Вы главный знаток кино СССР, если ответите на 10 из 10: тест для тех, кто видел всякое

Магия советского кино заключается, наверное, в том, что от него отдает каким-то особенным теплом. То ли это ностальгия так работает, то ли тогда действительно фильмы были душевнее, а может, всё сразу. В любом случае современный кинематограф почему-то не может дать нам запоминающихся сцен, цитат и персонажей, а у советских режиссеров таких проблем не было. В доказательство этому существует хотя бы этот наш тест. В нем вам предстоит вспомнить кадры, цитаты и другие подробности из фильмов СССР, которые мы, похоже, и не забывали.
Какое прозвище носила героиня Алисы Фрейндлих в фильме «Служебный роман» (6+)?
Мымра
Чучундра
Кикимора
Крыса
В каком фильме вы могли слышать фразу «Совести-то у меня — во, с прицепом, а вот времени нет»?
«Афоня» (12+)
«Полосатый рейс» (12+)
«12 стульев» (6+)
«Вам и не снилось…» (12+)
Вспомните фамилию начальника пионерлагеря в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»?
Арбузов
Дынин
Огурцов
Шмель
Для какого фильма изготовили манекен с лицом Юрия Никулина?
«Бриллиантовая рука» (18+)
«Пес Барбос и необычный кросс» (12+)
«12 стульев» (6+)
«Кавказская пленница» (12+)
Что не обещали корове за мычание (а также за лай или вой) в мультфильме «Пластилиновая ворона» (0+)?
Ведро
Седло
Ковер
Телевизор
Какой предмет мебели не упоминается в пароле для связи в фильме «Подвиг разведчика» (6+)?
Кровать
Шкаф
Тумбочка
Табурет
Какая врачебная специальность была у героя фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» (6+) Жени Лукашина?
Хирург
Лор
Психиатр
Офтальмолог
Какой режиссер снял серию фильмов про неуловимых мстителей?
Сергей Бондарчук
Георгий Данелия
Давид Кеосаян
Эдмонд Кеосаян
Какая машина использовалась в качестве «шедевра» в фильме «Берегись автомобиля» (12+)?
«Москвич-408»
ЗАЗ-965
ГАЗ-21 «Волга»
М-20 «Победа»
Герой какого фильма говорил: «Я тоже человек! Я целоваться хочу!»?
«Женитьба Бальзаминова» (6+)
«Курьер» (18+)
«Служебный роман» (6+)
«Большая перемена» (0+)