Теперь праздник пройдет на ура! Ярославцы назвали лучшего ведущего мероприятий

Ведущий на празднике — тот специалист, от которого зависит успех вечера и настроение гостей. Именно он помогает создавать праздничное настроение, не дает скучать и дарит положительные эмоции гостям.
Такие специалисты требуются на Новый год и в горячую пору выпускных и свадеб, к которым начинают готовиться уже сейчас. Поэтому редакция 76.RU решила узнать у ярославцев, кого бы они могли порекомендовать для проведения корпоративов и праздников.
Мы предложили читателям нашего телеграм-канала написать свои варианты в комментариях. Среди 14 ведущих Ярославля мы устроили голосование на звание народного любимчика.
По итогам полуфинала было отобрано пять специалистов: Андрей Орлов набрал 177 голосов, Константин Сафонов — 154 голоса, за Алексея Лихачева проголосовали 119 пользователей, Денис Гагарин получил 100 голосов и ведущая по имени Донна Революция — 96 голосов. Кандидатов ждало финальное голосование.
Публикуем финальные результаты. Всего в голосовании приняли участие 754 человека.
Первое место
По итогам народного голосования победителем стал ведущий Андрей Орлов, набрав 290 голосов. Любимчик ярославцев в беседе с 76.RU рассказал, что ему нравится в своей работе.
«Я люблю свою работу за то, что могу дарить людям радость. Когда вижу счастливые лица гостей, понимаю: я делаю что‑то важное. Никогда не бывает скучно — профессия динамичная. Нет двух одинаковых мероприятий: каждый раз новые задачи, локации, аудитории», — поделился Андрей.
Второе место
Вторую строчку народного рейтинга занял Константин Сафонов. За него проголосовали 233 человека. Читатели отметили участие Константина в различных конкурсах профессионального мастерства, вежливость и небанальность ведущего.
«Свадьбу вел. Очень классный. Небанальные конкурсы, нет бесконечных „горько“, очень чуткий подход, играл на гитаре сам. Идет в ногу со временем. Его визитная карточка — вежливый ведущий. Неоднократно занимал первое место в конкурсах и топах. Ведущий квартирников и мозгобойни», — рассказала читательница телеграм-канала 76.RU.
Третье место
«Бронзу» взяла ведущая с именем Донна Революция, набрав 161 голос. Читателям яркая тамада нравится разнообразием конкурсов, внимательностью к трендам и искренней увлеченностью к делу.
«Первое мероприятие с ведущей Донной Революцией было где-то 7 лет назад. Это был юбилей нашей знакомой. Ведущая мне понравилась тем что, у нее много разнообразных образов, конкурсов. Ведущая всегда остаётся в авангарде современных тенденций, внимательно следит за свежими трендами. Постоянно совершенствует своё мастерство. Она вдохновляет зрителей своей способностью сочетать профессионализм с искренней увлечённостью каждым новым этапом своего творческого пути», — поделилась читательница телеграм-канала 76.RU.
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