию» в отношениях и бытовым конфликтам.

Монетка в правом ботинке — к достатку. Одна из самых популярных мужских свадебных примет, которую соблюдают до сих пор.

Перед церемонией жениху советуют приколоть булавку головкой вниз и немного посолить макушку. Такие маленькие обереги должны защищать от сглаза.

По дороге за невестой нельзя наступать в лужу. Старые приметы говорят, что это может сулить проблемы с вредными привычками в семье.

Забрав невесту из родительского дома, нельзя оборачиваться назад. Считается, что иначе девушка в скором времени захочет подать на развод и вернуться домой к отцу и маме.

Жених не должен ронять кольцо, букет или свадебный каравай. Всё, что связано с церемонией, в этот день считается символичным. Уронил — упустил свое счастье.

3

Свадебные приметы для молодоженов

Есть приметы, которые работают только в паре, — когда жених и невеста уже вместе. Именно эти моменты, по народным поверьям, могут задать тон всей семейной жизни.

Накануне свадьбы молодые должны ночевать отдельно. Считается, что это помогает сохранить интерес друг к другу и сделать союз крепче.

По дороге на церемонию молодожены должны издавать громкие звуки, это отпугнет зло. Прикрепляли жестяные банки на машину раньше не для красоты, а для благого дела. Если такой метод вам не подходит, то можно взять звенящие украшения или пропеть песню.

Никому нельзя давать примерять обручальные кольца. Даже самым близким друзьям и родственникам. А вот коробку из-под колец лучше сразу отдать и даже не брать в руки. Незамужней подруге или другу она принесет скорую свадьбу, а в руках молодоженов будет магнитом для проблем.

Кольца должны быть гладкими без сложного декора и камней — тогда и семейная жизнь будет спокойной, без лишних драм.

Если в день свадьбы идет дождь — к богатству и достатку. Так что перед тем как расстраиваться, что намокла одежда, вспомните, какие блага принесет это событие в будущем.

Если солнце резко выглянуло после дождя — счастливый знак. Значит, семье будет сопутствовать удача.

Свадьбу лучше всего играть во второй половине дня, особенно вечером и ночью, в браке всегда будет царить мир и спокойствие.

Во время банкета молодым нельзя есть из одной тарелки и пользоваться одними приборами. По примете это может привести к бытовым конфликтам.

Чтобы в доме был достаток, молодожены должны положить в бокалы по монетке.

Жених и невеста не должны наливать напитки гостям, так они расплескают всё свое счастье.

Во время первого танца нужно двигаться уверенно — тогда и в браке никогда не будет неопределенности. Если молодые постоянно путаются и наступают друг другу на ноги — к разладу. Если еще и не смотрят друг другу в глаза — в браке не смогут найти общий язык.

После церемонии жених должен перенести невесту через порог дома. Старый обряд обещает защиту семьи от негатива и зависти.

Разбитый свадебный бокал — к счастью. Главное, помните, что на остальные предметы это не распространяется.

В день свадьбы молодым нельзя ссориться даже по пустякам. Говорят, каким будет настроение в этот день, такой будет и семейная атмосфера в первые годы брака.

После регистрации молодым нельзя оглядываться назад. Всё — старая жизнь закончилась, дальше только вперед.

4

Свадебные приметы для гостей

Задача гостей не только вовремя приехать и не потерять конверт. Приглашенные тоже могут повлиять на атмосферу свадьбы, а иногда и на будущее молодых.

На свадьбу не принято приходить в черном с ног до головы. Черный цвет связывают с трауром и считают дурным знаком. Также избегайте белого и красного — это цвета несчастий.

Нельзя дарить острые предметы, вещи, связанные с водой, и антиквариат. По поверьям такие подарки могут испортить отношения в паре.

Незамужним девушкам полезно потрогать платье невесты после церемонии. Считается, что это помогает быстрее встретить своего человека.

Незамужним девушкам не стоит садиться в углу свадебного стола. Иначе она никогда не выйдет замуж или ее брак будет короткий и болезненный.

Нельзя приходить на свадьбу с плохими мыслями или завистью. Наши бабушки были уверены: дурной взгляд может сглазить молодых.

Во время фотосессии и разговора не вставайте между молодыми, так вы внесете разлад в их семейную жизнь.

На свадьбу старались не звать людей в сильном трауре. Считалось, что чужая печаль может принести в новую семью тяжелую энергетику.

5

Свадебные приметы для родителей молодоженов

День свадьбы хоть и праздник, но мамам и папам полностью расслабляться нельзя. Чтобы дети жили в гармонии, нужно соблюдать несколько правил.

Слезы матери в день свадьбы — к счастью детей. Считается, что материнские слезы «смывают» все будущие беды молодой семьи.

Мать жениха должна встречать молодых с караваем. Это символ достатка, сытости и благополучия нового дома.

Родителям нельзя ссориться в день свадьбы. Даже по мелочам. По примете любое напряжение между старшими может перейти в жизнь молодых.

Родители обеих сторон должны обменяться подарками. Считается, что так они быстрее станут одной семьей.

Нельзя садиться на пустое место за свадебным столом. В старину верили, что «пустота» может прийти и в дом молодых. Поэтому рядом обычно клали платок, салфетку или любой символический предмет.

Маме невесты лучше помогать с платьем лично. Есть примета, что до церемонии к наряду невесты должны прикасаться только она сама и мама, — чтобы защититься от сглаза.

Провожая детей из дома, родители не должны оборачиваться вслед. Считается, что это может «задержать» новую семейную жизнь.

В день свадьбы особую силу имеют подарки. Родители могут преподнести семейное украшение, икону или какой-то талисман. Всё это будет оберегать молодоженов с двойной силой.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Свадьба Счастье Примета Традиция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
17 мая, 10:00
Интересно, что эти традиции до сих пор актуальны. А как насчёт современных невест, которые предпочитают нестандартные образы?
Гость
17 мая, 10:02
Белое платье — классика, но так ли важно следовать всем приметам в современном мире?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«В лучшем случае будет депортация. В худшем — тюрьма». Что запрещено в Северной Корее: неожиданные трудности для туристов
Алена Никольская
Мнение
Забудьте о диетах: врач-спортсмен назвал 6 ловушек, которые мешают вам сбросить вес
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Красота дорогая и суровая: туристка рассказала, что посмотреть во Владивостоке и сколько стоит путешествие
Анастасия Микула
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Выживут сильнейшие»: владелица салона красоты — о ситуации в бьюти-индустрии
Анастасия Кулачковская
Рекомендуем