Прощение или расставание навеки? Чем закончился турецкий сериал «Три сестры»

Три сестры — Тюркан, Дёнюш и Дерья сидят в обнимку вместе со своей матерью, Несрин ханым, и мечтают о прекрасных годах, которые ждут их впереди Источник: кадр из сериала «Три сестры» (16+), реж. Эда Тексёз, студия Süreç Film, 2022–2024 год

Почти чеховская драма с турецким колоритом: сериал «Три сестры» (16+) переносит зрителя в уютный прибрежный городок, где за фасадом идеальной жизни скрываются разбитые мечты и опасные тайны. То, что начиналось как солнечная идиллия в доме у моря, быстро оборачивается водоворотом нешуточных страстей, заставляя неразлучных сестер столкнуться с жестоким предательством и роковыми ошибками прошлого. Приоткрываем завесу над неожиданным и вполне ожидаемым финалом сериала.

Сюжет сериала «Три сестры»

В сериале показана история трех девушек, родных сестер — Тюркан, Дёнюш и Дерьи Календер, которые живут счастливо в маленьком провинциальном городке и мечтают о светлом будущем. Одна славится своей красотой, другая — кротким нравом, а третья — бунтарским духом. Несмотря на различия характеров, сестры любят друг друга до самозабвения.

Тюркан — словно Рапунцель, запертая в высокой башне. Со стороны ее жизнь кажется мечтой, но за закрытыми дверями скрывается трагедия. Тюркан выросла с убеждением, что красота — ее единственный дар: ведь даже мать любила девочку только за внешность. Она всегда была «хрупким цветком», нуждающимся в защите. Эта гиперопека лишила Тюркан права выбора. Она не выбирала ни мужа, ни тот ад, в который превратилась ее жизнь после свадьбы.

Жизнь сестер у моря кажется райской лишь на первый взгляд Источник: кадр из сериала «Три сестры» (16+), реж. Эда Тексёз, студия Süreç Film, 2022–2024 год

Средняя дочь Дёнюш больше всех похожа характером на отца. Она мечтала поступить в вуз и изучать литературу, но планам помешали болезни и финансовые трудности семьи. После замужества старшей сестры и отъезда младшей Дёнюш осталась единственной опорой родителей. Главная любовь ее жизни — Сердар. И хотя мать девушки годами пыталась разлучить влюбленных, судьба готовит им новую встречу.

Дерья — самая своенравная, прямолинейная и мятежная сестра, которая получила прозвище «Сорванец». Она обожает природу и животных, мечтает стать архитектором и идет к цели напролом, но ее главным препятствием становится она сама. Импульсивность и дерзость толкают Дерью на ошибки, заставляя выбирать не тех людей. Привязанность к Хакану — безответственному прожигателю жизни, который намного старше нее, может завести девушку в тупик.

Отец девушек, Садык бей, — начальник почтового отделения. Он без памяти любит свою жену, детей и место, где живет, и привык ставить интересы близких на первое место. Его супруга и мать трех сестер, Несрин ханым, не любит провинциальный Айвалык и стремится уехать оттуда в большой город, чувствуя себя там в ловушке. Жизнь для нее — бесконечная борьба, где правила устанавливает она, а ее властный характер отчасти объясняется учительской профессией.

После свадьбы не всегда наступает счастье, как мечтала эта девушка Источник: кадр из сериала «Три сестры» (16+), реж. Эда Тексёз, студия Süreç Film, 2022–2024 год

Благополучная жизнь в родительском доме дает трещину после замужества Тюркан, и над семьей сгущаются тучи. Пока Тюркан пытается скрыть свое несчастье в «сказочном замке», ставшем для нее тюрьмой, жизнь Дёнюш рушится из-за вскрывшейся тайны прошлого, а Дерья вступает на путь, с которого нет возврата. Родители девушек, Садык бей и Несрин ханым, пытаясь удержать дочерей у края пропасти, порой теряют самообладание, а порой отдаляются друг от друга.

«Скорбь по утраченным ценностям»

Сериал является адаптацией одноименного романа-бестселлера известной турецкой журналистки, актрисы, телеведущей и писательницы Иджлаль Айдын, который был опубликован в 2018 году и побил рекорды продаж в Турции. Автор истории на протяжении трех лет лелеяла мечту об экранизации.

«Изначально я задумывала „Трех сестер“ именно как телесериал, но позже изменила решение и превратила идею в книгу. И я очень рада, что поступила именно так», — призналась Айдын газете «Хюррийет».

И автор романа, и создатели сериала напоминают о семейных ценностях Источник: кадр из сериала «Три сестры» (16+), реж. Эда Тексёз, студия Süreç Film, 2022–2024 год

«Я начала писать этот роман, чувствуя скорбь по утраченным ценностям и в тот момент, когда поняла, что мне больше нет места в этой новой реальности, — добавляет Иджлаль Айдын. — Под этим небом нет новых историй, но есть язык, по которому мы все очень соскучились. Я говорила себе: „Не могу же я быть единственной, кто тоскует по человеческому теплу, соучастию, вежливости“. И я оказалась права. Нас очень много».

Где снимали сериал «Три сестры»

Действие произведения, а потом и сериала, разворачивается в одном из красивейших уголков страны — городе Айвалык — и повествует о жизни местной семьи. Это же место продюсеры телепроекта и выбрали как локацию для съемок.

«Я верю в удачу, которую приносят Айвалык и остров Джунда, — рассказывала автор романа. — Сейчас, когда я смотрю отснятые сцены, из моих глаз так и катятся слезы счастья. Я получаю вознаграждение за то, чему когда-то сказала „нет“, видя, как мечты, которые я оберегала в соответствии со своими силами и убеждениями, превращаются в реальность».

Природа Эгейского побережья — идеальная «декорация» Источник: кадр из сериала «Три сестры» (16+), реж. Эда Тексёз, студия Süreç Film, 2022–2024 год

В сериале задействован по-настоящему сильный актерский состав. Ключевых персонажей на экране воплотили Реха Озджан, сама Иджлаль Айдын, которая играет роль матери сестер, Беркер Гювен, Озгю Кайя, Алмила Ада и Мелиса Берберолу.

Чем закончился сериал «Три сестры»

Путь семьи Календер был полон драматических испытаний: Тюркан прошла через унижения в браке и жестокость свекрови Рючхан; Дёнюш едва не сломалась под тяжестью правды о своем происхождении и борьбы с болезнью; а Дерья совершила немало ошибок, выбирая не тех мужчин.

Долгое время казалось, что «дом с красной дверью» навсегда утратил былое тепло, а сестры безнадежно разошлись в разные стороны, но последние серии расставляют всё по своим местам. Семья снова пытается собраться за одним столом. Садык, чувствуя груз прожитых лет, наставляет Тюркан простить Дерью и взять сестер под свое крыло.

В финале три сестры снова стали близкими Источник: кадр из сериала «Три сестры» (16+), реж. Эда Тексёз, студия Süreç Film, 2022–2024 год

Сердечный приступ Садыка прямо во время этого ужина становится моментом истины: сестры забывают старые обиды и объединяются ради спасения отца. Параллельно Дерья наконец находит покой рядом с любимым.

Одной из самых трогательных линий становится воссоединение Дёнюш и Сердара. Когда болезнь девушки возвращается, она пытается оттолкнуть любимого, боясь оставить его вдовцом. Но Сердар доказывает, что его чувства сильнее страха. Его преданность возвращает Дёнюш веру в будущее, и она соглашается на лечение.

Финал переносит зрителя на много лет вперед. Тюркан и Сомер, пройдя через годы расставаний, обретают гармонию. Дёнюш не только побеждает недуг, но и становится знаменитой писательницей, воспитывая вместе с Сердаром сына Джана. Дерья и Картал также возвращаются из Франции к родному порогу. Садык Бей празднует свое 80-летие в окружении всех своих детей и внуков.

Вся семья собралась за большим столом Источник: кадр из сериала «Три сестры» (16+), реж. Эда Тексёз, студия Süreç Film, 2022–2024 год