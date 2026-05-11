НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

5 м/c,

зап.

 749мм 77%
Подробнее
1 Пробки
USD 84,54
EUR 97,51
Скончалась заслуженный учитель РСФСР
Подробности смертельного ДТП
Боб Хартли в Ярославле
Гид подготовки к учебному году
Смешные мемы с котами
Карантин из-за смертельного вируса
Погода на выходные
Афиша на выходные
Развлечения Тест Так вы себя в гроб загоните: проверьте, умеете ли вы справляться с многозадачностью

Так вы себя в гроб загоните: проверьте, умеете ли вы справляться с многозадачностью

Или она вас уже победила?

889
Многозадачность красиво звучит только в резюме, а на деле это серьезная нагрузка на нервную систему и катализатор стресса | Источник: GPT Многозадачность красиво звучит только в резюме, а на деле это серьезная нагрузка на нервную систему и катализатор стресса | Источник: GPT

Многозадачность красиво звучит только в резюме, а на деле это серьезная нагрузка на нервную систему и катализатор стресса

Источник:

GPT

Многозадачность давно стала не суперспособностью, а обычным фоном жизни. Мы отвечаем на сообщения по дороге, слушаем коллегу и параллельно вспоминаем, выключили ли утюг, а между делом еще пытаемся выбрать доставку, записаться к врачу и не забыть пароль от личного кабинета. Со стороны всё это выглядит как бодрое жонглирование задачами, но внутри ощущается очень по-разному: кому-то такой ритм даже нравится, кого-то он утомляет уже к обеду, а кто-то вроде бы справляется, но в финале обнаруживает, что начал десять дел и не закончил ни одно.

Этот тест — просто честная проверка: как именно вы ведете себя, когда дел становится больше, чем свободных рук, и какое у вас есть оружие против армии срочных задач.

ТестПройден 75 раз
1 / 15

Вы дописываете важное сообщение, и в этот момент одновременно приходит звонок, уведомление из домового чата, а курьер хочет уточнить детали доставки. Что делаете?

  • Пытаюсь ответить всем быстро хоть что-то, чтобы никто не ждал и не бесился

  • Быстро оцениваю срочность, отключаю лишнее и разбираюсь по очереди

  • На секунду замираю и опускаю руки: у меня сейчас мозг взорвется

Любовь или нелюбовь к многозадачности не делает человека ни более успешным, ни менее собранным. У всех разный темп, разный запас внимания и разная терпимость к постоянным переключениям. И это, честно говоря, довольно освобождающая мысль. Иногда дело не в том, что вы «стали хуже справляться», а в том, что нагрузку просто давно пора разделить на два. Так что воспринимайте этот тест не как экзамен на продуктивность, а как повод внимательнее посмотреть на собственный ритм — и включить наконец заботу о себе в список ежедневных задач.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Тест Психология
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
11 мая, 08:07
прекрасно справляюсь с многозадачностью - в одной руке вилка в другой руке ложка.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
«Аналоговая жизнь — вот что нам нужно». Почему новые блокбастеры проваливаются, а повторы старых фильмов собирают полные залы
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем