Такой был дома не у каждого: угадайте, что это за необычный предмет времен СССР

Этот предмет времен СССР был не в каждой семье Источник: Avito.ru

В эти выходные мы себе не изменяем и публикуем новый выпуск нашей постоянной рубрики «Вечерняя викторина», посвященный необычным предметам времен СССР. Суть игры крайне проста: нужно посмотреть на фото, найденное на просторах сайта «Авито», и отгадать, как использовали тот или иной атрибут в прошлом столетии.

В этот раз, думаем, задание для многих будет проще простого. Эта штуковина, напоминающая своим видом планету или объемную космическую тарелку, была в квартире далеко не у каждой семьи. Но многие мечтали ее приобрести. Так что для тех, кто застал советские времена, не составит труда дать правильный ответ. А вот остальным придется подключить смекалку.

Но без подсказок вы, конечно, не останетесь. Выбирите правильный вариант из трех. Что изображено на фото выше?

Фен «Сатурн»;

пылесос;

передвижной отпариватель.

Что это за предмет Узнать На фото — незаменимый помощник в быту, пылесос «Сатурн». Он был довольно дорогостоящим, поэтому позволить себе его могла не каждая семья. При этом агрегат был очень шумным. Говорили, что звук от его использования в квартире было слышно с улицы.