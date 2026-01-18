Эта штука спасала быт: что за предмет времен СССР изображен на фото? Быстрая викторина

После первой рабочей недели января вновь наступили выходные. Надеемся, вы уже успели справиться со всеми запланированными делами. А чтобы расслабиться, предлагаем пройти вам новый выпуск самой ностальгической викторины на нашем сайте. Условия, если вы успели их забыть, просты: нужно посмотреть на предмет на фото, который мы отыскали на «Авито», и понять, как его использовали во времена СССР. Попробуйте дать верный ответ за полминуты.
Конечно, по традиции мы не оставим вас без подсказок. Выбрать правильный вариант нужно из трех предложенных:
обогреватель;
радиоприемник;
стабилизатор напряжения.
Что это за предмет
На фото — стабилизатор напряжения «Вега-7». Обычно к нему подключали телевизоры. Прибор помогал поддерживать нормальный уровень напряжения в условиях перебоев работы электричества.
