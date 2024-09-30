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Развлечения «Способна на большее»: 13-летняя сирота из Ярославской области перепела Филиппа Киркорова в телешоу

«Способна на большее»: 13-летняя сирота из Ярославской области перепела Филиппа Киркорова в телешоу

Своим выступлением Юлия Сергеева очаровала продюсера Игоря Крутого

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4 комментария

Ярославна стала участницей музыкального шоу «Ты супер!»

13-летняя Юлия Сергеева из Семибратова Ростовского района Ярославской области стала участницей музыкального телешоу «Ты супер!» (16+). Это ее вторая попытка пробиться на телевидение. Девочка два года назад сорвалась с отборочного тура.

Юля отмечает, что тогда была маленькая. За пару лет она успела поработать над голосом и репертуаром.

— Я тогда вылетела с первого тура. Обидненько было, — с грустью отметила девочка. — Сейчас я пройду! Изменился голос, изменилась я. Цель — показать людям, что я способна на большее, чем в прошлый раз.

Вторая попытка стала удачной. За Юлю проголосовали все четыре члена жюри, и она прошла в следующий тур. Юная певица исполнила хит Филиппа Киркорова «Полетели» (12+).

«Ты супер!» — музыкальное телешоу, в котором принимают участие дети со сложной судьбой, многие из них остались без родителей. В восьмом сезоне, который начался осенью 2024-го, в жюри сидят певицы Люся Чеботина и Ани Лорак, певец и актер Алексей Воробьев и продюсер Игорь Крутой.

Отрывок из программы

Растрогала жюри

По правилам программы участники исполняют заранее подготовленную песню. Чтобы пройти в следующий этап, нужно собрать голоса как минимум троих судей. За Юлю из Ярославской области проголосовали все.

Выступление девочки растрогало членов звездного жюри. Продюсер Игорь Крутой похвалил необычный подход к исполнению популярной песни.

— Мне понравилась концепция. Это один из удачных случаев, когда перепевается по-своему. Совершено свой взгляд на известный материал. Это то, к чему мы стремимся здесь, — отметил Крутой.

Выпуск вышел в эфир 29 сентября

Певица Ани Лорак похвалила за выбор репертуара, но дала рекомендации по музыкальному исполнению песни.

— Песня потрясающе красива в мужском исполнении, но в женском я еще не слышала. Мне очень понравилось. Молодец, умница, ты справилась, — поддержала девочку певица. — Из пожеланий тебе: хотелось бы верха поплотнее. Внизу у тебя круто звучит, вверху хочется силы голоса. У тебя чуть не хватило. А с другой стороны, ты спела по-девичьи очень нежно. Я думаю, с возрастом ты разовьешь свой голос, чтобы были классные, сочные верха. Ты абсолютно достойна самых прекрасных сцен.

«Мама выпивала»

Девочка рассказала историю своей непростой судьбы

В шоу «Ты супер» участвуют дети с непростой судьбой. У Юли Сергеевой трагичная история. Девочке было два года, когда биологическую маму лишили родительских прав и ее со старшим братом забрали в детский дом.

— Моя мама выпивала и оставляла нас одних, — рассказала на программе девочка. — Брат мне очень помогал, когда мамы не было. Кормил меня, заботился, чтобы ничего плохого со мной не произошло.

Через некоторое время детей усыновили. Но и тут не обошлось без горя. Несколько месяцев назад у Юли умер приемный папа, последние три года он боролся с тяжелой болезнью.

— Папа сильно болел. Из-за этой болезни он умер недавно, — со слезами на глазах рассказала на программе Юля. — Он лечился, мы пытались вылечить, но не получилось. Скучаю…

Юля намерена достичь высот в музыке.

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Комментарии
4
Гость
1 час
)))))) смишно
Гость
1 час
Юлии удачи успехов здоровья счастья ♥️ Ярославец
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