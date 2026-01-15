НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Развлечения Александр Петров показал, как радуется от просмотра шоу с собственным участием. Видео

Александр Петров показал, как радуется от просмотра шоу с собственным участием. Видео

Актер из Ярославской области опубликовал ролик у себя в социальных сетях

310
Александр Петров показал, как смотрит шоу со своим участием | Источник: Саша Петров / TelegramАлександр Петров показал, как смотрит шоу со своим участием | Источник: Саша Петров / Telegram

Александр Петров показал, как смотрит шоу со своим участием

Источник:

Саша Петров / Telegram

Актер Александр Петров, выросший в Переславле-Залесском Ярославской области, показал, как смотрит телешоу со своим участием. Звезда российского кинематографа опубликовал ролик в своих социальных сетях.

На записи радостный Александр Петров показывает на экран телевизора, где шел фрагмент «Новогоднего Голубого огонька» на «Первом канале». Несколько минут шоу были посвящены рекламе нового фильма «Буратно». Александр Петров в образе Кота Базилио вместе со своей напарницей по площадке Викторией Исаковой, исполнившей роль Лисы Алисы, приглашали зрителей на премьеру в кинотеатры.

«Я согласен с этими ребятами», — шутливо произнес Александр Петров и вприпрыжку убежал от телевизора.

Актер поделился роликом с подписчиками

Источник:

Саша Петров / Telegram

Напомним, 1 января 2026 года в широкий прокат вышла новая российская киноадаптация сказки о «Буратино» с Александром Петровым в одной из главных ролей. Наша коллега и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь уже посмотрела этот фильм и поделилась своими впечатлениями.

Ранее мы рассказывали, какие бизнесы есть у актера Александра Петрова. Съемки в кино — не единственный его доход.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
1 час
И плевать на то, что его не смотрят
Гость
1 час
Интересно, как Александр Петров выбирает проекты для участия.
