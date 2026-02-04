Блогер из Ярославской области попала на премию «Грэмми» в Лос-Анджелесе — видео

Саша Белаир сфотографировалась на «Грэмми» с мировыми звездами Источник: «SASHA BELAIR» / Telegram

Блогер из Рыбинска Ярославской области Саша Белаир (настоящее имя — Александра Белякова. — Прим. ред.) попала на премию «Грэмми» в Лос-Анджелесе. Звезда соцсетей опубликовала в своем Telegram-канале фото и видео со светского выхода.

Премия «Грэмми» прошла 2 февраля 2026 года. На красную ковровую дорожку, по которой прошли многие американские певцы и актеры, Белаир надела черное боди и полупрозрачное платье. Образ дополнили перья.

«Грэмми» — это одна из самых престижных музыкальных премий в мире, которая ежегодно вручается за выдающиеся достижения в сфере звукозаписи. Премия признает вклад исполнителей, авторов песен, продюсеров и других специалистов музыкальной индустрии.

Так выглядел образ блогера на премии «Грэмми» Источник: «SASHA BELAIR» / Telegram

В соцсетях поклонники восхитились Александрой.

«Саша вместе с актрисой из фильма „Субстанция“. Ну просто самое впечатляющее», — пишет подписчик под ником ilya_shashmurin.

«Саша, спасибо, что делишься. Ты реально вдохновляешь не мечтать, а идти к своим вершинам и жить свою лучшую жизнь», — написала пользовательница e.m.zhevak.

Напомним, в 2024 году Саша Белаир опоздала на «Грэмми». Блогер со своим тогда еще женихом — бизнесменом Сергеем Косенко — жили в Дубае. Специально ради светского выхода пара прилетела в США, но из-за проблем с посадкой самолета не смогла попасть на церемонию награждения.