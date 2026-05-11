Так вы себя в гроб загоните: проверьте, умеете ли вы справляться с многозадачностью

Многозадачность красиво звучит только в резюме, а на деле это серьезная нагрузка на нервную систему и катализатор стресса Источник: GPT

Многозадачность давно стала не суперспособностью, а обычным фоном жизни. Мы отвечаем на сообщения по дороге, слушаем коллегу и параллельно вспоминаем, выключили ли утюг, а между делом еще пытаемся выбрать доставку, записаться к врачу и не забыть пароль от личного кабинета. Со стороны всё это выглядит как бодрое жонглирование задачами, но внутри ощущается очень по-разному: кому-то такой ритм даже нравится, кого-то он утомляет уже к обеду, а кто-то вроде бы справляется, но в финале обнаруживает, что начал десять дел и не закончил ни одно.

Этот тест — просто честная проверка: как именно вы ведете себя, когда дел становится больше, чем свободных рук, и какое у вас есть оружие против армии срочных задач.

Тест Пройден 75 раз 1 / 15 Вы дописываете важное сообщение, и в этот момент одновременно приходит звонок, уведомление из домового чата, а курьер хочет уточнить детали доставки. Что делаете? Пытаюсь ответить всем быстро хоть что-то, чтобы никто не ждал и не бесился

Быстро оцениваю срочность, отключаю лишнее и разбираюсь по очереди

На секунду замираю и опускаю руки: у меня сейчас мозг взорвется Продолжить