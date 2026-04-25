«В Барселоне остановиться дешевле»: когда лучше ехать в Казань, чтобы не переплатить за жилье

В 2025 году Казань посетили более 4,5 млн туристов Источник: Лина Саитова / 116.RU

Казань — одно из самых популярных направлений внутреннего туризма. В 2025 году в столицу Татарстана приехали погостить больше 4,5 миллиона человек. В этом году рассчитывают на 7 миллионов. Это неизбежно сказывается на ценах, в первую очередь — на жилье. В то же время некоторые эксперты говорят о снижении турпотока. Когда в Казани меньше туристов, на какое время лучше планировать поездку, чтобы не разориться на жилье, — все ответы в материале 116.RU.

«Влияет общая нервозность из-за кризиса»

Спрос на отдых в Казани действительно падает. Об этом нам рассказал глава ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов. По словам эксперта, сама Казань тут ни при чем, влияют внешние факторы.

«В Казань люди в основном приезжают на машинах. Есть те, кто прилетают самолетами, [приезжают] поездами. Но в этом году из-за частых закрытий аэропортов и общей нервозности из-за кризиса люди в целом стали меньше летать и ездить, в том числе и к нам. Мы эту тенденцию четко видим», — рассказал Мифтахов.

Эксперт считает, что майские праздники в этом году только подтвердят спад турпотока. Ситуацию усугубит календарь.

«У нас майские праздники в этом году очень короткие. Всего два выходных добавились: 1 и 8 мая, оба дня пятницы. Итого у туристов есть всего 3 дня, чтобы отдохнуть, потом снова на работу. Людям так сложно куда-то будет выбраться. Поэтому да, поток туристов на майских однозначно будет меньше», — пояснил Мифтахов.

«На 9 мая в Казань туристы едут не так охотно»

Президент ассоциации отелей Казани и РТ Инга Гадзаова с позицией Мифтахова согласна, но лишь отчасти. В первые дни майских праздников в Казань приедет много гостей: это в первую очередь спортсмены.

Казанский марафон пройдет в этом году с 1 по 3 мая. Организаторы сообщают, что регистрацию прошли больше 35 тысяч спортсменов, а всего ожидается порядка 40 тысяч участников. Заявки отправили представители 33 стран и 84 регионов России.

Из-за наплыва участников марафона и членов их семей в Казани в начале мая традиционно наблюдается высокая загрузка в местах размещения.

«При высокой загрузке на первые майские праздники на вторые — с 8 по 10 мая — объем бронирований будет ощутимо меньше. Этой тенденции уже несколько лет. Почему-то на 9 мая в Казань туристы едут не так охотно», — пояснила Гадзаова.

Говоря о турпотоке в Казани в целом, эксперт не увидела какого-то резкого снижения в сравнении с последними несколькими годами.

«Я не могу сказать, что турпоток упал как-то сильно в сравнении с последними годами. Но тут, конечно, смотря с чем сравнивать», — пояснила Гадзаова.

«Людям нужны новые зрелища»

Добавим, власти Татарстана связывают падение турпотока в том числе и с рынком посуточной аренды. В феврале на заседании госкомитета Татарстана по туризму по итогам 2025 говорили о том, что реальные цифры по турпотоку смазаны. Дело в том, что что всё больше туристов останавливаются не в отелях, а в квартирах. Этот вариант выбирают 40% гостей Казани.

Тогда же чиновники обратили внимание на то, что туристы стали менее охотно тратить деньги в столице Татарстана.

«Исследования показывают, что туристы стали более бюджетно ориентированными, всё чаще интересуясь бесплатными мероприятиями и акциями», — пишет пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.

Отельеры согласны с властями в том, что турпоток достиг своего плато и для дальнейшего роста нужно приложить немало усилий.

«Людям нужны новые зрелища. Понятное дело, что возвратные туристы были и будут, но нам же важно наращивать число гостей. Это как в бизнесе: не бывает так, что мы сделали Казань точкой притяжения, и всё, поток туристов будет всегда. Нет, так не бывает. Нам всегда надо вкладываться, завлекать туристов. Тем более это важно, когда мы говорим не о сохранении туристического потока, а о необходимости его роста», — поделилась Гадзаова.

«В Барселоне дешевле, чем в Казани»

Пока власти Татарстана косвенно винят арендодателей посуточных квартир в искажении официальных цифр по турпотоку, сами предприниматели чуть ли не кричат о резком падении доходов. В этом году и без того непростая ситуация только усугубилась, говорит Ильяс Аскаров — владелец компании «Чак-Чак Хаус», которая специализируется на краткосрочной аренде жилья. В управлении у бизнесмена находятся 25 квартир разного ценового сегмента.

«К нам сейчас едет меньше туристов, и это абсолютно точно. В этом году февраль и половина января были мертвыми, март — так себе, только сейчас постепенно как-то восстанавливается спрос. Но в прошлые годы в это же самое время было заметно лучше по бронированиям», — рассказал эксперт.

По словам нашего собеседника, у него наибольшей популярностью пользуются эконом- и бизнес-сегменты квартир, а вот «комфорт» остался невостребованным.

Проблему обостряет не только падение самого объема бронирований, но и «среднего чека» — суммы, которую каждый гость оставляет за проживание. Этот показатель по сравнению с прошлым годом упал примерно на 10%. Такую динамику наш собеседник считает хоть и грустной, но очевидной.

«Я сам много путешествую. Скажу вам так: в Барселоне остановиться будет дешевле, чем в Казани. К нам сюда, чтобы приехать всего лишь на выходные, это тысяч 100 надо на семью. Теперь не каждый поедет в Казань. А некоторые, кому такой уик-энд по карману, выбирают доплатить и улететь в условную Турцию», — говорит Аскаров.

В прогнозах на майские праздники Аскаров солидарен с позицией Инги Гадзаовой.

«На первые майские у меня полная бронь, у конкурентов тоже. А вот ко Дню Победы уже не так хорошо: спортсмены уедут, приедут в основном туристы. А их будет уже не так много, как раньше. У меня на эти даты еще есть свободные квартиры, хотя почти всегда к началу апреля полная бронь была», — пояснил бизнесмен.

«Этот бизнес надо сворачивать»

Еще более пессимистичным взглядом на ситуацию поделилась глава компании FATiR Эльвира Терегулова. В этом бизнесе она работает давно, но стала подумывать о смене вида деятельности — деньги ушли из сферы посуточной аренды.

«Этот бизнес надо сворачивать. Если раньше хоть какой-то доход был, то теперь это сплошной убыток. Последний нормальный год у нас был 2022-й, как это ни странно. Тогда у людей, видимо, еще были запасы денег. А потом с каждым годом все хуже. У меня в этом году загрузка упала на 90%! Средний чек упал где-то на треть. Как в такой ситуации самой жить и детей кормить?» — говорит Терегулова.

У предпринимательницы забронированы все квартиры на дни проведения казанского марафона. А вот на выходные ко Дню Победы нет ни одной брони.

«У меня никогда так не было, чтобы в майские не было ни одной брони! Даже в прошлом году квартиры хорошо работали. Я пребываю в шоке от этого года», — поделилась Терегулова.

«Майские праздники — даты высокого спроса»

Ожидая массового наплыва спортсменов и туристов на первые майские праздники в Казани, многие отельеры и арендодатели квартир посуточно поднимают цены. Это стандартная практика, говорят все наши собеседники.

«Эта тенденция стандартная для всей отрасли. У нас есть сезонность: высокий спрос и низкий. И майские праздники, конечно же, — это даты высокого спроса. Поэтому все отельеры применяют тарифы на высокий сезон. Причем эти тарифы и календарь сезонности формируют еще в декабре», — рассказала Гадзаова.

Слова эксперта подтверждают и сайты бронирования отелей: цены действительно на майские выше, чем в другие выходные. Но, как оказалось, к практике «тарифов высокого сезона» прибегают не все.

Для анализа цен мы использовали единый фильтр: сутки размещения с 1 по 2 мая и с 8 по 9 мая на 2 человек в Казани. Также для сравнения мы посмотрели стоимость тех же самых номеров, но в обычные выходные, 25–26 апреля. Цены взяты из сервиса для бронирования «Яндекс.Путешествия», они были актуальны на момент подготовки материала.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы

«Тут любую цену поставь на квартиру, уйдет»

Посуточная аренда квартир тоже сильно вырастет на майских. Оба наших собеседника, работающих в этой сфере, говорят, что подняли ценники в несколько раз на период проведения Казанского марафона.

«На марафон к нам приедут десятки тысяч человек, если не сотня. Тут любую цену поставь на квартиру, всё уйдет. Кто-то говорит, что это наша жадность. Нет, нам надо как-то бизнес удержать», — говорит Аскаров.

Предприниматель рассказал, что в этом году из-за ощутимого падения объема бронирований доходы сильно просели.

«У нас, как Новый год закончился, начался мертвый сезон. Я ушел в сильный минус в феврале и марте. И теперь поднял цены, чтобы как-то выйти в плюс. С новогодними каникулами делаем то же самое — в декабре квартиры стоят, а жить надо», — поделился Аскаров.

Эльвира Терегулова тоже говорит, что резко подняла стоимость аренды своих квартир на период майских праздников.

«У меня доходы рухнули, чтобы отыграть хоть что-то, конечно, подняла цены. Люди ищут жилье, спрос меньше, так что всё равно на дни марафона квартиры разберут. А вот к 9 мая цены снижу», — говорит предприниматель.

Сравнивать цены мы будем методом «случайного тыка» на сервисе объявлений Avito. В расчет берем аренду однокомнатно квартиры на те же самые даты: 25–26 апреля, 1–2 мая, 8–9 мая.