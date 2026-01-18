НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Это что такое, мы вас спрашиваем? Только советский человек ответит на 10 из 10

Вспомните и назовите вещи, которые изобрели гении прошлого

175
Это сейчас эти вещи назовут антиквариатом, а когда-то они были в каждой советской квартире. Может, у вас до сих пор хранятся? | Источник: Ирина Шарова / 72.RU Это сейчас эти вещи назовут антиквариатом, а когда-то они были в каждой советской квартире. Может, у вас до сих пор хранятся? | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Это сейчас эти вещи назовут антиквариатом, а когда-то они были в каждой советской квартире. Может, у вас до сих пор хранятся?

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

Вы уверены, что помните вкус настоящего советского мороженого и лимонада или это лишь смутные воспоминания? Готовы ли вы доказать, что разбираетесь в советских вещах лучше, чем кто бы то ни было? Проверьте себя, сможете ли вы спустя десятилетия назвать гениальные изобретения советских инженеров. И да, зумерам этот тест будет точно не по зубам.

ТестПройден 31 раз
Вещи СССР
1 / 10

Ох, какая интересная штука. Для чего же ее использовали советские хозяйки?

  • Специальные щипцы для торта

  • Устройство помогало выкапывать картошку или морковь

  • Чтобы доставать банки

Павел Красоткин
Павел Красоткин
журналист
Тест СССР Вещь Развлечение
Комментарии
4
Гость
34 минуты
0/10. Похоже, тут недооценка научных достижений того времени.
Гость
33 минуты
Интересно, а как бы решали этот вопрос в древнем мире?
Гость
