Эти фильмы помогут испытать адреналин: 11 картин для тех, кто скучает по «Бегущему в лабиринте»

История о подростках в смертельном эксперименте задала тон антиутопиям про выживание и бунт против системы Источник: кадр из фильма «Бегущий в лабиринте» (18+), реж. Уэс Болл, 20th Century Fox, 2014 год

После «Бегущего в лабиринте» (18+) зрителям сложно забыть ощущение, когда стены сдвигаются, правила не объясняют, а спасение — вопрос смекалки и доверия. Если вам не хватает историй, где молодежь оказывается пешками в чужой игре, вот восемь картин с похожей атмосферой: минимум подсказок, максимум напряжения.

«Голодные игры» (18+)

Арена превращает подростков в пешек системы, где сочувствие считается слабостью Источник: кадр из фильма «Голодные игры» (18+), реж. Гэри Росс, Lionsgate и Color Force, 2012 год

В будущем государство устраивает показательные состязания на выживание. Подростков отправляют на арену, где каждый шаг может стать последним, выжить должен только один. Китнисс добровольно занимает место сестры и быстро понимает: за зрелищем стоит холодный расчет. Союзы здесь непрочны, а правила всегда работают в пользу организаторов.

Фильм держит в напряжении и показывает, как страх превращают в инструмент управления. Атмосфера контролируемого эксперимента и борьба против системы напоминают испытания в таинственном лабиринте.

«Дивергент» (12+)

Мир фракций не терпит тех, кто мыслит шире установленных рамок Источник: кадр из фильма «Дивергент» (12+), реж. Нил Бёргер, Summit Entertainment и Red Wagon Entertainment, 2014 год

Общество разделено на фракции, каждая отвечает за определенное качество. Подростки обязаны пройти тест и выбрать путь на всю жизнь. Трис обнаруживает, что не вписывается ни в одну категорию, а значит, представляет угрозу порядку.

За красивой структурой скрываются манипуляции и страх перед теми, кто мыслит иначе. Испытания, тренировки и тайные заговоры создают ту же нервную динамику, что и история о группе ребят, вынужденных искать выход из смертельной ловушки.

«Экзамен» (18+)

Обычная комната становится ловушкой, в которой рушатся маски и амбиции Источник: кадр из фильма «Экзамен» (18+), реж. Стюарт Хэзелдайн, Bedlam Productions и Hazeldine Films, 2009 год

Несколько претендентов собираются в стерильной комнате, чтобы пройти финальный этап отбора в крупную корпорацию. Им выдают лист бумаги и озвучивают строгие условия. Вопрос, на который нужно ответить, оказывается не так очевиден. Время идет, напряжение растет, подозрения множатся.

Закрытое пространство превращается в психологическую арену, где каждый подозревает другого. Картина напоминает: иногда самый опасный лабиринт — не из бетона, а из собственных страхов и амбиций.

«Куб» (18+)

Холодные стены и смертельные ловушки проверяют логику и доверие на прочность Источник: кадр из фильма «Куб» (18+), реж. Винченцо Натали, Cube Libre, 1997 год

Группа незнакомцев приходит в себя внутри гигантской конструкции, состоящей из комнат с ловушками. Они не знают, кто их сюда поместил и по какой причине. Чтобы выбраться, героям приходится разгадывать математические схемы и действовать сообща. Но доверие — редкий ресурс, а каждый неверный шаг стоит жизни.

Минималистичные декорации лишь усиливают ощущение безысходности. Как и в истории о беглецах из лабиринта, здесь главное — понять правила чужой игры.

«Игра Эндера» (12+)

Военная академия воспитывает стратегов, не предупреждая о настоящих ставках Источник: кадр из фильма «Игра Эндера» (12+), реж. Гэвин Худ, Summit Entertainment и Odd Lot Entertainment, 2013 год

Подростков собирают в военную академию, чтобы подготовить к отражению инопланетной угрозы. Учебные симуляции выглядят как игра, но постепенно становится ясно: ставки куда выше. Эндера выделяют за стратегическое мышление, однако давление на него только усиливается.

Фильм поднимает вопрос, насколько допустимо использовать детей в масштабных экспериментах ради безопасности общества. Тема манипуляции и скрытых целей создателей системы перекликается с загадкой, стоящей за смертельным испытанием «Лабиринта».

«Остров» (12+)

Идеальная изоляция трещит по швам, когда правда выходит наружу Источник: кадр из фильма «Остров» (12+), реж. Майкл Бэй, DreamWorks Studios и Warner Bros. Pictures, 2005 год

Жители изолированного комплекса убеждены, что внешний мир разрушен. Единственный шанс попасть в «лучшее место» — выиграть в лотерею. Но правда оказывается куда мрачнее официальной версии. Когда иллюзия рушится, начинается бегство и погоня.

Фильм исследует тему контроля над информацией и того, как легко внушить людям удобную реальность. История о попытке вырваться из искусственно созданной среды отзывается знакомыми мотивами.

«Хроники хищных городов» (12+)

Мир, где мегаполисы на колесах охотятся друг на друга, превращает выживание в бесконечную гонку Источник: кадр из фильма «Хроники хищных городов» (12+), реж. Кристиан Риверс, Universal Pictures, 2018 год

В мире будущего мегаполисы передвигаются по опустошенной планете и буквально пожирают друг друга ради ресурсов. Лондон становится гигантской машиной, охотящейся на города поменьше. Сирота Том и загадочная Эстер оказываются втянуты в опасное противостояние, где за фасадом технологического величия скрываются интриги и борьба за власть.

Постапокалиптический масштаб и молодежные герои добавляют истории тот самый драйв, который так ценят поклонники антиутопий.

«Бегущий по лезвию 2049» (18+)

Поиск истины в мире тотального контроля превращается в личное испытание Источник: кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049» (18+), реж. Дени Вильнёв, Alcon Entertainment, 2017 год

Хотя действие разворачивается в футуристическом мегаполисе, картину роднит с «Бегущим в лабиринте» тема поиска истины в мире, где всё под контролем. Офицер Кей выходит на след тайны, способной изменить баланс сил. Расследование превращается в личный кризис и ставит под сомнение саму природу человека.

Мрачная атмосфера, ощущение тотального надзора и борьба с системой делают фильм философским родственником подростковой антиутопии.

«Посвященный» (12+)

Общество без боли скрывает прошлое, которое способно разрушить порядок Источник: кадр из фильма «Посвященный» (12+), реж. Филлип Нойс, The Weinstein Company, Walden Media и Asis Productions, 2014 год

Общество будущего избавилось от боли, конфликтов и даже ярких эмоций. Память о прошлом хранит лишь один человек — Хранитель. Юноша по имени Джонас получает редкую роль и начинает узнавать правду о мире без чувств. Чем больше он видит, тем очевиднее становится: идеальный порядок построен на лишении выбора.

История о пробуждении сознания и бегстве от стерильной системы органично вписывается в ряд антиутопий о контроле.

«Время» (18+)

Минуты становятся валютой, а богатство измеряется оставшимися годами жизни Источник: кадр из фильма «Время» (18+), реж. Эндрю Никкол, New Regency Productions, Strike Entertainment и Regency Enterprises, 2011 год

В этой реальности главной валютой становится не деньги, а годы жизни. После 25 лет люди перестают стареть, но вынуждены ежедневно платить временем за всё: от чашки кофе до аренды жилья. Богатые живут почти вечно, бедные считают минуты.

Уилл получает внезапный «подарок» и оказывается втянут в борьбу против несправедливой модели общества. Динамичный сюжет и тема неравенства делают фильм близким по духу историям о жестких правилах и поиске свободы.

«Равные» (18+)

Запрет на эмоции оборачивается самым опасным бунтом против системы Источник: кадр из фильма «Равные» (18+), реж. Дрейк Доримус, Route One Films, Scott Free Productions

В обществе будущего эмоции объявлены болезнью. Люди живут спокойно и рационально, пока не начинают испытывать чувства, которые запрещены системой. Сайлас замечает в себе перемены и встречает девушку, скрывающую ту же «аномалию».

Любовь становится преступлением, а любое проявление человечности — угрозой порядку. Лаконичная антиутопия исследует, что происходит, когда контроль заходит слишком далеко и лишает людей права чувствовать.