Вы творец или стратег? Узнайте свой тип мышления за 2 минуты — тест

Вы когда-нибудь задумывались, почему одни люди мгновенно находят выход из лабиринта инструкций, а другие создают шедевры из чистого хаоса? Всё дело в том, как устроено наше мышление. Чтобы вы могли лучше узнать, какая суперсила управляет вашими решениями, мы и составили этот тест. Холодная логика, безумный креатив, тонкая интуиция или системный подход? Хватит гадать, на что опереться при принятии решений. Всего 10 простых ситуаций покажут, как на самом деле работает ваша голова. Честные ответы сэкономят вам годы поиска себя. Узнайте свой тип мышления и поймите наконец, как ваш мозг видит этот мир.