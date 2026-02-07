С этой штукой знакомы многие: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Угадайте, что это за предмет времен СССР

С этой штуковиной, изображенной на фото, наверняка хорошо знакомы те, кто застал времена СССР. В новом выпуске нашей еженедельной рубрики выходного дня «Вечерняя викторина» предлагаем угадать, как раньше использовали этот предмет из прошлого столетия. На смену ему давно пришли более современные аналоги, но сейчас его легко можно отыскать на сайте «Авито».

И так, попробуйте выбрать правильный ответ из трех предложенных. Что изображено на фото выше?

Пряльная машина;

швейная машина;

бормашина.

Что это за предмет Узнать Перед вами — советская бормашина. Ее использовали в стоматологии для сверления зубов. Агрегат был шумным, пациенты жаловались, что из-за сильной вибрации процесс лечения был болезненным. Позднее в стоматологических кабинетах стало появляться более современное и комфортное как для врачей, так и для пациентов, оборудование.

