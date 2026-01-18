Это что такое, мы вас спрашиваем? Только советский человек ответит на 10 из 10

Вы уверены, что помните вкус настоящего советского мороженого и лимонада или это лишь смутные воспоминания? Готовы ли вы доказать, что разбираетесь в советских вещах лучше, чем кто бы то ни было? Проверьте себя, сможете ли вы спустя десятилетия назвать гениальные изобретения советских инженеров. И да, зумерам этот тест будет точно не по зубам.
Вещи СССР
Ох, какая интересная штука. Для чего же ее использовали советские хозяйки?
Специальные щипцы для торта
Устройство помогало выкапывать картошку или морковь
Чтобы доставать банки