Сколотила миллионы на медитациях: как зарабатывает ярославская блогер Саша Белаир — обзор бизнесов

Какие бизнесы есть у блогера Саши Белаир Источник: sashabelair / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ярославский инфлюенсер и коуч Александра Белякова, более известная как Саша Белаир, свою популярность в социальных сетях превратила в полноценный бизнес. Сегодня ее имя связано не только с блогерством, но и с курсами по личностному росту, медитациями «на привлечение денег» и даже музыкальными проектами.

В новой рубрике «Звездный бизнес» мы изучаем предпринимательские проекты знаменитостей, связанных с Ярославлем. Ранее рассказывали о доходах актрисы Марии Горбань и ее бренда OMG. Теперь — о том, на чем зарабатывает блогер и коуч Саша Белаир.

С чего начинала блогер

Так Саша Белаир выглядела до переезда из Рыбинска Источник: Aleksandra Belyakova / Vk.com

31-летняя Александра Белякова родилась и выросла в Рыбинске Ярославской области. В соцсетях она не раз признавалась, что с подросткового возраста мечтала о богатстве и признании. Несмотря на то что ее семья занималась бизнесом, особых поблажек в детстве, по словам Александры, не было, поэтому работать она начала рано.

После школы Белякова поступила на юридический факультет и переехала в Санкт-Петербург. Через несколько лет перебралась в столицу.

«За три года из скромной студентки — в светскую диву с классной карьерой и парнем, сыном министра. В 23 я переехала в Москву, а в 26 уже стала долларовым миллионером, гостем показов Louis Vuitton, постоянным клиентом Chanel и лидером рынка онлайн-образования», — рассказывала она подписчикам.

В 2022 году Белаир выпустила свою первую книгу «На богатом», которую позиционирует как пособие по «богатому мышлению». По состоянию на декабрь 2025 года ее стоимость в онлайн-магазинах варьируется от 1,3 до 2,2 тысячи рублей. На «Литресе» книга имеет рейтинг 3,6 из 5 при более чем 1900 оценках.

Миллионы просмотров в соцсетях

В одном видео собрали историю успеха Саши Белаир Источник: Городские медиа

На одном из этапов карьеры Белякова позиционировала себя как фитнес-коуча и нутрициолога. Через свои соцсети она активно продвигала голодание на соках как способ похудения. В 2022 году блогер открыла собственное маркетинговое агентство AB.AGENCY, работала с фитнес-клубами и салонами красоты и параллельно проводила личные консультации. В это же время ее аудитория в соцсетях заметно выросла.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания Саши Белаир AB.AGENCY работает в убыток. В 2024 году она ушла в минус на 13,9 миллиона рублей при выручке 271,2. Основная сфера деятельности фирмы зарегистрирована как разработка компьютерного программного обеспечения.

Параллельно коуч начала активно развивать свой YouTube-канал. В своих роликах Белаир записывала медитации «для привлечения денег» и делилась мотивационным контентом. Между видео об «успешном успехе» блогер записывала собственные песни и снимала клипы — они, к слову, стали одними из самых популярных на ее канале. Треки «Бентли» и «ТДТ» собрали свыше миллиона просмотров.

Периодически Саша Белаир делится в соцсетях бесплатными секретами миллиардного заработка и философскими инсайдами из жизни.

Шоу-медитация в Москве

Одним из самых обсуждаемых проектов Саши Белаир стало шоу-медитация в «Крокус Сити Холле» (12+), на которое были распроданы все билеты. Их стоимость начиналась от 999 рублей, а стоимость самых дорогих мест доходила до 333 333 рублей, и даже они разошлись накануне мероприятия. По словам Александры, на подготовку шоу она потратила около 60 миллионов рублей.

Программа включала концерт с треками Саши Белаир, духовные практики, медитации «на деньги» и технику самопрограммирования, которую блогер назвала основой своего успеха.

Косметика

Осенью 2025 года Белаир запустила новый проект — собственную линию уходовой косметики. Пока ассортимент небольшой — только патчи. Один набор (рассчитан на одно применение) стоит 990 рублей, комплект из трех — 2490.

«Я создаю продукты, которые не прячут, а раскрывают. Не изменяют лицо, а возвращают к себе. Мне хочется, чтобы, глядя в отражение, вы чувствовали не „идеальность“, а живое, настоящее сияние — то, что идет изнутри», — поделилась Саша Белаир.

Белаир утверждает, что патчи помогают быстро освежить лицо, когда на сборы почти нет времени, а выглядеть нужно хорошо Источник: Belairbeauty.com

Еще за несколько месяцев до старта продаж Белаир активно подогревала интерес к своему бьюти-продукту и открыла предзапись для тех, кто хотел получить патчи первым. Официальный запуск состоялся 11 декабря, однако для самых преданных подписчиков продажи открылись днем ранее — 10 декабря.

Под косметический бизнес Саша Белаир открыла новую компанию — ООО «БЕЛЭИР БЬЮТИ». Компания зарегистрирована в Москве в 2024 году, ее основная сфера деятельности — производство парфюмерных и косметических средств.