Спектакли и джаз-коктейль: куда сегодня пойти в Ярославле

Каждый день в Ярославле есть, чем заняться Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начался культурный сезон: афиша событий становится насыщеннее с каждым днем. На неделе с 12 по 17 мая и вовсе случился культурный взрыв — старт фестиваля «Будущее театральной России» и «Ночь музеев». На первый фестиваль, правда, билеты уже разобраны (осталась пара мест).

Афишу на неделю мы публиковали здесь. В этом тексте — события дня.

Будущее театральной России — всероссийский фестиваль, особенностью которого являются спектакли от выпускных курсов театральных школ России. Проходит ежегодно в Ярославле, на родине первого русского профессионального театра.

Концерты

18:30 — джаз-коктейль «Тройной рояль» (12+) в Концертном зале им. Л. В. Собинова, где будут звучать интерпретации известных мелодий и авторские композиции на фортепиано, ударных и контрабасе. Билеты от 400 до 1200 рублей.

19:00 — шоу импровизации команды «Мамины» (18+) в Концерт-холле «Кино». Полная комедийная импровизация от команды ждёт зрителей на сцене. Билеты от 700 до 1000 рублей.

Спектакли

10:30 — кукольный спектакль «Однажды на „Диком западе“» (6+) в ТЮЗе. История от Театра кукол, в которой по дороге на «Дикий запад» встречаются герои двух разных авторов: мошенники Энди и Джеф из рассказов О.Генри, и Братец Кролик из произведения Д.Харриса. Билеты 450 рублей.

11:00 — спектакль «Пеппи Длинный чулок» (6+). Известная история по повести А.Линдгрен оживёт на сцене ТЮЗа. Билеты от 400 до 500 рублей.

19:00 — спектакль «Невесты транзитом» (16+). В Доме актёра им. Сергея Пускепалиса расскажут историю двух друзей — успешного архитектора Михаила и простого парня Андрея. Андрею придётся распутать клубок интриг, которые устроил Михаил. Билеты от 1600 до 2000 рублей. В продаже ещё много свободных мест.

Кино

В кинотеатре «Киномакс» в Ярославле идут показы американской комедийной драмы «Дьявол носит Prada 2» (16+) с Энн Хэтэуей и Мерил Стрип в главных ролях. Сеансы идут с десяти утра и до полуночи. Стоимость билета от 360 до 1100 рублей в зависимости от времени показа и выбранного места. В кинотеатре «Киноформат» показы идут с 10:30 до 22:15 (от 300 до 430 рублей).