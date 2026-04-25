«В Барселоне остановиться дешевле»: когда лучше ехать в Казань, чтобы не переплатить за жилье

Казань — одно из самых популярных направлений внутреннего туризма. В 2025 году в столицу Татарстана приехали погостить больше 4,5 миллиона человек. В этом году рассчитывают на 7 миллионов. Это неизбежно сказывается на ценах, в первую очередь — на жилье. В то же время некоторые эксперты говорят о снижении турпотока. Когда в Казани меньше туристов, на какое время лучше планировать поездку, чтобы не разориться на жилье, — все ответы в материале 116.RU.
«Влияет общая нервозность из-за кризиса»
Спрос на отдых в Казани действительно падает. Об этом нам рассказал глава ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов. По словам эксперта, сама Казань тут ни при чем, влияют внешние факторы.
«В Казань люди в основном приезжают на машинах. Есть те, кто прилетают самолетами, [приезжают] поездами. Но в этом году из-за частых закрытий аэропортов и общей нервозности из-за кризиса люди в целом стали меньше летать и ездить, в том числе и к нам. Мы эту тенденцию четко видим», — рассказал Мифтахов.
Эксперт считает, что майские праздники в этом году только подтвердят спад турпотока. Ситуацию усугубит календарь.
«У нас майские праздники в этом году очень короткие. Всего два выходных добавились: 1 и 8 мая, оба дня пятницы. Итого у туристов есть всего 3 дня, чтобы отдохнуть, потом снова на работу. Людям так сложно куда-то будет выбраться. Поэтому да, поток туристов на майских однозначно будет меньше», — пояснил Мифтахов.
«На 9 мая в Казань туристы едут не так охотно»
Президент ассоциации отелей Казани и РТ Инга Гадзаова с позицией Мифтахова согласна, но лишь отчасти. В первые дни майских праздников в Казань приедет много гостей: это в первую очередь спортсмены.
Казанский марафон пройдет в этом году с 1 по 3 мая. Организаторы сообщают, что регистрацию прошли больше 35 тысяч спортсменов, а всего ожидается порядка 40 тысяч участников. Заявки отправили представители 33 стран и 84 регионов России.
Из-за наплыва участников марафона и членов их семей в Казани в начале мая традиционно наблюдается высокая загрузка в местах размещения.
«При высокой загрузке на первые майские праздники на вторые — с 8 по 10 мая — объем бронирований будет ощутимо меньше. Этой тенденции уже несколько лет. Почему-то на 9 мая в Казань туристы едут не так охотно», — пояснила Гадзаова.
Говоря о турпотоке в Казани в целом, эксперт не увидела какого-то резкого снижения в сравнении с последними несколькими годами.
«Я не могу сказать, что турпоток упал как-то сильно в сравнении с последними годами. Но тут, конечно, смотря с чем сравнивать», — пояснила Гадзаова.
«Людям нужны новые зрелища»
Добавим, власти Татарстана связывают падение турпотока в том числе и с рынком посуточной аренды. В феврале на заседании госкомитета Татарстана по туризму по итогам 2025 говорили о том, что реальные цифры по турпотоку смазаны. Дело в том, что что всё больше туристов останавливаются не в отелях, а в квартирах. Этот вариант выбирают 40% гостей Казани.
Тогда же чиновники обратили внимание на то, что туристы стали менее охотно тратить деньги в столице Татарстана.
«Исследования показывают, что туристы стали более бюджетно ориентированными, всё чаще интересуясь бесплатными мероприятиями и акциями», — пишет пресс-служба Госкомитета Татарстана по туризму.
Отельеры согласны с властями в том, что турпоток достиг своего плато и для дальнейшего роста нужно приложить немало усилий.
«Людям нужны новые зрелища. Понятное дело, что возвратные туристы были и будут, но нам же важно наращивать число гостей. Это как в бизнесе: не бывает так, что мы сделали Казань точкой притяжения, и всё, поток туристов будет всегда. Нет, так не бывает. Нам всегда надо вкладываться, завлекать туристов. Тем более это важно, когда мы говорим не о сохранении туристического потока, а о необходимости его роста», — поделилась Гадзаова.
«В Барселоне дешевле, чем в Казани»
Пока власти Татарстана косвенно винят арендодателей посуточных квартир в искажении официальных цифр по турпотоку, сами предприниматели чуть ли не кричат о резком падении доходов. В этом году и без того непростая ситуация только усугубилась, говорит Ильяс Аскаров — владелец компании «Чак-Чак Хаус», которая специализируется на краткосрочной аренде жилья. В управлении у бизнесмена находятся 25 квартир разного ценового сегмента.
«К нам сейчас едет меньше туристов, и это абсолютно точно. В этом году февраль и половина января были мертвыми, март — так себе, только сейчас постепенно как-то восстанавливается спрос. Но в прошлые годы в это же самое время было заметно лучше по бронированиям», — рассказал эксперт.
По словам нашего собеседника, у него наибольшей популярностью пользуются эконом- и бизнес-сегменты квартир, а вот «комфорт» остался невостребованным.
Проблему обостряет не только падение самого объема бронирований, но и «среднего чека» — суммы, которую каждый гость оставляет за проживание. Этот показатель по сравнению с прошлым годом упал примерно на 10%. Такую динамику наш собеседник считает хоть и грустной, но очевидной.
«Я сам много путешествую. Скажу вам так: в Барселоне остановиться будет дешевле, чем в Казани. К нам сюда, чтобы приехать всего лишь на выходные, это тысяч 100 надо на семью. Теперь не каждый поедет в Казань. А некоторые, кому такой уик-энд по карману, выбирают доплатить и улететь в условную Турцию», — говорит Аскаров.
В прогнозах на майские праздники Аскаров солидарен с позицией Инги Гадзаовой.
«На первые майские у меня полная бронь, у конкурентов тоже. А вот ко Дню Победы уже не так хорошо: спортсмены уедут, приедут в основном туристы. А их будет уже не так много, как раньше. У меня на эти даты еще есть свободные квартиры, хотя почти всегда к началу апреля полная бронь была», — пояснил бизнесмен.
«Этот бизнес надо сворачивать»
Еще более пессимистичным взглядом на ситуацию поделилась глава компании FATiR Эльвира Терегулова. В этом бизнесе она работает давно, но стала подумывать о смене вида деятельности — деньги ушли из сферы посуточной аренды.
«Этот бизнес надо сворачивать. Если раньше хоть какой-то доход был, то теперь это сплошной убыток. Последний нормальный год у нас был 2022-й, как это ни странно. Тогда у людей, видимо, еще были запасы денег. А потом с каждым годом все хуже. У меня в этом году загрузка упала на 90%! Средний чек упал где-то на треть. Как в такой ситуации самой жить и детей кормить?» — говорит Терегулова.
У предпринимательницы забронированы все квартиры на дни проведения казанского марафона. А вот на выходные ко Дню Победы нет ни одной брони.
«У меня никогда так не было, чтобы в майские не было ни одной брони! Даже в прошлом году квартиры хорошо работали. Я пребываю в шоке от этого года», — поделилась Терегулова.
«Майские праздники — даты высокого спроса»
Ожидая массового наплыва спортсменов и туристов на первые майские праздники в Казани, многие отельеры и арендодатели квартир посуточно поднимают цены. Это стандартная практика, говорят все наши собеседники.
«Эта тенденция стандартная для всей отрасли. У нас есть сезонность: высокий спрос и низкий. И майские праздники, конечно же, — это даты высокого спроса. Поэтому все отельеры применяют тарифы на высокий сезон. Причем эти тарифы и календарь сезонности формируют еще в декабре», — рассказала Гадзаова.
Слова эксперта подтверждают и сайты бронирования отелей: цены действительно на майские выше, чем в другие выходные. Но, как оказалось, к практике «тарифов высокого сезона» прибегают не все.
Для анализа цен мы использовали единый фильтр: сутки размещения с 1 по 2 мая и с 8 по 9 мая на 2 человек в Казани. Также для сравнения мы посмотрели стоимость тех же самых номеров, но в обычные выходные, 25–26 апреля. Цены взяты из сервиса для бронирования «Яндекс.Путешествия», они были актуальны на момент подготовки материала.
«Тут любую цену поставь на квартиру, уйдет»
Посуточная аренда квартир тоже сильно вырастет на майских. Оба наших собеседника, работающих в этой сфере, говорят, что подняли ценники в несколько раз на период проведения Казанского марафона.
«На марафон к нам приедут десятки тысяч человек, если не сотня. Тут любую цену поставь на квартиру, всё уйдет. Кто-то говорит, что это наша жадность. Нет, нам надо как-то бизнес удержать», — говорит Аскаров.
Предприниматель рассказал, что в этом году из-за ощутимого падения объема бронирований доходы сильно просели.
«У нас, как Новый год закончился, начался мертвый сезон. Я ушел в сильный минус в феврале и марте. И теперь поднял цены, чтобы как-то выйти в плюс. С новогодними каникулами делаем то же самое — в декабре квартиры стоят, а жить надо», — поделился Аскаров.
Эльвира Терегулова тоже говорит, что резко подняла стоимость аренды своих квартир на период майских праздников.
«У меня доходы рухнули, чтобы отыграть хоть что-то, конечно, подняла цены. Люди ищут жилье, спрос меньше, так что всё равно на дни марафона квартиры разберут. А вот к 9 мая цены снижу», — говорит предприниматель.
Сравнивать цены мы будем методом «случайного тыка» на сервисе объявлений Avito. В расчет берем аренду однокомнатно квартиры на те же самые даты: 25–26 апреля, 1–2 мая, 8–9 мая.