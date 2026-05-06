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Развлечения Тест Вы творец или стратег? Узнайте свой тип мышления за 2 минуты — тест

Вы творец или стратег? Узнайте свой тип мышления за 2 минуты — тест

Только честные ответы дадут наиболее верную картину

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А как принимаете решения вы: спонтанно или только составив четкий план? | Источник: кадр из фильма «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» (18+), реж. Кевин Смит, Dimension Films, 2001 годА как принимаете решения вы: спонтанно или только составив четкий план? | Источник: кадр из фильма «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» (18+), реж. Кевин Смит, Dimension Films, 2001 год

А как принимаете решения вы: спонтанно или только составив четкий план?

Источник:

кадр из фильма «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар» (18+), реж. Кевин Смит, Dimension Films, 2001 год

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди мгновенно находят выход из лабиринта инструкций, а другие создают шедевры из чистого хаоса? Всё дело в том, как устроено наше мышление. Чтобы вы могли лучше узнать, какая суперсила управляет вашими решениями, мы и составили этот тест. Холодная логика, безумный креатив, тонкая интуиция или системный подход? Хватит гадать, на что опереться при принятии решений. Всего 10 простых ситуаций покажут, как на самом деле работает ваша голова. Честные ответы сэкономят вам годы поиска себя. Узнайте свой тип мышления и поймите наконец, как ваш мозг видит этот мир.

ТестПройден 346 раз
1 / 10

Какой предмет в школе вы любили больше остальных?

  • Литературу, изо или музыку.

  • Штангенциркуль. А вообще у меня не было любимого предмета, учился по настроению.

  • Биологию или историю.

  • Математику или физику.

2 / 10

Как поступите, начиная собирать сложный шкаф?

  • Просто начну крутить, доверяя рукам и предчувствию.

  • Буду строго следовать инструкции, проверяя каждую деталь.

  • Сначала попробую собрать сам. В схему загляну, только если что-то не будет получаться.

  • Первым делом окину взглядом все детали, чтобы понять общую логику конструкции.

3 / 10

Как вы обычно принимаете важные решения?

  • Слушаю внутренний голос, он редко подводит.

  • Ищу нестандартный выход, который никто не заметил.

  • Анализирую, как это решение повлияет на всё остальное в долгосрочной перспективе.

  • Составляю таблицу с плюсами и минусами.

4 / 10

Объясняя человеку, как пройти в то или иное заведение, как вы поступите?

  • Нарисую карту или скину геопозицию.

  • Назову точный адрес. Возможно, даже количество метров.

  • Скажу что-то вроде: «Иди в сторону центра, там увидишь».

  • Буду ориентировать по ярким вывескам и атмосферным местам.

5 / 10

Что вас больше всего раздражает в работе?

  • Излишний контроль и требование объяснять каждый шаг.

  • Скучные, однообразные задачи без капли творчества.

  • Когда люди не видят связи между своими действиями и общим результатом.

  • Отсутствие четкого плана и хаос.

6 / 10

Вы смотрите детективный фильм. В какой момент понимаете, кто убийца?

  • В первые 10 минут — просто «сердце екнуло» на этого героя.

  • Я придумываю свою версию, которая часто интереснее финала.

  • Сразу вычисляю того, кому это выгодно стратегически.

  • Ближе к концу, сопоставив все улики.

7 / 10

Как выглядит ваш идеальный рабочий стол?

  • Функциональное пространство, где всё под рукой для разных задач.

  • «Творческий беспорядок» с кучей вдохновляющих мелочей.

  • Сегодня один, завтра другой — зависит от настроения

  • Идеальный порядок, всё по линеечке.

8 / 10

Какой способ выучить иностранный язык вам ближе остальных?

  • Поеду в страну и буду общаться «на пальцах».

  • Зубрить грамматические правила.

  • Постараться понять структуру языка и логику построения фраз.

  • Смотреть фильмы и слушать песни, пытаясь поймать вайб.

9 / 10

Какими аргументами вы обычно пользуетесь в споре?

  • Метафорами и яркими примерами.

  • Своими ощущениями и отношением к ситуации.

  • Логическими цепочками «если…, то…»

  • Сухими фактами и цифрами.

10 / 10

Какая суперспособность вам ближе?

  • Умение видеть невидимые связи между людьми и вещами.

  • Чтение мыслей и предугадывание будущего.

  • Способность создавать целые миры из ничего.

  • Мгновенный просчет всех вариантов развития событий.

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
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