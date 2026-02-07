Развлечения Вечерняя викторина С этой штукой знакомы многие: угадайте, что за предмет времен СССР изображен на фото

Угадайте, что это за предмет времен СССР

С этой штуковиной, изображенной на фото, наверняка хорошо знакомы те, кто застал времена СССР. В новом выпуске нашей еженедельной рубрики выходного дня «Вечерняя викторина» предлагаем угадать, как раньше использовали этот предмет из прошлого столетия. На смену ему давно пришли более современные аналоги, но сейчас его легко можно отыскать на сайте «Авито».

И так, попробуйте выбрать правильный ответ из трех предложенных. Что изображено на фото выше?

  • Пряльная машина;

  • швейная машина;

  • бормашина.

Что это за предмет

Перед вами — советская бормашина. Ее использовали в стоматологии для сверления зубов. Агрегат был шумным, пациенты жаловались, что из-за сильной вибрации процесс лечения был болезненным. Позднее в стоматологических кабинетах стало появляться более современное и комфортное как для врачей, так и для пациентов, оборудование.

Получилось отгадать? Рассказывайте в комментариях, с какими воспоминаниями ассоциируется у вас этот предмет советских времен. И проходите предыдущий выпуск нашей тематической викторины, если еще этого не сделали.

Кстати, для тех, кто ностальгирует по временам СССР, у нас есть множество викторин. Например, вы можете проверить, как хорошо у вас в памяти сохранились детали из кинематографа. Или пройти тест на советского человека.

Алина Сардекова
Гость
7 февраля, 21:13
кто так ботов запрограммировал тупо??? пишут слащавый бред
Гость
7 февраля, 23:24
Почему фото не полностью показывает аппарат?
