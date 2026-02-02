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Развлечения Теперь праздник пройдет на ура! Ярославцы назвали лучшего ведущего мероприятий

Теперь праздник пройдет на ура! Ярославцы назвали лучшего ведущего мероприятий

Читатели 76.RU предложили свои варианты для народного рейтинга

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Ярославцы выбрали лучшего ведущего мероприятий | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUЯрославцы выбрали лучшего ведущего мероприятий | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Ярославцы выбрали лучшего ведущего мероприятий

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Ведущий на празднике — тот специалист, от которого зависит успех вечера и настроение гостей. Именно он помогает создавать праздничное настроение, не дает скучать и дарит положительные эмоции гостям.

Такие специалисты требуются на Новый год и в горячую пору выпускных и свадеб, к которым начинают готовиться уже сейчас. Поэтому редакция 76.RU решила узнать у ярославцев, кого бы они могли порекомендовать для проведения корпоративов и праздников.

Мы предложили читателям нашего телеграм-канала написать свои варианты в комментариях. Среди 14 ведущих Ярославля мы устроили голосование на звание народного любимчика.

По итогам полуфинала было отобрано пять специалистов: Андрей Орлов набрал 177 голосов, Константин Сафонов — 154 голоса, за Алексея Лихачева проголосовали 119 пользователей, Денис Гагарин получил 100 голосов и ведущая по имени Донна Революция — 96 голосов. Кандидатов ждало финальное голосование.

Публикуем финальные результаты. Всего в голосовании приняли участие 754 человека.

Первое место

По итогам народного голосования победителем стал ведущий Андрей Орлов, набрав 290 голосов. Любимчик ярославцев в беседе с 76.RU рассказал, что ему нравится в своей работе.

«Я люблю свою работу за то, что могу дарить людям радость. Когда вижу счастливые лица гостей, понимаю: я делаю что‑то важное. Никогда не бывает скучно — профессия динамичная. Нет двух одинаковых мероприятий: каждый раз новые задачи, локации, аудитории», — поделился Андрей.

Талантливый ведущий поет и играет на музыкальных инструментах | Источник: Андрей ОрловТалантливый ведущий поет и играет на музыкальных инструментах | Источник: Андрей Орлов

Талантливый ведущий поет и играет на музыкальных инструментах

Источник:

Андрей Орлов

Второе место

Вторую строчку народного рейтинга занял Константин Сафонов. За него проголосовали 233 человека. Читатели отметили участие Константина в различных конкурсах профессионального мастерства, вежливость и небанальность ведущего.

«Свадьбу вел. Очень классный. Небанальные конкурсы, нет бесконечных „горько“, очень чуткий подход, играл на гитаре сам. Идет в ногу со временем. Его визитная карточка — вежливый ведущий. Неоднократно занимал первое место в конкурсах и топах. Ведущий квартирников и мозгобойни», — рассказала читательница телеграм-канала 76.RU.

Константин Сафонов взял «серебро» в народном рейтинге 76.RU | Источник: Константин СафоновКонстантин Сафонов взял «серебро» в народном рейтинге 76.RU | Источник: Константин Сафонов

Константин Сафонов взял «серебро» в народном рейтинге 76.RU

Источник:

Константин Сафонов

Третье место

«Бронзу» взяла ведущая с именем Донна Революция, набрав 161 голос. Читателям яркая тамада нравится разнообразием конкурсов, внимательностью к трендам и искренней увлеченностью к делу.

«Первое мероприятие с ведущей Донной Революцией было где-то 7 лет назад. Это был юбилей нашей знакомой. Ведущая мне понравилась тем что, у нее много разнообразных образов, конкурсов. Ведущая всегда остаётся в авангарде современных тенденций, внимательно следит за свежими трендами. Постоянно совершенствует своё мастерство. Она вдохновляет зрителей своей способностью сочетать профессионализм с искренней увлечённостью каждым новым этапом своего творческого пути», — поделилась читательница телеграм-канала 76.RU.

Читатели 76.RU отметили артистизм и увлеченность ведущей | Источник: Донна РеволюцияЧитатели 76.RU отметили артистизм и увлеченность ведущей | Источник: Донна Революция

Читатели 76.RU отметили артистизм и увлеченность ведущей

Источник:

Донна Революция

Ярославцы назвали лучшего ведущего мероприятий

Источник:

76.ru — Ярославль онлайн / t.me

Согласны с результатами?

Да, Андрей Орлов — лучший!
Нет, звание «лучшего» должно достаться другому
В рейтинге нет моего любимого ведущего
Не было опыта общения с ведущими мероприятий
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Ксения ТкаченкоКсения Ткаченко
Ксения Ткаченко
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Комментарии
8
Гость
3 февраля, 07:36
Джинса, однако, товарищи! ))))
Гость
3 февраля, 01:27
Уровень ведущих, фотографов, флористики, салонов свадебных платьев и т. д. ощутимо упал в сравнении с тем, что было в Ярославле до 2014 года. Лучшие разбежались кто в Москву, кто за границу. Индустрия праздника сейчас жалкое подобие самой себя.
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Гость
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