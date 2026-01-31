НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Развлечения Вечерняя викторина Такой был дома не у каждого: угадайте, что это за необычный предмет времен СССР

Такой был дома не у каждого: угадайте, что это за необычный предмет времен СССР

Посмотрите на фото и дайте правильный ответ

116
Этот предмет времен СССР был не в каждой семье | Источник: Avito.ruЭтот предмет времен СССР был не в каждой семье | Источник: Avito.ru

Этот предмет времен СССР был не в каждой семье

Источник:

Avito.ru

В эти выходные мы себе не изменяем и публикуем новый выпуск нашей постоянной рубрики «Вечерняя викторина», посвященный необычным предметам времен СССР. Суть игры крайне проста: нужно посмотреть на фото, найденное на просторах сайта «Авито», и отгадать, как использовали тот или иной атрибут в прошлом столетии.

В этот раз, думаем, задание для многих будет проще простого. Эта штуковина, напоминающая своим видом планету или объемную космическую тарелку, была в квартире далеко не у каждой семьи. Но многие мечтали ее приобрести. Так что для тех, кто застал советские времена, не составит труда дать правильный ответ. А вот остальным придется подключить смекалку.

Но без подсказок вы, конечно, не останетесь. Выбирите правильный вариант из трех. Что изображено на фото выше?

  • Фен «Сатурн»;

  • пылесос;

  • передвижной отпариватель.

Что это за предмет

На фото — незаменимый помощник в быту, пылесос «Сатурн». Он был довольно дорогостоящим, поэтому позволить себе его могла не каждая семья. При этом агрегат был очень шумным. Говорили, что звук от его использования в квартире было слышно с улицы.

Получилось дать правильный ответ? Тогда скорее попробуйте пройти предыдущий выпуск.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Викторина
Комментарии
3
Гость
22 минуты
Интересно, зачем хранить такую вещь?
Гость
22 минуты
Немецкий «Файер» был круче!
Гость
Рекомендуем