НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-21°C

Сейчас в Ярославле
Погода-21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -25

1 м/c,

зап.

 757мм 84%
Подробнее
3 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
Депутат выступил против интима в кино
ПСБ: главные события года
Причины пробок в Ярославле
Объединят колледжи
Где отдохнуть зимой по-русски
Не смогли продать Центральный рынок
Новые тарифы на холодную воду
Не возвращают деньги за отмененное шоу
Развлечения Самое счастливое поколение: аналитики выяснили, люди какого возраста чаще выигрывают в лотерею

Самое счастливое поколение: аналитики выяснили, люди какого возраста чаще выигрывают в лотерею

К каким выводам пришли исследователи

108
Аналитики выявили самое удачливое поколение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАналитики выявили самое удачливое поколение | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналитики выявили самое удачливое поколение

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Национальная Лотерея» проанализировала данные счастливчиков, выигравших в 2025 году суммы от одного миллиона рублей, и определила в какие годы рождались победители.

Оказалось, что удача чаще сопутствовала тем, кто родился в 1970 году. В этой возрастной группе за год зафиксировано сразу 68 победителей. Также в топ самых счастливых попали 1983, 1986 и 1988 годы рождения (по 36 миллионеров), 1979 год (34 миллионера), 1978, 1980 и 1987 годы (по 28 миллионеров).

«Таким образом, наибольшее количество выигрышей от миллиона рублей пришлось на участников, родившихся в конце 1970-х — 1980-х годах», — констатировали аналитики.

Кстати, самым пожилым участником, выигравшим приз от 500 тысяч рублей, стал человек 1937 года рождения. На момент выигрыша ему исполнилось 88 лет.

Если брать поколения в целом, то самым удачливым в лотереях признали так называемое поколение X (родившиеся в 1963–1983 годах). На них пришлось 49,4% всех лотерейных миллионеров. На втором месте оказались миллениалы (1983–2003 годы рождения), которые составили 36,3% победителей с крупными выигрышами. Беби-бумеры (1943–1963 годы) получили 13% призов от миллиона. А вот доля представителей поколения Z (2000–2011 годы) составила только 1% от всех счастливчиков, молчаливого поколения (1923–1943 годы) — 0,3%.

Напомним, организаторы лотерей раскрыли удачные даты для покупки билетов.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Лотерея Выигрыш
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
22 минуты
Зависит от национальности и работе в лотерейной фирме
Гость
5 минут
Я то думала, что Лотерею придумали алчные мошенники собирающие себе Капитал. Но, как выясняется, это вовсе не так. Организаторы полученные средства раздают участвующим людям, увеличивая с каждым разом многочисленное число Миллионеров,.. и даже проводя их возрастную аналитику Победителей. А говорили, что азартные Игры у нас запрещены!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Тут вам не Москва: секс-колумнистка — о тайном предназначении туалетов в заведениях и столичных причудах
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
«Молодость терпит, но расплачивается»: эксперт по подбору белья — о «сложных размерах», циничном массмаркете и опасных топах
Юлия Думнова
Мнение
«Гипотетические деньги». Россияне рискуют лишиться пособий из-за новых правил учета алиментов: ликбез от юриста
Анастасия Павленко
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Рекомендуем