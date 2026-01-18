НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Эта штука спасала быт: что за предмет времен СССР изображен на фото? Быстрая викторина

Дайте правильный ответ за 30 секунд

985
Угадайте, что это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ruУгадайте, что это за предмет времен СССР | Источник: Avito.ru

Угадайте, что это за предмет времен СССР

Источник:

Avito.ru

После первой рабочей недели января вновь наступили выходные. Надеемся, вы уже успели справиться со всеми запланированными делами. А чтобы расслабиться, предлагаем пройти вам новый выпуск самой ностальгической викторины на нашем сайте. Условия, если вы успели их забыть, просты: нужно посмотреть на предмет на фото, который мы отыскали на «Авито», и понять, как его использовали во времена СССР. Попробуйте дать верный ответ за полминуты.

Конечно, по традиции мы не оставим вас без подсказок. Выбрать правильный вариант нужно из трех предложенных:

  • обогреватель;

  • радиоприемник;

  • стабилизатор напряжения.

Что это за предмет

На фото — стабилизатор напряжения «Вега-7». Обычно к нему подключали телевизоры. Прибор помогал поддерживать нормальный уровень напряжения в условиях перебоев работы электричества.

Удалось справиться с задачей? Попробуйте угадать предмет времен СССР из предыдущего выпуска нашей рубрики «Вечерняя викторина». Уверены, такая штуковина была дома у многих.

Также вы можете проверить, сохранились ли у вас в голове географические познания со школьных времен.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
СССР Предметы быта
Комментарии
3
Гость
1 час
В советское время этот предмет был необходим, сейчас о нём забыли. Интересно, почему так?
Гость
1 час
Это просто декор, а не функциональный предмет. Интересно, можно ли вернуть ему изначальную роль?
Гость
