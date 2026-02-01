НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Образование Тест Вы главный знаток кино СССР, если ответите на 10 из 10: тест для тех, кто видел всякое

Вы главный знаток кино СССР, если ответите на 10 из 10: тест для тех, кто видел всякое

Что вас действительно может выручить, так это внимательность и насмотренность

94
Мы могли бы выложить перед вами все карты, но, согласитесь, это было бы совсем другое кино | Источник: кадр из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+), реж. Виктор Титов, творческое объединение «Экран», 1975 годМы могли бы выложить перед вами все карты, но, согласитесь, это было бы совсем другое кино | Источник: кадр из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+), реж. Виктор Титов, творческое объединение «Экран», 1975 год

Мы могли бы выложить перед вами все карты, но, согласитесь, это было бы совсем другое кино

Источник:

кадр из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя!» (6+), реж. Виктор Титов, творческое объединение «Экран», 1975 год

Магия советского кино заключается, наверное, в том, что от него отдает каким-то особенным теплом. То ли это ностальгия так работает, то ли тогда действительно фильмы были душевнее, а может, всё сразу. В любом случае современный кинематограф почему-то не может дать нам запоминающихся сцен, цитат и персонажей, а у советских режиссеров таких проблем не было. В доказательство этому существует хотя бы этот наш тест. В нем вам предстоит вспомнить кадры, цитаты и другие подробности из фильмов СССР, которые мы, похоже, и не забывали.

ТестПройден 14 раз
1 / 10

Какое прозвище носила героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман» (6+)?

  • Мымра

  • Чучундра

  • Кикимора

  • Крыса

2 / 10

В каком фильме вы могли слышать фразу «Совести-то у меня — во, с прицепом, а вот времени нет»?

  • «Афоня» (12+)

  • «Полосатый рейс» (12+)

  • «12 стульев» (6+)

  • «Вам и не снилось…» (12+)

3 / 10

Вспомните фамилию начальника пионерлагеря в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»?

  • Арбузов

  • Дынин

  • Огурцов

  • Шмель

4 / 10

Для какого фильма изготовили манекен с лицом Юрия Никулина?

  • «Бриллиантовая рука» (18+)

  • «Пес Барбос и необычный кросс» (12+)

  • «12 стульев» (6+)

  • «Кавказская пленница» (12+)

5 / 10

Что не обещали корове за мычание (а также за лай или вой) в мультфильме «Пластилиновая ворона» (0+)?

  • Ведро

  • Седло

  • Ковер

  • Телевизор

6 / 10

Какой предмет мебели не упоминается в пароле для связи в фильме «Подвиг разведчика» (6+)?

  • Кровать

  • Шкаф

  • Тумбочка

  • Табурет

7 / 10

Какая врачебная специальность была у героя фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+) Жени Лукашина?

  • Хирург

  • Лор

  • Психиатр

  • Офтальмолог

8 / 10

Какой режиссер снял серию фильмов про неуловимых мстителей?

  • Сергей Бондарчук

  • Георгий Данелия

  • Давид Кеосаян

  • Эдмонд Кеосаян

9 / 10

Какая машина использовалась в качестве «шедевра» в фильме «Берегись автомобиля» (12+)?

  • «Москвич-408»

  • ЗАЗ-965

  • ГАЗ-21 «Волга»

  • М-20 «Победа»

10 / 10

Герой какого фильма говорил: «Я тоже человек! Я целоваться хочу!»?

  • «Женитьба Бальзаминова» (6+)

  • «Курьер» (18+)

  • «Служебный роман» (6+)

  • «Большая перемена» (0+)

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест СССР Кино Развлечение
