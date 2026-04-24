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Развлечения Обзор «Где справедливость?»: кто победил в третьем сезоне шоу «Выживалити»

«Где справедливость?»: кто победил в третьем сезоне шоу «Выживалити»

Создатели устроили нестандартный финал, которого еще не было в истории проекта

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До финала дошли трое, но побороться за приз смогли лишь двое | Источник: «Пятница!» / vk.comДо финала дошли трое, но побороться за приз смогли лишь двое | Источник: «Пятница!» / vk.com

До финала дошли трое, но побороться за приз смогли лишь двое

Источник:

«Пятница!» / vk.com

Шоу о выживании стары как мир. Еще со времен «Последнего героя» (16+) зрители привыкли, что до победы доберется самый сильный и стойкий участник. Но все эти алгоритмы не работают во вселенной «Выживалити» (16+), и финал третьего сезона это в очередной раз доказал.

До финала проекта дошли трое участников из пятнадцати: певец Влад Соколовский, блогер Андрей Борисов и боец ММА Артем Тарасов. Как и в предыдущих сезонах, им нужно было пройти полосу препятствий. Участники с остервенением бросились забивать огромные гвозди, забираться на песчаные горы и забрасывать мячи, и быстрее всех к финишу пришел Влад Соколовский.

Оказавшись на вершине, Соколовский уже готов был праздновать победу, пока его соперники застряли на последнем этапе — им нужно было мячами попасть в девять окошек и закрыть их. Однако в последний момент ведущий остановил его и сообщил, что это еще не всё.

В первых сериях Соколовского отправили домой, но ведущий проявил милость и вернул его. Поэтому создатели проекта дали второй шанс и другим участникам, устроив дополнительный финальный этап. Владу предстояло соревноваться с тем, кто вторым пройдет полосу препятствий.

Влад был совсем не рад еще одному этапу финала | Источник: кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 годВлад был совсем не рад еще одному этапу финала | Источник: кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 год

Влад был совсем не рад еще одному этапу финала

Источник:

кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 год

— Вот так борешься, борешься по-честному, а потом какая-то рандомная ерунда происходит, — негодовал Соколовский.

Пока Соколовский возмущался, на площадке разгорелась борьба между Андреем Борисовым и Артемом Тарасовым. Борисов, за весь сезон проявляющий себя как слабый, медленный и временами трусливый, оказался в равном положении с Тарасовым, который был уверен в своей победе. Оба игрока застряли на последнем этапе, безуспешно пытаясь попасть мячами в окошки.

Борисову оставалось преодолеть 1 и 7, а Тарасову&nbsp;— 6 и 7 | Источник: кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 годБорисову оставалось преодолеть 1 и 7, а Тарасову&nbsp;— 6 и 7 | Источник: кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 год

Борисову оставалось преодолеть 1 и 7, а Тарасову — 6 и 7

Источник:

кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 год

В какой-то момент они оказались на одном уровне, каждому оставалось только два. Борисов, видя, как близок он к победе, начал со скоростью света закидывать мячи и, к удивлению всех, попал первый.

— Какой же это сюр, что Андрей Борисов, который в десять раз слабее меня, если не в сто, и никогда в жизни меня нигде бы не выиграл, но здесь он меня обгоняет, — был в шоке Артем Тарасов.

Даже обойдя Тарасова, Борисов всё еще сомневался в себе. Ведь до этого Соколовский почти всегда справлялся лучше. Вера в успех пришла к нему, только когда он увидел последнее задание. Главный приз — 10 миллионов рублей — получит не тот, кто быстрее перетаскает тяжести, заберется на высоту или прыгнет куда-то. Выиграет тот, кто пройдет психологическую игру.

Перед участниками поставили барабан с десятью пронумерованными чемоданами. В одном из них — карта с выигрышем. По правилам, один игрок закрывает глаза и отворачивается, пока второй меняет чемоданы местами. Участник, который не видел, где карта, должен с помощью вопросов и психологического давления догадаться, где выигрыш. Если ошибся, ход переходит к следующему.

Так как Соколовский первый прошел полосу препятствий, ему первому дали право угадать, где карта с призом. Ведущий поместил ее в первый чемодан, Андрей Борисов поменял его местами с восьмым.

Напряжение дошло до предела, каждый из участников думал, что его ошибка будет стоить 10 миллионов | Источник: кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 годНапряжение дошло до предела, каждый из участников думал, что его ошибка будет стоить 10 миллионов | Источник: кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 год

Напряжение дошло до предела, каждый из участников думал, что его ошибка будет стоить 10 миллионов

Источник:

кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 год

Как бы Борисов ни сохранял лицо, он был в шоке, когда Соколовский первым захотел открыть именно восьмой чемодан.

— Это невозможно! Как он догадался, что именно в восьмом? — клокотало всё внутри у Андрея.

Соколовский уже растянул замки и готовился открыть чемодан, но в последний момент передумал и выбрал седьмой. Тот оказался пустым. Когда Влад узнал, как близко был к победе, то принял решение дальше действовать по внутреннему чутью. Сам он поставил чемодан с выигрышем на четвертое место.

Андрей Борисов, которому за весь сезон не было равных в манипулировании, попытался считать, где находится нужный кейс, по лицу Соколовского. Однако Влад оказался хитрее и специально сыграл нервозность на втором чемодане. Андрей вскрыл его — снова пусто.

В первом круге каждый участник увидел только дно пустого чемодана | Источник: кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 годВ первом круге каждый участник увидел только дно пустого чемодана | Источник: кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 год

В первом круге каждый участник увидел только дно пустого чемодана

Источник:

кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 год

— Ничего не почувствовал от Влада на четверке, хорошо держался, — отметил Борисов.

Когда ход снова перешел к Борисову, тот на этот раз поместил кейс на цифре три, а сам включил покер фейс, который оставался неизменным, несмотря ни на какие вопросы Соколовского.

— По его лицу я ничего не прочитал, поэтому понял, что должен ориентироваться на другие факторы, — заключил Влад.

Невозмутимость&nbsp;— второе имя Андрея Борисова | Источник: кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 годНевозмутимость&nbsp;— второе имя Андрея Борисова | Источник: кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 год

Невозмутимость — второе имя Андрея Борисова

Источник:

кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 год

Певец снова доверился своей интуиции и судьбе, которая так удачно давала ему подсказки в первом круге.

— Нужно было на что-то опереться, а лучше всего опираться на самого себя — выбрать счастливое число. Эта цифра есть у меня на руке — три, — объяснил свою логику Соколовский.

Влад до последнего боялся заглянуть в кейс. Он открыл его, зажмурившись, а когда все же взглянул, в панике закрыл снова и начал кричать, не веря, что победил.

Борисов искренне поздравил Соколовского с победой | Источник: кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 годБорисов искренне поздравил Соколовского с победой | Источник: кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 год

Борисов искренне поздравил Соколовского с победой

Источник:

кадр из шоу «Выживалити» (16+), «Пятница!», 2026 год

— У меня нет слов. Я не верю в происходящее. Притом, представляете, цифра три — моя любимая, но какого-то черта выигрывает Влад. Где справедливость? — находился в шоке Андрей.

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Шоу Телевидение Победа Андрей Борисов
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