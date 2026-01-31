«Что это вообще такое? Откуда это взялось?»: стоит ли тратить свое время на «Рыцаря семи королевств»

Не успела эта парочка появиться на экранах, а историю о ней уже продлили на второй сезон Источник: кадр из сериала «Рыцарь семи королевств» (18+), реж. Сара Адина, Оуэн Харрис, HBO, 2026 год

Пока Джордж Мартин десять лет пытается дописать последнюю книгу серии «Игра престолов», шоураннеры оказываются более расторопными и клепают спин-оффы один за другим. Сначала появился «Дом драконов» (18+) о правлении династии Таргариенов, а теперь подоспел «Рыцарь семи королевств» (18+) о Дункане Высоком, про которого пару раз упоминалось в оригинальном сериале. В Сети пока появились две первые серии, но они уже успели вызвать у зрителей все чувства: от умиления до негодования.

Сериал снят по трем повестям Джорджа Мартина про рыцаря Дункана и его оруженосца Эгге. Каждая история занимает около 100 страниц, и их планируют растянуть на несколько сезонов. Задачка не самая легкая, поэтому создатели могли пойти двумя путями: сложным — и ввести новых персонажей и сюжетные линии — или делать серии по 30 минут, добавляя лишь несколько сцен, никак не влияющих на сюжет. Они остановились на втором.

Главное преимущество сериала «Рыцарь семи королевств» — он вызывает чувство светлой ностальгии, неважно, читал или смотрел «Игру престолов». В нем всё тот же мир Вестероса, что появился впервые на экранах в 2011 году, но нет борьбы домов, когда непонятно, кто выживет, а кто канет в Лету навсегда, и не надо постоянно переживать за каждого персонажа и его судьбу.

— На этот раз нет ни драконов, ни масштабных битв, ни белых ходоков… Это произведение о характере, и в его центре — долг и честь, рыцарство и всё, что оно значит, — описывает сериал Джордж Мартин.

Здесь мы смотрим, как кутит предок Роберта Баратеона, не подозревая, что через сто лет его дом поднимет мятеж. Видим Таргариенов, которые уже истребили всех драконов, но еще царственно сидят на троне, не предполагая, какое будущее ждет их род. Всё выглядит очень лампово и душевно, насколько это позволяет средневековый антураж.

Несмотря на то что сериал больше для тех, кто знаком со вселенной, первое, что стоит помнить, — это не «Игра престолов». Шоураннеры настолько хотят вбить эту мысль в голову зрителям, что готовы выпрыгнуть из-за кустов с плакатом. Но так как сделать они этого не могут, то пользуются другими методами. Спустя считаные минуты первой серии мы слышим мотивы главного саундтрека «Игры престолов», ждем заставку, а вместо этого получаем кадры, как главный герой опорожняет кишечник.

Черный юмор это был или особый художественный прием, зрители не поняли, и большая часть не оценила.

— В первые 4 минуты первой серии вы сразу поймете, что создатели этого сериала хотели для зрителей, — обиженно пишет один из комментаторов.

Физиологии в сериале много, и даже слишком. При этом, чтобы отличаться от «Игры престолов», а мы помним, что создателям это важно, они не стали пичкать сериал обнаженными женщинами и сценами секса, вместо этого переключившись на туалетную тему. Зачем это было делать, не понял и сам Джордж Мартин.

— Это было немного неожиданно. Не то чтобы мои персонажи не ходили в туалет, но обычно я никогда не расписываю такие вещи подробно. Увидев черновой монтаж, я написал: «Что это вообще такое? Откуда это взялось?» — поделился в своем блоге писатель.

Однако, что удивительно, на затянутости, маленьком хронометраже и неуместных сценах минусы сериала заканчиваются, и в остальном HBO держит марку, выпуская такую же зрелищную, хоть и не эпическую историю с убедительными декорациями и яркими героями. Особенно удачен подбор актеров: на главные роли взяли еще не прославившихся Питера Клэфи и Декстера Сол Анселла. Они как влитые вписались в образы добродушного и простого рыцаря и его маленького, но не по годам сообразительного помощника.

— Дунк и Эгг — Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл — выглядели так, словно сошли со страниц моей книги. Химия между ними просто идеальна, — описал актеров Джордж Мартин.

Самих героев сложно сравнить с кем-то из других персонажей вселенной, они абсолютно самобытны. Главное отличие сира Дункана — он намного приземленнее и человечнее, чем все, кто был в «Игре престолов», и от этого ему сопереживаешь. Хоть он рыцарь, в нем нет жажды крови, власти. Некоторые критики описывают его как храброго, но это не про бездумный риск, как было у Джейме Ланнистера, который без одной руки шел на медведя и скинул ребенка с башни.

В «Рыцаре семи королевств» видно, как Дункан боится, что редко и не так явно показывают у положительных персонажей. А здесь уже во второй серии, когда он смотрит на турнир, в котором так хотел поучаствовать, создатели акцентируют внимание, что пока все кричат и ликуют, у него расширяются зрачки, появляется шум в ушах, из-за чего мы слышим только его учащенное дыхание. Налицо все признаки панической атаки.

— Его перманентный потерянный взгляд — это вообще золото его. Искренность и неравнодушие, выражающееся через разговоры о том, чтобы на щите была нарисована падающая звезда, и о том, чтобы его лошадь покормили овсом и яблоком, по-человечески очень подкупает, — пишут о Дункане зрители.

Возможно, создателям стоило уже в самом начале дать кадры того, чем история закончится, потому что, как бы ни нравился Дункан, если подзабыл содержание «Игры престолов» или невнимательно смотрел, непонятно, зачем за ним следить и в чем главная интрига. А ведь перед нами, на секундочку, история успеха. Притом настолько легендарная, что о Дункане будут вспоминать через сто лет после его смерти.

Решая, смотреть ли сериал, учтите следующее: если при упоминании Вестероса вы не кинулись искать информацию, то обязательно посмотрите. Даже если после «Игры престолов» вы остались равнодушны, «Рыцарю семи королевств» с его спокойным и легким повествованием стоит дать шанс. Но перед этим лучше послушать повесть о Дункане и Эгге. Тем более что ее озвучил Диомид Виноградов, который также подарил голос Джону Сноу.

