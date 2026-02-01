Вы главный знаток кино СССР, если ответите на 10 из 10: тест для тех, кто видел всякое

Магия советского кино заключается, наверное, в том, что от него отдает каким-то особенным теплом. То ли это ностальгия так работает, то ли тогда действительно фильмы были душевнее, а может, всё сразу. В любом случае современный кинематограф почему-то не может дать нам запоминающихся сцен, цитат и персонажей, а у советских режиссеров таких проблем не было. В доказательство этому существует хотя бы этот наш тест. В нем вам предстоит вспомнить кадры, цитаты и другие подробности из фильмов СССР, которые мы, похоже, и не забывали.