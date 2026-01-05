Как гадать на Рождество: 12 простых и проверенных веками способов

Январь — самый подходящий месяц для гаданий Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Ночь перед Рождеством — волшебное, таинственное и одновременно мистическое время. С давних времен девушки стремились узнать свое будущее именно с 6 на 7 января, так как гадание в эту ночь считается самым достоверным. Мы нашли 12 простых и интересных способов гадания буквально на каждый случай. Они помогут окунуться в атмосферу праздничного чуда и узнать, что готовит вам судьба в 2026 году.

Что важно знать о рождественских гаданиях

Две недели, с 6 по 19 января, будут длиться Святки. Особыми магическими свойствами в этом периоде наши предки наделяли две ночи: с 6 на 7 января (Рождество) и с 18 на 19 января (Крещение).

Рождественские гадания проходят в спокойной обстановке и только при свечах — чтобы сохранить магическую атмосферу. Еще необходимо соблюдать несколько правил:

распустите волосы;

снимите с себя все украшения;

во время гадания не скрещивайте руки и ноги;

если у вас есть домашнее животное, то закройте его в другой комнате;

смеяться и глумиться во время гадания нежелательно, иначе ничего не получится.

В общем, если вы все-таки решились на рождественские гадания, то отнеситесь к этому серьезно.

Гадания на суженого

Самый важный запрос для одиноких девушек во все времена — это поиск второй половинки, поэтому именно с этого вопроса начинались многие гадания на Рождество.

Гадание на имя будущего жениха

Перед тем как лечь спать, напишите на отдельных листах бумаги имена мужчин. Сверните листы аккуратно и положите под подушку. Проснувшись, утром вытяните одну бумажку. Указанное там имя и будет именем вашего будущего мужа.

Гадание по картам

Для этого способа лучше использовать новую колоду карт. Перед сном из колоды вытащите четырех королей и скажите: «Суженый мой ряженый, приди ко мне наряженный». Королей положите на подушки и попытайтесь заснуть.

Утром, едва проснувшись, на ощупь достаньте из-под подушки одну карту и толкуйте по ней ответ:

попался пиковый король — суженый будет значительно старше;

крестовый — вдовец или военный;

червовый — жених будет богатым и красивым;

бубновый — вас ждет большая взаимная любовь.

Гадание по прохожему

Пожалуй, самое веселое гадание из всех перечисленных. Выйдите на улицу в темное время суток (лучше ночью), можно с подругой. Окликните первого встречного и узнайте его имя — так и будут звать суженого.

Катание кольца

Расположитесь с подругами в прихожей напротив входа и по очереди катайте кольцо в сторону дверей. Если украшение будет падать или отклоняться в сторону, то замужество еще далеко. Та, у которой кольцо прокатится прямиком к порогу, быстрее всех отправится под венец.

Гадания на будущее

Обычно здесь человек получает предсказание на главное событие в предстоящем году.

Гадание на воске

Для этого старинного гадания вам понадобится кусочек белой свечки. Кладем ее на столовую ложку и расплавляем с помощью свечи, которая должна стоять у вас на столе. Далее, когда свеча в ложке будет расплавлена, быстро-быстро выливаем ее в емкость с холодной водой. У вас появится рисунок (фигуры), смысл которого нужно будет разгадать: сердце — любовь, рыба — беременность, птица — известие.

Гадание на замороженной воде

В глубокую миску налейте воду и поставьте на мороз. Утром по застывшим узорам интерпретируйте будущее. Если рельеф льда будет неровный, в этом году будет много препятствий и трудностей.

Гадание по тени от пепла

Скомканный лист бумаги положите на тарелку и подожгите. Когда всё сгорит до пепла, к блюдцу поднесите свечу: нужно изучить тень, которая образуется от полученной золы. Ее форма и будет подсказкой, чего ждать в скором времени. Тарелку можно вращать, чтобы лучше разглядеть силуэт, — главное, чтобы сгоревшая бумага не разлетелась в стороны.

Гадание на желания

В этом случае вы сможете задать вопрос, который давно вас интересует, и получить четкий ответ: «да» или «нет».

Гадание на крупе

Возьмите банку с крупой. Поставьте на середину стола. Поднимите ладонь над банкой, загадайте желание и зачерпните крупицы. То, что окажется у вас в кулаке, нужно высыпать на стол и внимательно пересчитать — если число четное, то желание обязательно сбудется.

Гадание на бумажке

Перед тем как лечь спать, напишите на отдельных листах бумаги 12 желаний. Аккуратно сверните листы и положите под подушку. Проснувшись утром, вытягивайте три из них. Они и сбудутся в ближайшем будущем.

Кольцо над водой

Стакан на 2/3 наполните водой и поставьте на стол. К кольцу привяжите нитку и опустите в стакан так, чтобы украшение не касалось воды. Теперь можно задавать вопрос о заветном желании. Кольцо начнет раскачиваться. Если оно движется по кругу, это означает, что всё сбудется. Колебания из стороны в сторону символизируют отказ в исполнении задуманного.

Если вы хотите погадать на то, во сколько лет вы выйдете замуж, то вместо нитки привяжите к кольцу ваш волос. Держите кольцо ровно по центру над миской, оно начнет раскачиваться из стороны в сторону. Сколько раз кольцо ударится о стенки емкости, во столько лет вы выйдете замуж. Не забывайте считать удары!

Гадание на деньги

Если для наших предков достаток ассоциировался с обилием еды и крепкой, здоровой семьей, то в современном мире он чаще связывается с уровнем финансового благополучия.

Гадание на двух свечах

Наполните одну миску сахаром, а вторую — солью. Поставьте в них одинаковые свечи, подожгите одновременно и оставьте гореть на всю ночь. Если первой прогорит свеча, находящаяся в сахаре, — год будет сытый и богатый. Огарок в тарелке с солью предупреждает о том, что вас ждут растраты.

Гадание по зеркалу на морозе

Облейте зеркало водой и выставьте на мороз. Когда вода застынет, рассмотрите получившиеся узоры. Круги означают финансовый успех. Чем больше их будет, тем крупнее ожидается прибыль.