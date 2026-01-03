«6-летних детей я бы не повела»: почему новый «Буратино» больше подходит для взрослых — честный отзыв

В компьютерном Буратино есть черты сразу трех актеров Источник: «Кинопоиск»

В российский прокат вышла долгожданная премьера — новое кинопрочтение знаменитой сказки Алексея Толстого «Буратино». В главных ролях — Александр Яценко, Марк Эйдельштейн, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Рузиль Минекаев, Светлана Немоляева. Журналист и постоянный автор кинорецензий на 63.RU Надежда Губарь уже посмотрела этот фильм и делится впечатлениями. Далее — от первого лица.

Я сказки как-то не очень. Во-первых, их стало на экране чудовищно много. Во-вторых, это «чудовищно много» чаще всего чудовищно и выглядит. Помню, как уговаривала себя не выйти из зала на «Бременских музыкантах». Вроде как новое прочтение, хороший актерский состав. Потом случился «Летучий корабль», который пробил очередное дно.

Теперь вы понимаете, что на «Буратино» я шла с опаской. Против премьеры работало буквально всё: много рекламы, много звезд, много графики…

Даже тот факт, что «Буратино» заработал за два дня проката полмиллиарда рублей, вызывал скепсис. Как не заработать, если в праздники все идут в кино, а на повестке дня, кроме деревянного мальчишки, только «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «За Палыча 2»?!

Скажу сразу, новый «Буратино» имеет мало общего с фильмом, знакомым нам из советского детства, и со сказкой Алексея Толстого. Вы можете со мной не согласиться, но я считаю это плюсом. Переосмыслить, а не снять кальку — более творческое решение и более выигрышное. Другой вопрос — как именно переосмыслить. Тут давайте по порядку.

Александр Яценко сыграл папу Карло Источник: «Кинопоиск»

Фильм получился нестыдный. Эффектные декорации, впечатляющие костюмы, хорошая актерская игра. Но при этом «Буратино» не детская сказка. Я б не повела на нее детей ни в 6, ни в 7 и, возможно, ни в 8 лет. Им будет многовато философии и психологии, а музыки и динамики — маловато.

Знакомые с детства песни будут, над их аранжировками работал Алексей Рыбников — композитор того самого, классического фильма. Но они переработаны, а количество сокращено.

Что в «Буратино» действительно великолепно, так это декорации и костюмы.

Действие сказки перенесли в Италию XIX–XX веков (и да, здесь будет много отсылок к «Пиноккио» Карло Коллоди, если вы его читали).

Критики пишут, что «образы персонажей создавала художница по костюмам Надежда Васильева. За ее плечами опыт работы как над фильмами Алексея Балабанова, так и над недавними „Горынычем“ и „Летучим кораблем“».

«Буратино» хочется рассматривать, несмотря на темную картинку. Я с осторожностью предположу, что некоторым захочется даже пересмотреть фильм. Попозже, вдумчиво. Потому что сказка поднимает довольно острые актуальные темы.

Основное — принятие инаковости. Тут вы поймете, почему Буратино остался деревянным отрисованным персонажем, а все остальные куклы Карабаса — вовсе не куклы. Еще одна тема — отцовская/родительская любовь. За мысль, что каждый ребенок достоин любви уже за факт своего существования, я фильму готова аплодировать стоя.

Марк Эйдельштейн в роли пуделя Артемона и Рузиль Минекаев в роли Арлекина Источник: «Кинопоиск»

Тогда почему фильм собирает не очень-то положительные отзывы критиков и рецензентов?

Опять старые грабли — сценарий. Хотели вместить в него столько, что он «треснул». И из дыр буквально высыпались истории кукол, история Дуремара, история Алисы и Базилио. Последние точно могли бы рассчитывать на серьезную долю экранного времени: дуэт Виктории Исаковой и Александра Петрова великолепен.

Сценаристы старались. Правда. Это видно по тому, что зрителю даже попытались донести, что такое комедия дель арте. Маскам, импровизации и архетипам уделили много внимания. Но — не довели мысль до конца. В Сети ходит новость, что заявлены «Буратино 2» и «Буратино 3». Есть надежда, что там какие-то линии героев раскроют глубже. Но, как говорится, хотелось бы сразу.

Федор Бондарчук в роли Карабаса Барабаса Источник: «Кинопоиск»

Да, местами фильм превращается в набор эпизодов, это заметно, и это мешает. Но я готова это ему простить за линию с Карабасом, например. Не буду спойлерить, но Федор Бондарчук вас удивит.

Готова простить за милейших тараканов, которые, как иголки, сшивают прорехи в сюжете. Готова простить за попытку все-таки создать действительно новое. Поверьте, нашему кино это надо.

В общем и целом «Буратино» производит приятное впечатление. Он вряд ли станет культовым, но, безусловно, стоит похода в кинотеатр.

И не торопитесь уходить из зала на титрах. Там вас ждет тараканий стендап. Всё-всё, больше ни слова…

Надежда Губарь журналист, копирайтер, преподаватель УрФУ, автор телеграм-канала «ТекстУРА» Автор телеграм-канала «ТекстУРА»

Вам захотелось посмотреть «Буратино»? Да, очень Подумаю еще Нет, такое кино не для меня А я уже!