НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-8°C

Сейчас в Ярославле
Погода-8°

пасмурно, без осадков

ощущается как -11

0 м/c,

 772мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,83
EUR 90,54
ПСБ: главные события года
Шаман в Ярославле
Адреса купелей
Отменят троллейбусы
Губерниев в Рыбинске
Сколько стоит аренда квартир
Парковки завалило снегом
Развлечения В эти дни чаще выигрывают: организаторы лотерей раскрыли удачные даты для покупки билетов

В эти дни чаще выигрывают: организаторы лотерей раскрыли удачные даты для покупки билетов

И назвали самые счастливые периоды на неделе

165
Организаторы лотерей назвали самые удачные дни для покупки билетов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОрганизаторы лотерей назвали самые удачные дни для покупки билетов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Организаторы лотерей назвали самые удачные дни для покупки билетов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Национальная Лотерея» проанализировала покупки билетов участниками лотерей за 2025 год и составила календарь удачных дней, в которые чаще всего покупали билеты, выигрывавшие от миллиона рублей.

«Чаще счастливые лотерейные билеты приобретают в первой половине месяца», — рассказали в пресс-службе компании.

«Пики удачи» приходятся на следующие числа месяца:

  • 3-е число — 4,9% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей;

  • 7-е число — 4,2% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей;

  • 6-е и 12-е числа — по 4,1% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей;

  • 11-е число — 4% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей;

  • 4-е число — 3,9% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей.

Что касается дней недели, то тут самым счастливым считается суббота. На него приходится 19% билетов с выигрышами от 1 миллиона рублей. Второе место делят вторник и среда (по 14,6% билетов), третье — пятница (14,1% билетов).

Напомним, ранее в «Национальной Лотерее» выявили числа-лидеры в билетах с выигрышами от миллиона рублей. Исследование показало, что определенные числа повторяются чаще других, что может стать дополнительным ориентиром для любителей лотерейных игр.

А вы выигрывали в лотерею?

Да, был хороший выигрыш
Только по мелочи
Нет
Не участвую в лотереях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Лотерея Выигрыш
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
40 минут
Интересно, а как это повлияет на стратегию покупки билетов в будущем?
Гость
38 минут
Лотерея — азарт, но верить в статистику — тоже интересно!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Воля — Новосельцев, а Шурик — как Форрест Гамп: стоит ли смотреть «Невероятные приключения Шурика» — рецензия
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Мнение
Это вам не «Елки» сколько-то там! Какой получилась новогодняя комедия «Добрый доктор» — честный отзыв
Надежда Губарь
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем