Развлечения Вечерняя викторина Угадают единицы: как использовали во времена СССР этот предмет на фото? Ответьте за 30 секунд

Угадают единицы: как использовали во времена СССР этот предмет на фото? Ответьте за 30 секунд

Попробуйте разобраться, для чего был нужен такой атрибут

516
Угадайте, как использовали этот предмет во времена СССР | Источник: Avito.ruУгадайте, как использовали этот предмет во времена СССР | Источник: Avito.ru

Угадайте, как использовали этот предмет во времена СССР

Источник:

Avito.ru

Перед вами новый выпуск постоянной рубрики 76.RU выходного дня «Вечерняя викторина». Уверены, что у наших постоянных читателей правила уже отскакивают от зубов. Но, все же, для новеньких повторим.

Правила максимально просты: нужно посмотреть на фото выше и понять, как этот предмет времен СССР использовали в прошлом столетии. Отыскать его нам удалось на сайте для публикации объявлений «Авито». Сейчас такие штуковины заинтересуют немногих, но раньше они были настоящими карманными помощниками.

Попробуйте выбрать правильный вариант ответа из трех за 30 секунд:

  • это портсигар;

  • это компас;

  • это зажигалка.

Как использовали этот предмет времен СССР

На фото — компас с олимпийской символикой. Черная пластиковая крышка защищала от повреждений стекло корпуса. Благодаря этому компас можно было носить в кармане, сумке или рюкзаке и не опасаться, что он сломается.

Получилось угадать? Тогда самое время пройти предыдущий выпуск, посвященный предметам советских времен. Попробуйте угадать, как использовали эту штуковину, которая раньше была незаменима в быту.

А если вы уверены, что помните все о советском быте, то предлагаем ответить на эти 10 вопросов. Уверены, блестяще справятся с заданием лишь те, кто застал времена СССР.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта Викторина
Гость
33 минуты
Как мало знает Шибаева, все для нее открытие
Гость
47 минут
Зажигалке очень нужна линейка.
