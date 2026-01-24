Угадают единицы: как использовали во времена СССР этот предмет на фото? Ответьте за 30 секунд

Угадайте, как использовали этот предмет во времена СССР Источник: Avito.ru

Перед вами новый выпуск постоянной рубрики 76.RU выходного дня «Вечерняя викторина». Уверены, что у наших постоянных читателей правила уже отскакивают от зубов. Но, все же, для новеньких повторим.

Правила максимально просты: нужно посмотреть на фото выше и понять, как этот предмет времен СССР использовали в прошлом столетии. Отыскать его нам удалось на сайте для публикации объявлений «Авито». Сейчас такие штуковины заинтересуют немногих, но раньше они были настоящими карманными помощниками.

Попробуйте выбрать правильный вариант ответа из трех за 30 секунд:

это портсигар;

это компас;

это зажигалка.

Как использовали этот предмет времен СССР Узнать На фото — компас с олимпийской символикой. Черная пластиковая крышка защищала от повреждений стекло корпуса. Благодаря этому компас можно было носить в кармане, сумке или рюкзаке и не опасаться, что он сломается.

