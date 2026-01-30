Самое счастливое поколение: аналитики выяснили, люди какого возраста чаще выигрывают в лотерею

Аналитики выявили самое удачливое поколение Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Национальная Лотерея» проанализировала данные счастливчиков, выигравших в 2025 году суммы от одного миллиона рублей, и определила в какие годы рождались победители.

Оказалось, что удача чаще сопутствовала тем, кто родился в 1970 году. В этой возрастной группе за год зафиксировано сразу 68 победителей. Также в топ самых счастливых попали 1983, 1986 и 1988 годы рождения (по 36 миллионеров), 1979 год (34 миллионера), 1978, 1980 и 1987 годы (по 28 миллионеров).

«Таким образом, наибольшее количество выигрышей от миллиона рублей пришлось на участников, родившихся в конце 1970-х — 1980-х годах», — констатировали аналитики.

Кстати, самым пожилым участником, выигравшим приз от 500 тысяч рублей, стал человек 1937 года рождения. На момент выигрыша ему исполнилось 88 лет.

Если брать поколения в целом, то самым удачливым в лотереях признали так называемое поколение X (родившиеся в 1963–1983 годах). На них пришлось 49,4% всех лотерейных миллионеров. На втором месте оказались миллениалы (1983–2003 годы рождения), которые составили 36,3% победителей с крупными выигрышами. Беби-бумеры (1943–1963 годы) получили 13% призов от миллиона. А вот доля представителей поколения Z (2000–2011 годы) составила только 1% от всех счастливчиков, молчаливого поколения (1923–1943 годы) — 0,3%.