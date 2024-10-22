«Будешь отличаться от всех»: 13-летняя сирота из Ярославской области прошла в финал популярного телешоу

Ярославна стала участницей музыкального шоу «Ты супер!» Источник: «Ты супер!». 8 сезон. 8 выпуск от 20.10.2024 / Rutube











13-летняя ярославна стала финалисткой музыкального шоу «Ты супер!» (16+). Юлия Сергеева из Семибратова Ярославской области покорила звездное жюри исполнением песни Мии Бойка «Красива и молода» (12+).

— Классное чувство, что я это сделала. Мне удалось пройти, — поделилась эмоциями после выступления Юля.

«Ты супер!» — музыкальное телешоу, в котором принимают участие дети со сложной судьбой, многие из них остались без родителей. В восьмом сезоне, который начался осенью 2024-го, в жюри сидят певицы Люся Чеботина и Ани Лорак, певец и актер Алексей Воробьев и продюсер Игорь Крутой.

Отрывок из выпуска, где выступает Юля Сергеева Источник: «Ты супер!». 8 сезон. 8 выпуск от 20.10.2024 / Rutube

В телешоу «Ты супер!» девочка участвует во второй раз. Первая попытка была два года назад. Тогда Юля сорвалась с отборочного тура. Неудача не сломила ее, а даже наоборот. Юная певица поставила себе цель вернуться и доказать жюри, что она достойна лучших похвал. Кажется, Юле удалось этого добиться.

— Ты меня просто очаровала, скажу честно, — признался продюсер Игорь Крутой. — Мне кажется, эта песня даст тебе маяк, куда надо двигаться в дальнейшем. Потому что ты можешь всю карьеру построить в этой стилистике. Ты органична во всём этом: и в плане вокала, и в плане пластики. Тебе нужно бить в одну точку — и ты будешь отличаться от всех. Из этого надо сделать свою творческую биографию.

Нашлись и более критические комментарии к выступлению Юлии Сергеевой. Например, Ани Лорак придралась к недостаточно веселому исполнению песни.

— Номер — шикарный. Вокально ты всё поешь. Мне не хватило немножко легкости, — отметила певица. — Песня веселая, позитивная. Можно было чуть поулыбаться. Я думаю, ты просто переволновалась. Я даже заслушалась, но, конечно же, в конце нажала кнопку, потому что ты бесконечно талантлива.

Из восьми участников в финал «Ты супер!» прошли только четверо. В их числе Юля Сергеева из Ярославской области.

«Мать выпивала»: история жизни Юлии Сергеевой

Юля на полуфинале выступала с балетной группой Источник: «Ты супер!». 8 сезон. 8 выпуск от 20.10.2024 / Rutube











В шоу «Ты супер!» участвуют дети с непростой судьбой. У Юли Сергеевой трагичная история. Девочке было два года, когда ее биологическую маму лишили родительских прав, и ее со старшим братом забрали в детский дом.

— Мама часто выпивала и оставляла нас, — рассказала на программе девочка. — Соседи пожаловались, что мы дома одни сидим всегда, и нас с братом забрали. Брат мне очень помогал, когда мамы не было. Кормил меня, заботился, чтобы ничего плохого со мной не произошло.

Биологической мамы Юли уже нет в живых. Про папу она ничего не знает. Вскоре после того, как девочка с братом попали в дом малютки, их забрали в приемную семью, где они и живут.

Но и тут не обошлось без горя. Несколько месяцев назад у Юли умер приемный папа, последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

— Папа сильно болел. Из-за этой болезни он умер недавно, — со слезами на глазах рассказала на программе Юля. — Он лечился, мы пытались вылечить, но не получилось. Скучаю…

Несмотря на непростую судьбу, Юля не отчаивается и намерена достичь высот в музыке.