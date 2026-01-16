В эти дни чаще выигрывают: организаторы лотерей раскрыли удачные даты для покупки билетов

Организаторы лотерей назвали самые удачные дни для покупки билетов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Национальная Лотерея» проанализировала покупки билетов участниками лотерей за 2025 год и составила календарь удачных дней, в которые чаще всего покупали билеты, выигрывавшие от миллиона рублей.

«Чаще счастливые лотерейные билеты приобретают в первой половине месяца», — рассказали в пресс-службе компании.

«Пики удачи» приходятся на следующие числа месяца:

3-е число — 4,9% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей;

7-е число — 4,2% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей;

6-е и 12-е числа — по 4,1% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей;

11-е число — 4% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей;

4-е число — 3,9% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей.

Что касается дней недели, то тут самым счастливым считается суббота. На него приходится 19% билетов с выигрышами от 1 миллиона рублей. Второе место делят вторник и среда (по 14,6% билетов), третье — пятница (14,1% билетов).

Напомним, ранее в «Национальной Лотерее» выявили числа-лидеры в билетах с выигрышами от миллиона рублей. Исследование показало, что определенные числа повторяются чаще других, что может стать дополнительным ориентиром для любителей лотерейных игр.