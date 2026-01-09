«Мама часто выпивала и оставляла нас»: как сложилась жизнь ярославской сироты после шоу «Ты супер!»

К Новому году мы решили узнать у героев материалов 76.RU прошлых лет, как изменилась их жизнь за последнее время. В этом материале — судьба 14-летней Юлии Сергеевой из Семибратово Ростовского района, которая прошла в финал телешоу «Ты супер!» в 2024 году.
Мы поговорили с приемной мамой Юли, Ольгой Долотцевой, чтобы узнать, как живет девочка сегодня и чем наполнены ее будни.
Выступила у Агутина
Участие в телешоу стало лишь началом пути Юли в мире музыки. Летом 2025 года ее пригласили на форум Леонида Агутина на Красной Поляне в Сочи, а осенью она приняла участие в конкурсе «Добрая волна» в Москве, где заняла почетное второе место в старшей возрастной группе.
«Юля учится в 8-м классе. В этом году заканчивает музыкальную школу, поэтому много времени уделяет подготовке к экзаменам (фортепиано, сольфеджио, музыкальная литература). Также продолжает заниматься вокалом в шоу-группе „Мечта“. Часто ездит на конкурсы, занимает призовые места», — рассказала приемная мама юной певицы.
«Мама часто выпивала и оставляла нас»
Жизнь 14-летней Юлии Сергеевой непростая. В два года ее и старшего брата Даню бросили родители, дети полгода провели в детдоме, после чего оказались в приемной семье. Новые мама и папа стали для них родными и помогли преодолеть стресс.
«Мама часто выпивала и оставляла нас. Соседи пожаловались, что мы дома всегда одни сидим, и нас с братом забрали. Он мне очень помогал, когда мамы не было. Кормил меня, заботился, чтобы ничего плохого со мной не произошло. Маму лишили родительских прав», — ранее Юля рассказала в интервью 76.RU.
Детей из дома малютки забрала их родственница — племянница матери Юли, которая позже усыновила ее и брата.
Судьбу их биологической мамы и их жизни мы знали. С детьми я была знакома, видела их на прогулках в коляске. Как могли помогали этой семье. Мама совсем молоденькая была, не справилась. Иду как-то раз по улице, а мне говорят: «Ваших привезли в больницу». Я села в машину и поехала. У матери, видать, проблемы были, она оставила детей в квартире и пропала. Соседи вызвали полицию. Их забрали. Я сразу сказала, что заберу детей.
Однако на этом испытания в жизни Юли не закончились. Несколько лет назад тяжело заболел ее приемный отец. Его не стало в 2024 году.
«Он мечтал о великом будущем дочки, поддерживал ее стремления стать певицей и просил не бросать начинания», — рассказала мама Юли, Ольга Долотцева.
В том числе и ради папы Юля планирует достичь высот в своем деле.
Участие в «Ты супер!»
Юля дважды пыталась пробиться на шоу «Ты супер!». Первая попытка была в 2022 году. Но тогда удача была не на ее стороне. Юная певица сорвалась с отборочного тура.
После двух лет усиленных занятий вокалом и активной подготовки Юля решила повторно попробовать свои силы в телешоу «Ты супер!». На этот раз всё сложилось удачно. Более того, девочка покорила звездное жюри своим пением и прошла в финал.
На отборочном туре Юля исполнила песню Филиппа Киркорова «Полетели».
«Мне понравилась концепция. Это один из удачных случаев, когда перепевается по-своему, — отметил звездный продюсер Игорь Крутой. Совершенно свой взгляд на известный материал. Это то, к чему мы стремимся здесь».
В финале «Ты супер!» Юле не удалось победить, но благодаря участию в популярной программе она обзавелась хорошими знакомыми. Ее стали приглашать на праздничные концерты известных звезд. Это помогает ей двигаться в направлении своей мечты — стать певицей.
Мечтаю, чтобы все были здоровы, а я стала певицей, и чтобы меня все знали.