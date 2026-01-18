Эта штука спасала быт: что за предмет времен СССР изображен на фото? Быстрая викторина

После первой рабочей недели января вновь наступили выходные. Надеемся, вы уже успели справиться со всеми запланированными делами. А чтобы расслабиться, предлагаем пройти вам новый выпуск самой ностальгической викторины на нашем сайте. Условия, если вы успели их забыть, просты: нужно посмотреть на предмет на фото, который мы отыскали на «Авито», и понять, как его использовали во времена СССР. Попробуйте дать верный ответ за полминуты.